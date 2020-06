Les organitzacions criminals al Japó decideixen aturar la seva activitat per la crisi del Covid-19

Al Japó tot funciona diferent, en un equilibri constant. Certes organitzacions criminals han pogut exercir la seva activitat durant més de 100 anys "com a resultat d'un acord no escrit que han tingut amb la societat civil i la policia", explica Japan Times.









No obstant això, des que va arribar la pandèmia del coronavirus han decidit aturar la seva activitat. Inagawa-kai, la tercera organització criminal més gran de país, va enviar una missiva als seus membres demanant que s'abstinguessin de participar en furikome sagi (estafes de transferències bancàries).









El missatge enviat als membres de la banda afirmava que les estades a la gent gran no serien tolerades, assenyalant que "és un delicte robar a persones que necessiten per viure" i descrivint aquestes accions com "baixes i menyspreables".





Normalment, les organitzacions del crim més importants del Japó prohibeixen explícitament als seus membres que s'involucrin en delictes com el robatori menor, el robatori a mà armada, l'agressió sexual i el tràfic de drogues, en un intent de seguir un codi d'ètica basat en la tradició japonesa. Però són criminals a fi i a el cap, i exploren altres activitats com el xantatge i l'extorsió, que sí es consideren justes.