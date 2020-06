Brindis pel món àrab

La fi de la Primera Guerra Mundial, el 1918, va comportar la desaparició de l'imperi otomà, el que va comportar una infinitat de conseqüències. Turquia es constituiria com a república el 1923 (poc després del cop del general Primo de Rivera i un any després de l'ascens de Mussolini al poder) i els territoris del Llevant mediterrani (Egipte, Síria, El Líban, Jordània, Palestina) passarien a mans britàniques i franceses.





A l'acabar la Segona Guerra Mundial, en aquesta zona es van anar succeint nous i tortuosos canvis de poder i es va arribar a establir l'Estat d'Israel. Tot enmig d'una confusió absoluta.





Pocs guarden constància que hi va haver un temps en que Síria disposava d'eleccions lliures i premsa independent. Va deixar d'haver-les el 1949, any en què van tenir lloc tres cops d'Estat, i des de llavors no s'ha pogut recuperar la democràcia. Al febrer de 1958, militars sirians van demanar amb solemnitat al rais Nasser adherir-se a Egipte i formar la República Àrab Unida (la RAU). Aquesta unió no va arribar a durar quatre anys, ja que altres militars sirians van forçar la marxa enrere.





Amb aquestes convulsions socials, com pot florir l'esperança, com es pot apagar la ràbia i la vella amargor?









El carismàtic coronel Gamal Abdel Nasser, president d'Egipte, va patir al juny de 1967 una brutal derrota davant Israel, que també va afectar a Síria i Jordània: la Guerra dels Sis dies, que els egipcis van anomenar la Naska (un revés provisional). Nasser va presentar la dimissió, però enormes manifestacions de suport el van portar a revocar la seva decisió. Tres anys després moriria d'un infart de cor, tenia només 52 anys d'edat. "Els àrabs -ha escrit Maalouf- es van quedar ancorats en aquesta derrota i mai van recuperar la confiança en si mateixos". Aquell esdeveniment va significar, segons l'escriptor libano-francès, "la gènesi de la desesperació suïcida i assassina d'avui".





Nombrosos àrabs segueixen convençuts que la resta del món es va coalitzar contra ells, que ningú espera res de bo d'ells i que se'ls menysprea. Aquest és el terreny propici perquè creixi l'odi i el brou de cultiu del gihadisme.





No és el meu cas, de cap manera. Ni tampoc, estic segur, de moltíssims de vosaltres, benvolguts lectors; la immensa majoria. Comparteixo la idea d'aquests antics versos:





"Si és el meu origen la pols, cada país és el meu, i els mons, els meus parents ".

Es tracta d'un poema de l'hispanoàrab Abu I-Salt ibn Umayya, nascut a Dénia, al segle XI. És un missatge de fraternitat i igualtat, sense fronteres.





En aquests llaços de calor i pols estava també el coronel cubà Francisco Bens (nascut el 1867), qui va ser Governador de Riu d'Or i que entenia que "Espanya sense Àfrica és un país mutilat".





Assumim amb gust i sense complexos el valor del àrab, que és múltiple, i des de la confiança que és compatible amb moltes altres influències. En positiu i sense por. I recordant i rebutjant, alhora, els nombrosos atacs hispanófobs, que encara es segueixen donant, en referència al fet que l'Àfrica comença sota dels Pirineus, o, per als nostres conspicus paisans separatistes, sota el riu Ebre; sempre amb un sever menyspreu supremacista i narcisista, efectuat amb un cervell sec i curtcircuitat.





Amb aquests desitjos de respecte i d'integració intercultural, els proposo alçar les nostres copes i brindar pel món àrab que volem entre nosaltres. I fer-ho sabent-nos dignes de la seva estima, també en la nostra condició espanyola (múltiple i variada). Hi ha, per exemple, una 'sahrauïtat' que mostra amb gust gens dissimulat la seva vena hispana, on el terme 'espanyolització' no és pejoratiu. I que disposa de la llengua espanyola com un factor distintiu que ha d'ajudar a superar l'esperit tribal i les seves estructures arcaiques.