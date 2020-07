Catalunyapress T'INFORMA

Hola,

Aquest dimecres estem preocupats, com vosaltres. La nostra preocupació té nom de ciutats, Barcelona, l'Hospitalet i Cornellà, a més de Lleida i la comarca de Segrià perquè el nombre d'infectats per Covid-19 està augmentant considerablement a l'Àrea Metropolitana.





Hem d'estar alerta i extremar les mesures sanitàries. Barcelona és una de les ciutats més afectades pel virus. S'han encès els llums d'alarma per tots els 29 focus de rebrot que estan havent-hi. Des del Ajuntament s'està estudiant la possibilitat d'aplicar mesures més restrictives per controlar la transmissió de virus.





En tot just una setmana, la ciutat comtal ha triplicat el nombre de casos detectats de contagiats. I Ada Colau després de reunir durant dos dies consecutius amb la Generalitat ha ofert entre 30 i 50 professionals de reforç als equips de rastrejadors i la creació d'una oficina tècnica a la ciutat per a la coordinació entre les administracions, Generalitat-Ajuntament.









Les vies d'entrada de nous focus poden ser molts diverses. Així, per exemple, a Galícia s'ha donat el cas d'una persona que va arribar a Vigo en un avió procedent de Madrid dissabte que ha donat positiu de coronavirus . Com a conseqüència hi ha 12 passatgers del mateix vol en aïllament domiciliari. Així que més val prevenir que curar, ja que el coronavirus és un assassí silenciós i invisible.









A més, seguim pendents del que passa a l'Hospitalet, on el Govern ha recomanat quedar-se a casa i no fer reunions de més de 10 persones i hores més tard l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín ha decidit suspendre totes les activitats culturals i regular l'aforament dels bars.









També posem l'ull a Cornellà, on s'ha creat una taula de treball bilateral al passar de 9 casos a 36 en una setmana. Allà, l'Ajuntament ha cridat a la coresponsabilitat dels veïns .





Mentrestant, hi ha ajuntaments que prenen mesures per evitar rebrots. Esplugues ha decidit prendre la temperatura als veïns en l'accés a mercats ambulants. I Viladecans ha reforçat el sistema de neteja als carrers.









Les bones notícies ens arriben des dels EUA. Allà l'empresa nord-americana de biotecnologia Moderna està desenvolupant una vacuna contra la coronavirus i ha aconseguit generar anticossos amb molt pocs efectes secundaris.





Però ... ¿a què es referiran amb pocs efectes secundaris? Segur que ho descobrirem aviat.









Pel que fa a la política, aquest dimecres no ha tingut menys protagonisme. La cimera de caps d'Estat i de Govern que està a punt de celebrar la UE arriba marcada no només per les enormes diferències entre el nord i el sud. Un dels temes que flota en l'ambient i que pot enrarir el resultat final és l'existència en el si de la UE de paradisos fiscals que afecten els ingressos d'alguns socis.









Respecte a la política nacional, Ciutadans ha expressat la seva preocupació per perdre els seus vots a Catalunya. La situació del partit taronja ha passat molt desapercebuda després de les recents eleccions municipals tot i els pèssims resultats collits tant en les eleccions de Galícia com al País Basc. I no és per menys perquè Ciutadans va néixer a Catalunya i és una de les seves caladors de vots tradicional.









Ciutadans no és l'únic partit que està passant per un mal moment. Podemos també tem perdre gairebé la meitat dels seus escons al Parlament. Com si aquests anys s'haguessin empetitit a passos de gegant. La preocupació sorgeix arran dels pèssims resultats electorals aconseguits en les eleccions autonòmiques de Galícia i el País Basc. Sobretot a Galícia on han perdut la seva representació al Parlament gallec.









Així i tot, segons l'última enquesta de CIS, Podemos no ha perdut tanta tirada entre els ciutadans, i la popularitat de l'PSOE continua a l'alça.





Desgraciadament, de vegades les notícies sobre les que us informeu són dures d'explicar. Aquest dimecres els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un nadó acabat de néixer al districte de Nou Barris de Barcelona i s'ha obert una investigació.









T'avisem també que Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta d'el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses, principalment a les comarques de Maresme, Vallès Oriental (Barcelona) i La Selva (Girona).





El cel es quedarà a gust amb nosaltres, així que aneu amb compte amb els plans que tingueu en ment! Sortides les justes.

















Fins demà!