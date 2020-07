Els plans de construcció massiva d'habitatges són un recurs que alguns fan servir per augmentar els ingressos en temps de crisi. Ens trobem en un d'aquests moments, just ara, després d'aprovar el nou Pla Metropolità d'ús de terra de Barcelona que datava de 1976. Molts municipis de diferent signe polític tenen via lliure per donar curs al seu afany recaptador-constructor, al segon any d'aquesta legislatura.

















La gent corrent no coneix la diferència entre una vivenda de protecció oficial i una habitatge social. Però les persones sí compten amb un sisè sentit per detectar quan algú s'ho "porta". Potser perquè som el país de la picaresca.





Algunes persones han nascut per fer les coses d'aquesta manera, porten molts anys fent-ho, i la seva xarxa, en alguna cosa que han convertit en un art, apel·lant a les emocions, fan passar per alguna cosa, el contrari del que és, a la llum del sol i a la vista de tothom. Si un dia tenen l'oportunitat de veure totes les fases d'un pla urbanístic, comprendran com funciona aquesta obra de teatre i veure a tots els seus actors en acció. Faran un màster en misèries humanes, en aquest món que caracteritza tan el cinema i que és tan real com el respirar.





Quan en una població, es comencen a moure més d'un pla urbanístic a la vegada o un pla urbanístic de grans dimensions en el període d'una legislatura (4 anys), quan els prometin cobrir una ingent quantitat de necessitats socials en base a habitatge de protecció oficial que no habitatge social, estem clarament davant l'urbanisme pop. I entenguin la paraula pop amb tots els significats possibles, en un joc de sudoku de matemàtica urbanística bàsica.





En l'urbanisme pop es necessita sempre algú disposat o disposada a signar el que se li posin per davant, sense fer preguntes, tot i saber les conseqüències dels seus actes per als seus veïns, en un futur no molt llunyà, i ignorant les que aquesta persona assumeix sobre les seves esquenes. Solen ser persones que pensen en el curt termini, i al final de mes cobren, cobren molt bé. Confien que estarà ben greixada la màquina del que moltes vegades es coneix com una presumpta xarxa clientelar . I aquesta funciona com una màquina, encara que hi ha ocasions, on es deixa anar algun cargol i el tren descarrila. Sí, poques vegades, però passa, és l'excés de confiança del conductor del tren que escatima en manteniment.





I alguns argumentaran que exagero i que el que els relato és un gran conte i segur que tenen raó, tota la raó de món, molta, poca o cap. El cas és, que tingui la raó qui la tingui, l'urbanisme pop torna i preparin-se perquè no respectarà ni un sol pulmó verd en aquests temps del canvi climàtic.