Evita frustrar-te

Encara que la paraula és xocant, el tema de la "infodemia" realment està causant estralls en l'ànim d'una societat mundial, que se suposa desenvolupada i informada. Així mateix els avenços en matèria de salut, sobretot emocional, fan preveure que bona part de les persones compten amb un grau acceptable de maduresa i de coneixements que els permetin enfrontar qualsevol intent de manipulació per obtenir de les masses la por, la subordinació o simples conductes dirigides a certs comesos plantejats pels que dirigeixen el món des de l'àmbit de poder, bé sigui polític o financer.









Encara que al principi el tema que érem els vells els que teníem més risc de la infecció "coronavirus" va generar autèntic espant, no només en els assenyalats com a víctimes sinó també en fills i néts, que van iniciar un procés d'acceptació de que ja era temps de deixar passar a la mort darrere dels iaios; alguns madurs i pensants van començar a investigar com era el rerefons de el cost de pensions, en tant que aquests fons sustenten drets adquirits fa dècades, disminueixen la borsa de diners públics susceptible d'aprofitar pels arribistes a el poder sobre tot polític per la qual cosa les instàncies globals van proposar o si més no van acceptar la sortida o disminució de jubilats com una bona alternativa. Per fortuna dels que ja vivim en el setè o vuitè pis, va resultar que també pares joves i fins i tot fills menors d'edat, van ser aconseguits pel Covid-19 i si bé això ha incrementat la por o traspassat els cors emocionals qual daga assassina dels progenitors i fills dels que s'han anat, la veritat és que com resa per aquí un text cristià, tot i ser tragèdies, aquests mals han servit per bé. Quin bé pot ser l'absència d'un ésser estimat? es pot preguntar. De vegades la resposta no és immediata, però hi ha indicis que aquesta agressivitat del virus planetari, ha recuperat certs equilibris climàtics i zoològics de la terra, a més de que moltes famílies han aconseguit integrar-se de millor manera enmig de la reclusió. Per què només un pocs poden advertir, el bo enmig de les coses dolentes?





Un altre text també conegut pels interessats en escodrinyar les doctrines espirituals -sobretot les cristianes- és el que proclama que "són molts els anomenats però molt pocs els escollits" En termes de fe qui truca és justament Déu, es dedica perquè estima el seu criatura, ho fa amb paciència, usant profetes, àngels i per sobre totes les coses al seu unigènit, la missió primordial va ser pagar el que la humanitat ha, perquè "Déu no vol la mort del pecador sinó que es penedeixi i viva" Tenim de lamentar haver acumulat diners sense solta ni volta? El nostre pecat és menjar o beure amb gola i no amb mesura? Són més dolents els rics dels pobres? Per què tenen més fama dels tirans, autoritaris i violadors de recursos humans que els que posen al servei de la humanitat valors com les aptituds per descobrir i compondre al planeta mateix?





En la tancada, pocs -encara que siguin molts els anomenats- han ocupat part de temps, per entrin com és possible fabricar envasos que substituirien el plàstic sobretot en matèria d'empaquetatges, per refrescs, crema, aigua etc. Sabia que hi ha investigadors ocupats en això i que són poques les instàncies que els donen suport? D'altres han buscat les alternatives per transformar la closca del camarón- després d'haver-ho pelat i preparat per a exportació al món- i molts altres anomenats deixalles que a la fi de el dia contenen algun valor i són una gran alternativa per compondre la contaminació dels oceans. Què passaria si els pocs que ens interessem en aquests temes treballem units per crear una veritable força regeneradora de la planeta? De què depèn que la nostra atenció estigui més centrada en saber com és que algú va venjar-se dels corruptes mantinguts en la impunitat? O en l'altre extrem ¿amb què mecanisme pot salvar-se a l'culpable de ser castigat segons les normes establertes?





Ajuda a disminuir la frustració, l'esbrinar que ha portat a la UNAM mexicana a estar en els rangs de qualitat més alts de la planeta o reconèixer els avenços científics que han aconseguit mestres i alumnes de l'Institut Politècnic Nacional d'aquest país que amb orgull reconeixem com a únic . Sap quants concursos internacionals de física, matemàtiques o llenguatge han guanyat mexicans alumnes de secundària i preparatòria? Coneix els antecedents de fabricació de vacunes existents a Mèxic abans de l'arrencada de "genialitat" que va tancar l'organisme productor en la nostra geografia? Ha parlat amb els seus fills de l'aportació mexicana en matèria d'exploració de l'univers més enllà dels viatges a l'estació espacial, la lluna o mart?





Per descomptat que no estem d'acord en cancel·lar la producció de riquesa, molt menys a exalçar als pobre pel sol fet de ser-ho i menys encara en imaginar que per la caritat permanent aconseguirem la superació integral d'una població que supera els cent milions d' habitants; però tots els confinats -buròcrats, pares, mares, mestres i adults en general- estem en la possibilitat de posar el nostre granet de sorra, per reivindicar el valor d'una producció individual d'espècies o verdures al jardí, el canvi d'una propietat només turística a un terreny productor d'aliments -com hortes per exemple- el suport als qui s'inclinen per l'estudi de el dret, la literatura, l'administració de béns i en la mateixa mesura la indagatoria sobre perquè ara els peixos tornen als rius, les àguiles atrapen caçons, el mal que fa a el cos humà el atiborrar-lo de químics per a coses tan lloables com vitamines, evitar les crisis de diabetis, posposar els embarassos i com veiem a l'horitzó donar-los a les farmacèutiques un nou filó de riquesa amb el control dels virus. Tant de bo aquesta setmana, t'ocupis d'activitats menys frustrants d'estar només a la diana de les calamitats.