Per què et queixes?

Aquest dita popular tan nostre, tan català, de "Fer la Puta i la Ramoneta", significa "fer el doble joc, tenir dues cares, ser un" caragirat ", és a dir," ser fals, traïdor i hipòcrita ". ¿Dur veritat?.





Aquestes setmanes estem vivint nombroses situacions on molts actors polítics posen en pràctica "fer la Puta i la Ramoneta", i ho fan a la llum del dia, mirant-nos als ulls sense parpellejar. Diuen alguna cosa, entre grans escarafalls, i quan pocs els escolten o els veuen diuen i fan el contrari. Semblen que van en una direcció quan estan anant exactament en la contrària. I tenim dos clars exemples, la hipocresia al voltant de la decisió del Rei emèrit és de llibre, però també ho és el que està passant amb l'acord entre la FEMP i el Ministeri d'Hisenda .





Sobre les dues qüestions estem caient en el debat frívol i l'anàlisi fàcil, sent ambdues qüestions vitals per a la nostra supervivència col·lectiva, present i futura. He escoltat aquests dies afirmar a "saberuts" companys de professió i en "prime time" que cal "votar sobre si volem o no una Monarquia" perquè "això és el més democràtic" sense aprofundir en res més. Així, tal qual.





Hem escoltat tot un president d'un Federació de Municipis, de nivell nacional i alcalde, dir que l'acord de la FEMP i Hisenda, és "clarament beneficiós i municipalista". Però el que no ha dit, és que va ser amb el seu únic "vot", el seu, que es va decantar la balança a favor de l'acord de el partit a què pertany i va ser fruit d'un gran dissens. Els ajuntaments no només no rebran un millor finançament sinó que faran de prestadors a l'Estat durant 15 anys. A més dels Fons Europeus, només els rebran els Ajuntament no endeutats i amb diners en caixa. Voilà! . Quin sentit té això enmig d'una gran crisi econòmica ?. Els que saben li diuen a això la " Finestra de Obertón" , és a dir, convertir el políticament inacceptable en raonable. Serà això ?.













Votar és Democràtic o, però votar sense tenir a l'abast tots els coneixements, i sense debat ni consens no és practicar la democràcia, sinó deixar-se portar, sense realitzar la necessària reflexió de per a què serveixen les coses que volem eliminar o parar-se a pensar que és realment el que necessitem i el que se'ns està oferint.





Penso que a la vista del que passa en la a meva generació, la que va néixer en democràcia, ens falta cultura política i capacitat reflexiva. Permetin-me l'ús d'aquesta generalització en veu alta, tot i el risc de molestar molt, ja molts. És la meva humil opinió i de ningú més.





Diuen de la nostra generació que és de les més preparades de la història del nostre país, i nosaltres ens ho hem cregut a ulls clucs. Hem cregut a aquells que ens han precedit, i que s'han deixat literalment la pell perquè tinguéssim accés a el coneixement primer a les escoles, després en les Universitats i després en els llibres i Internet. Però la veritat de la bona, és que ens agradi o no som uns veritables "incultes polítics", tenim títols universitaris però entendre la política requereix d'aprofundir sobre història, economia, sociologia, dret, comunicació, urbanisme, mobilitat etcètera. Per entendre la política i el que els polítics fan i diuen es fa necessari estudiar i llegir molt, però molt, perquè sinó aquestes en una molt seriós desavantatge inconscient. Sense aquesta cultura pròpia transversal, et quedes en la superfície del que diuen i fan i la major part de el temps no els entens ia més et negues a admetre-ho, que és el pitjor. Els éssers humans som així, ens tirem pedres sobre la nostra pròpia teulada abans d'admetre ignorància o que altres ens han estat enganyant a la nostra cara i que no ens hem donat ni compte, fins que ens adonem. Però només podrem saber dels enganys "polítics" per la via de el coneixement i la reflexió.No queda una altra.





L'anomenada "política de bar", on diem el primer que se'ns ocorre, a molts que estaran d'acord amb nosaltres, no és la política real, la que ens afecta. Amb aquesta política de el mínim esforç, molts es queden més que satisfets sense haver de participar en la resolució efectiva dels problemes col·lectius.









En aquest país on vivim, el admetem o no, la major part de el temps volem el "tot" sense esforçar-nos, sense "moure'ns de la butaca". La responsabilitat sobre el que passa políticament al nostre país és la nostra, de tots i tot el temps ho és, ho vulguem o el pretenguem ignorar. Ens acte enganyem perquè aquest engany, a nosaltres mateixos, crec que ens fa viure en la nostra "petita bombolla" i som feliços, sense saber, ni voler saber, deixant fer encara que això ens perjudiqui. Som així i no d'una altra manera. Quan saps no hi ha marxa enrere, la teva visió de món canvia per sempre.





Els que aspiren a una República no han explicat a ningú els seus inconvenients. Els que demonitzen el sistema de monarquia parlamentària actual no sabrien explicar, majoritàriament, en què consisteix aquest ni com funciona. Pel que votar des de la ignorància i el desconeixement, insisteixo ni és democràcia ni és el més democràtic. Votar i només votar no és la millor cara de la democràcia, prendre decisions després d'un debat profund on totes les parts sàpiguen el mateix, si. Perquè no és el mateix prendre decisions quan tens accés a la informació, has reflexionat sobre ella i construeixes una opinió, que si prens decisions a cegues, si prens decisions seguint el corrent dominant o la que van prendre altres per tu i mai has qüestionat. La democràcia és molt més que votar i necessita d'un ferm compromís amb la pròpia responsabilitat.









Tots podem repetir argumentar, relats i consignes com "lloros" i defensar-los fins i tot sense sòlids arguments. Però quants han reflexionat sobre el que donem per bo i cert? Quants li dediquen temps de la seva vida a verificar la veritat, mitja veritat, veritat a mitges o si és mentida el que es diu i es repeteix fins a la sacietat? T'has preguntat a fons sobre per que tens les idees que tens sobre totes les coses? Moltes persones sí que han fet aquest procés, però la major part de les persones que conec, no ho han fet, i el que és pitjor, no senten necessitat de fer-ho.





Ens preguntem aquests dies per què tants juguen a "Fer la Puta i la Ramoneta", sí, ho fem. Ens indignem, si. Practiquem en manada la "política de Bar", i fins i tot ens divertim i ens sentim satisfets amb quatre consignes socialment acceptades i compartides. Però ens quedem aquí, perquè després, seguim amb les nostres vides com si res passés. El d'ahir, no importa avui, i menys demà.





Encara que si volem viure en un país diferent, tinc una molt mala notícia que explicar-vos a tots, hem de comprometre'ns i assumir la nostra responsabilitat individual. Hem d'estar políticament instruïts, llegir i reflexionar molt, contrastar totes les idees que tenim i donem per bones. Per fer avançar aquesta societat hem de prendre decisions conscients, reflexionades i madures. Fugim de l'espai de les idees col·lectives i atrevim-nos a tenir idees pròpies, unes que siguin totalment nostres.





Si volem una societat de menys "fer la Puta i la Ramoneta", comencem pel que tenim més a prop, nosaltres mateixos. Comença per tu !. Encara que si ja et va bé com està tot, per què et queixes ?