La brillant decisió de la ministra d'Igualtat Irene Montero

Portem ja gairebé set mesos des que va venir a visitar-nos aquest "bitxo" a què han posat el nom de Covid-19. Segueix entre nosaltres i els entesos ens avisen que això va per llarg. Tot aquest temps, el virus assassí s'ha portat a milers de persones per davant i encara no està satisfet, vol més.









Després de tots aquests llargs mesos d'angoixa, por i resignació, apareix la genial ministra d'igualtat, Irene Montero, anunciant el tancament dels clubs de cites i la persecució de la prostitució perquè "serà fonamental per al control dels rebots, ja que el rastreig és més difícil "en les dones prostituïdes i cal garantir els seus drets". És més difícil en les dones, i per descomptat en els clients. Igual li agradaria, com ha passat en les discoteques, demanar les dades i números de telèfons als clients?





Amb la gran rapidesa, astúcia i resolució que ha anunciat la brillant mesura, se suposa que ha tingut temps de pensar en l'alternativa a la tanca que li donaran a aquestes dones, que treballen -la majoria d'elles- per obligació. Ha pensat Montero en els recursos que necessiten per poder viure? Prohibir és molt fàcil, però donar alternatives és més complicat quan qui ho ha de fer no té ni la més remota idea. A més és tan controladora, que fora d'ella, ningú decideix les accions per por de ser substituïda. "On hi ha patrona, no mana endollada" han de pensar els seus acòlites.





Com les persones tenen el vici de menjar i de cobrir altres necessitats, el que passarà és que el "sector" passarà a la clandestinitat, amb el que això comporta per a les afectades i els seus angelets custodis, els proxenetes. Qui es va a ocupar de vetllar per la salut d'aquestes dones? Què passarà amb els clients sense escrúpols que segueixin demandant seus serveis? Estarà donya Irene custodiant tot el territori perquè això no passi?





La ministra igualtat es declara abolicionista i està disposada a portar les seves idees fins a les últimes conseqüències Podrà ?, Està clar que la professió més antiga del món seguirà pels segles dels segles. És el mateix que pretendre que desapareguin els lladres, estafadors o mentiders o assassins, això és impossible perquè és inherent a la condició humana. No es pot fer populisme.





Mentre que no s'ofereixi una sortida laboral a les dones que no volen exercir la prostitució, no hi ha solució. I a les que volen, perquè ho veuen com una professió, cal garantir-los a més d'un control sanitari, uns drets que ara no tenen, per moltes raons.





Formar part d'un govern, sigui d'esquerres o de dretes, és alguna cosa més que portar una cartera que posi ministra de .... Perquè, com deia l'escriptor Baltasar Gracián, "és desgràcia habitual en els ineptes la d'enganyar-se al triar professió, al triar amics i al triar casa".





Si després de gairebé set mesos, la gran idea de la ministra d'igualtat és tancar els bordells sense donar alternatives a les dones que diu defensar, és digna de posar-la en el manual d'incompetents perquè a ningú se li acudeixi prendre-la com exemple.