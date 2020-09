Catalunyapress T'INFORMA

Bona tarda! Ja estem aquí de nou, preparats per a informar-vos amb les notícies més destacades del dia.





Aquest dimarts al matí, UGT ha avisat d'una rebaixa del 20% en les prestacions que reben els treballadors afectats per un ERTO . També us hem informat que la falta d'ajudes pot provocar que 200.000 autònoms es donin de baixa en el mes de setembre .









Sobre el coronavirus, el Govern de la Generalitat ha comunicat que disposarà de 100.000 vacunes del coronavirus al desembre . D'altra banda, en les últimes 24 hores Catalunya ha registrat 1.193 casos més i vuit morts per coronavirus en les últimes 24 hores . I per la seva banda, Sanitat ha iniciat una campanya de conscienciació sota el títol '#EstoNoEsUnJuego' .









Com sabeu, la gent gran són un dels col·lectius més afectats per la pandèmia. El nostre company Joan Carles us ha explicat la situació que estan vivint els nostres majors aquests últims mesos a les residències .









En el món polític segueixen sent notícia els frecs interns de Govern, format per dos partits que no estan massa d'acord ideològicament. Avui hem conegut que es va produir una brega entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias per l'exili del Rei emèrit.









A més, el cas Kitchen segueix sacsejant al Partit Popular i els seus adversaris polítics intenten treure suc. Rufián ha afirmat avui que les últimes informacions publicades són motiu suficient per il·legalitzar el partit .





Continua també la guerra entre el PP i Cayetana Álvarez de Toledo . Les dues parts estan descobrint les seves cartes i cada vegada dissimulen menys que el divorci no ha estat, per a res, amistós.









Finalment, us deixem el fet insòlit d'avui, perquè cada dia passen coses surrealistes. Avui hem conegut que un camioner de Terrassa va trucar a la policia alertant que estava conduint borratxo per aconseguir que el acomiadin i jubilar-se abans. Sens dubte, ha estat una jugada mestra, perquè ho haurà aconseguit.





Això és tot per avui. Tornem demà!