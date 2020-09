Ada Colau, l'alcaldessa populista que més puja els impostos

La raó populista, obra de el filòsof, teòric polític i escriptor Ernesto Laclau, és un dels llibres de teoria política recent més evocat en el debat públic. El més que explícit suport de Laclau als populismes de segle XXI, a Veneçuela, Argentina, Bolívia i Equador ha contribuït al fet que sigui considerat un dels teòrics de referència d'aquests processos ideològics populistes.





Laclau, que havia estat marxista en una primera etapa de la seva vida, va evolucionar cap a una perspectiva intel·lectual més elaborada a través de la influència de la teoria lingüística, el pensament postestructuralista i la psicoanàlisi. Una nova obra, té unes quantes, el va portar a qüestionar la inoperància dels paradigmes de l'esquerra del segle XX i la necessitat d'organitzar les demandes socials de manera diferent. Les seves propostes per a l'anàlisi polític esdevenen eines pioneres per a la reflexió sobre els moviments polítics i socials contemporanis.









Laclau, ha estat i continua sent el referent del populisme -el deu ideològic amb diferents sabors- de Pablo Iglesias i la seva guàrdia pretoriana d'un Podem que s'ha adaptat com ningú a la casta que tant ha criticat.





A Barcelona, l'argentí català Gerardo Pisarello, ara "exiliat daurat" en la Taula de Congrés dels Diputats, va ser qui va introduir el populisme de Laclau en l'exercici diari de govern de l'alcaldessa Colau, al costat d'altres de les seves col·legues de llavors com Xavi Domenech. Per cert, els dos se'ls va treure de sobre l'alcaldessa, de diferents maneres, sense tenir en compte el gran treball realitzat per ells per arribar al pacte amb el partit de Pablo Iglesias. Amb l'acord de les dues formacions -Podem estava funcionant amb la hipòtesi nacional-popular -Pablo Iglesias va incorporar al seu discurs la terminologia "país de països" per intentar il·lusionar una part de l'electorat independentista.





L'alcaldessa Colau ha sabut de Laclau per Pisarello i Domenech, més les lliçons accelerades del líder morat. Això sí, la formulació populista dels seus discursos és de la seva pròpia collita aconseguida de la seva experiència interpretativa d'aspirant a actriu dramàtica. En aquesta nova faceta professional, no li ha anat malament, si tenim en compte que la política és pur teatre.





La primera edil no té clar el model de ciutat que pretén per a Barcelona i la seva ciutadania, bona part de la qual està insatisfeta per les decisions incomprensibles que porta prenent, encara no ha acabat, en tots aquests anys.





Eloi Badia, el seu regidor preferit, portava furgant una estratègia per propiciar, de diferents maneres, el descontentament de la ciutadania amb temes sensibles com serveis essencials: llum, aigua, gas, per tal de presentar-se com a salvador i regenerador de poble, sense aconseguir-ho perquè pensar que la gent és idiota és arriscar molt. Toda aquesta operació maquiavèl·lica la fa després de la màscara d'ecologista honest, sacrificat i lleial. A qui? A quins interessos serveix? Mentre això succeeix, l'equip que lidera l'alcaldessa segueix pujant impostos: IBI, taxes de residus, taxes de cementiri, taxes d'enterraments o l'augment de la pressió fiscal sobre els comerciants. En plena crisi del turisme, pujada també de la taxa turística-com sobren tant- i, per si fos poc, aquests dies ha decidit que els cotxes que aparcaven a la perifèria de la ciutat, ara hauran de pagar per això. A més, ara està pensant en cobrar una taxa als cotxes que entri a Barcelona, una mesura que il·lusiona als ciutadans ia tots els sectors.





Amb aquestes decisions el descontentament és generalitzat amb la gestió de Colau, mentre els seus socis de govern, els socialistes, que no marquen política pròpia sembla que no s'assabenten del que està succeint. Miren a una altra banda per tal de comptar amb una parcel·la de poder.





Què diria Laclau de les decisions de l'alcaldessa, quan aquesta suma de insatisfaccions col·lectives és contrària a les teories de el model Laclau. L'alcaldessa de Barcelona no té ni la més remota idea de governar, ni intenció d'aprendre, que és el més greu. Mentre els ciutadans de Barcelona continuen pagant els impostos més alts per la voluntat d'una alcaldessa populista que es diu d'esquerres.