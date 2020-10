Trump i la política de l'arramble

El president dels EUA és un efectiu model de les pràctiques conegudes com winner-takes-all, característiques dels països de tradició democràtica majoritària (basades en la regles del 50 + 1). La política del 'guanyador s'ho emporta tot", segons van avançar en el seu estudi Jacob Hacker i Paul Pierson, ha possibilitat amb posteritat la major divergència en la distribució de les rendes i el repartiment desigual al país nord-americà de les càrregues fiscals.









Trump és un acabat exemple del polític que arramba amb cobdícia tot el que hi ha disponible al seu entorn. Aquest últim no se circumscriu a les fronteres de cada país. Com bé ens ha revelat el 'delator' Edward Snowden, a qui sempre s'hauria de reconèixer la seva bonhomia i compromís com a ciutadà del món, ja hi som tots controlats (llegiu el seu revelador llibre Vigilància permanent). I qui controla els mecanismes que fan possible la recollida de les nostres dades i el seu tractament són els EUA, prerrogativa que no comparteix amb la resta dels països. Sobirania telemàtica que, tot i els postulats del neoliberalisme capitalista anglobalizador, s'hauria d'evitar per promocionar el lliure mercat i les transaccions comercials il·limitades (vegeu, però, a el cas del Brexit i la frontera UE-Irlanda de Nord).





Però l'AIC (American Intelligence Community ), controlada políticament per l'executiu nord-americà -i en última instància per Trump-, pot accedir a tot tipus d'informacions sensibles per motius de 'seguretat nacional'. Tals motius justifiquen la seva intervenció en tot el globus terraqüi. El mateix Edward Snowden afirma que internet és fonamentalment nord-americà: "La WWW (World Wide Web) pot ser que s'hagi inventat al CERN DE Ginebra (Organització Europea per a la Investigació Nuclear) el 1989, però les maneres d'accés a la xarxa estan controlats pels EUA [...] Més de el 90% del trànsit d'internet es fa a través de tecnologies desenvolupades, de propietat i operades pel govern i corporacions nord-americanes".





El primer debat electoral entre els dos contendents a ocupar la Casa Blanca en les pròximes eleccions presidencials del 4 de novembre ha exposat les maneres caracterials de Trump i Biden. El primer ha desplegat la seva oratòria excessiva i el segon ha reblat el seu enfocament assossegat. Si ens atenim als suports expressats en els sondejos cap a un i altre candidat tot pot passar en la nit electoral.





Molt probablement Biden guanyi en vot popular però, com ja va passar amb Hillary Clinton en les últimes presidencials, la suma dels vots obtinguts en el Col·legi Electoral, que és el cos de compromissaris electes en els estats, podria afavorir Trump, i seria proclamat a el vencedor. Tot dependrà, en bona mesura, dels compromissaris que s'elegiran en un grapat d'estats que integren l'anomenat Rust Belt en el Mig Oest nord-americà. Són estats que han experimentat un agut declivi industrial des dels anys 1980, i en sectors dels quals va prendre el missatge populista de Trump: Make America Great Again ( 'Fes de nou fort als Estats Units'). És a dir, el més fort guanya, ni que sigui per la mínima, i s'emporta tot el que està en joc.





Ja en el seu discurs inaugural de gener de 2017 com a president a Washington DC, Trump va deixar ben a les clares el seu programa de govern amb només dues paraules: America first ('Estats Units primer'). Pocs dies després i després de la seva entrevista amb Theresa May, en aquell temps primer britànica i gestora de l'Brexit, es va reafirmar la tradicional aliança cultural i geoestratègica internacional entre els dos països. La globalització neoliberal es va qualificar com anglobalización. Des de llavors l'objectiu no és altre que guanyar la guerra de l'acumulació incontrolada del capital que 'parla' anglès, mitjançant una demostració de força dels que volen -i poden- imposar normes en el seu propi profit.





Però fins i tot si no guanya les eleccions, i Biden ho fa per un marge estret, Trump ha anunciat que no acceptarà 'esportivament' la derrota. De moment ja ha fet passos 'intel·ligents' (així el qualifica l'icònic periodista Bob Woodward en una recent sèrie d'entrevistes publicades recentment) per evitar el seu desallotjament de la Casa Blanca. Les presses per substituir la recentment morta Ruth Bader Ginsburg per la candidata ultracatòlica i antiavortista Amy Coney Barrett, també tenen una lectura de 'bricolatge casolà'. I és que davant d'un eventual qüestionament dels vots postals, per exemple, seria la Cort Suprema qui dirimiria la seva validesa.





Poc importa que, com a expresident del Comitè Judicial de Senat, Biden sigui un adobat veterà en les sessions de confirmació de magistrats, incloent el seu èxit personal per frustrar la nominació com a membre de la Supreme Court de Robert H. Bork en la dècada dels 1980, o la seva activa participació en la polèmica confirmació del jutge Clarence Thomas. La companya en el tiquet presidencial de Biden, la senadora per Califòrnia Kamala Harris, forma part del mateix panell de la cambra alta nord-americana que examinarà la candidata escollida per Trump. Però els números són els números. I el líder republicà de Senat, Mitch McConnell, ja ha afirmat que té assegurada la majoria (mínima) de vots republicans. O sigui que, tot i les trucades dels demòcrates a que l'elecció es faci amb la proposta del nou president, l'elecció senatorial de Barret ja podria estar amarrada.





Com cantava en 1964 Bob Dylan: 'Els temps van canviant' (The Times They Are A-Changin '). No sembla que sigui el cas d'un país en regressió com el nord-americà, que ha estat punta de llança dels avenços tecnològics del nostre temps. En la política segueix imperant el vell arramble. I el que vingui darrere, que s'espavili.