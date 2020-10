Quino, el genial pare de Mafalda s'ha anat

Fa sols uns dies, abandonava per sempre aquest món, no per decisió pròpia, Joaquín Lavado Tejón, més conegut per Quino. Pare de la inconformista i contestatària, Mafalda, personatge universal que no estava d'acord amb el món en què vivia i "intentava" resoldre el dilema de qui són els bons i qui són els dolents en aquest món.





































Quino, amb el seu viatge a l'altra vida, no només ha deixat òrfena a Mafalda, sinó a unes quantes generacions que hem gaudint amb les seves vinyetes al llarg d'aquests anys i que ens han servit per somriure, pensar i adonar-nos que la vida és alguna cosa més que fer o dir aquelles coses que els agraden als altres, i no expressar, per por, les que un vol explicar.





El mestre Quino a través d'una nena de 8 anys deixava palès que la societat no pot estar callada, inert davant el que està passant, encara que això comporti tenir més enemics del normal. Per això Mafalda és un personatge rebel, feminista i contestatària, sense importar-li les opinions dels altres sobre ella.





Quino va voler amb Mafalda i la seva colla d'amics recapacitar sobre el món dels adults: la política, l'economia, el racisme, la guerra de Vietnam, Brigitte Bardot, els Beatles, els àrabs i israelians, o els somnis d'una classe mitjana argentina . Aquest repàs a la societat adulta ho fa Quino amb Mafalda i els seus amics tan peculiars: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Llibertat i el seu germà Guille que representen al seu torn les diferents facetes de l'ésser humà: profundes reflexions i dures crítiques a la societat i ho feia sota el paraigua de l'humor, una arma que a més de propiciar un somriure, ajuda a sensibilitzar.





El mestre va voler mostrar que Mafalda representa l'idealisme utòpic que creu en un món millor, encara que li envolten el pessimisme i la preocupació per les circumstàncies sociopolítiques que assoten el seu planeta i el món. El cost personal i professional per mostrar als el món seves conviccions, va ser molt alt. Un 25 de juny de 1973 va publicar la seva última tira de Mafalda al diari Set dies amb aquest final, "Si la seguia dibuixant em pegaven un o quatres tirs". No cal explicar més perquè s'entén tot.





L'escriptor i pensador Umberto Eco, va escriure sobre Mafalda el següent:

"Mafalda no és només un personatge d'historietes, és potser el personatge dels anys setanta en la societat argentina. Si a l'intentar definir-la s'ha fet servir l'adjectiu" contestatària ", no ha estat per uniformar a la moda de l'anticonformismo a tota costa: Mafalda és de veritat una heroïna iracunda que rebutja a el món tal com és. Per comprendre-la, convé traçar un paral·lel amb un altre gran personatge a la influència no és aliena: Charlie Brown. Charlie Brown és nord-americà, Mafalda sud-americana. Charlie Brown pertany a un país pròsper, a una societat opulenta en la qual tracta desesperadament d'integrar-, pidolant solidaritat i felicitat; Mafalda pertany a un país dens de contrastos socials, que malgrat tot voldria integrar-la i fer-la feliç, però ella es nega i rebutja totes les ofertes. Charlie Brown viu en un univers infantil propi, d'el qual estan rigorosament exclosos els adults (amb l'excepció que els nens aspiren a convertir-se en adults); Mafalda viu en un continu diàleg amb el món adult, món a el qual no estima, no respecta, hostiliza, humilia i rebutja, reivindicant el seu dret a seguir sent una nena que no vol fer-se càrrec d'un univers adulterat pels pares. Charlie Brown ha llegit, evidentment, als revisionistes freudians, i camina a la recerca d'una harmonia perduda; Mafalda, amb tota probabilitat, haurà llegit a el Che. En realitat, Mafalda en matèria política té idees molt confuses, no aconsegueix entendre que és el que succeeix a Vietnam, no sap perquè existeixen els pobres, no es fia de l'Estat i està preocupada per la presència dels xinesos. Només una cosa sap clarament: no està conforme. "





Mafalda va arribar a Europa el 1969, a l'any següent de el Maig Francès i altres grans mobilitzacions juvenils que van sacsejar el continent i ha estat i seguirà sent una heroïna per a unes quantes generacions, i ho seguirà sent, encara que hagi transcorregut ja 47 anys de les seves ultimes ocurrències , la veritat és que, Quino ha marxat en un moment on la pandèmia de l'Covid-19 s'està duent a l'altre barri a milers de persones. Serà la pandèmia la que porti un nou model social, polític-ho dubtosos i econòmic ?.





Quino, des de les altures estarà mirant si aquest món pot canviar, o seguirà com sempre. El que està clar és que Mafalda i Quino no han mort, seguiran vius en la memòria de totes aquelles persones que tenen inquietuds, i que no estan disposades a callar.





Deia Quino que "Resulta que si un no s'apura a canviar el món, després és el món el que el canvia a un".