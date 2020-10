CatalunyaPress T'INFORMA

La decisió de govern Espanyol de decretar l'estat d'alarma per poder adoptar les mesures urgents que permetin reduir la taxa de contagis de la Covid-19 a Madrid ha estat una de les notícies del dia. La decisió ha provocat reaccions per a tots els gustos, però el ministre Illa l'ha argumentat dient que el govern de la comunitat madrilenya no estava fent res. A més, el nombre de contagiats i morts continua en escalada , mentre a Catalunya la taxa de rebrot es manté en nivells molt alts. A més, la Generalitat ha decidit prorrogar la mesura que impedeix les reunions de més de sis persones . I s'ha notificat el tancament d'una escola bressol a Reus després de detectar positius.









L'altre focus d'atenció del dia ha estat a Barcelona, amb la visita de Rei Felip VI als actes de la BNEW, esdeveniment que s'ha posicionat com a motor de l'economia i de la recuperació global. Les protestes dels independentistes a la presència del Rei i del president de Govern han tingut com a element significatiu els atacs a la periodista Mayka Navarro mentre feia en directe per TV.









En el panorama polític, la reunió de tres expresidents de la Generalitat, Mas, Puigdemont i Torra, a Perpinyà ha comportat un dur comunicat contra el Govern espanyol. D'altra banda, el Govern demanarà a l'Estat un aportació de 5.000 milions per a sanitat i que dels fons europeus que han d'arribar a Espanya, 30.000 milions es destinen a Catalunya. En un altre ordre de coses, la Diputació de Barcelona posa el seu granet de sorra en suport de la recuperació econòmica.









A més, en una interessant entrevista la dissident cubana Hilda Molina repassa la situació en la es troba el seu país després de tants anys de castrisme.









En el món dels successos, els mossos han detingut uns traficants que tenien en el seu poder més de 15 quilos de marihuana disposada per entrar al mercat.













I fins aquí, les notícies més importants per estar a el dia.