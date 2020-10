Corona Virus: confinament o coffin?

El títol d'aquest article fa referència a dues paraules parònimes, una d'elles en anglès (coffin, o taüt en castellà). Les dues sonen semblant però posseeixen una càrrega retòrica que tot just expressa una disjuntiva real, ja que es responen a si mateixes. I és que només els il·luminats negacionistes discuteixen que el relaxament del confinament i les restriccions de mobilitat no hagin estat --i siguin-- la causa principal de l'augment de la letalitat en la transmissió comunitària d'aquesta segona onada del Corona virus. L'increment de les morts ha estat inapel·lable no només a Espanya, i en particular a la Comunitat de Madrid, sinó en tots els països de la UE (Regne Unit, inclòs, encara que sigui un membre que no es va definitivament).









El confinament a les residències de gent gran ha estat en molts casos devastador i de signe contrari. Els seus efectes deleteris han incrementat el nombre de decessos en mode exponencial. Entre març i agost la meitat dels morts a Espanya amb Covid-19, o simptomatologia compatible, s'han produït en aquests centres. El Grup de Recerca POSEB ( 'Polítiques Socials i Estat de Benestar') del CSIC ha realitzat un estudi en el marc del projecte internacional McCovid 19 mitjançant la realització de 25 entrevistes en profunditat a responsables de residències (directors, gerents i directors mèdics) en diferents comunitats autònomes, així com a responsables de la gestió dels serveis socials i la sanitat de les administracions autonòmiques i central. S'han revisat desenes de documents que han evidenciat les dificultats de gestió de la pandèmia, confrontada pels responsables organitzatius i institucionals de les residències de gent gran a Espanya (accés a l'informe complet de 113 pàgs. Aquí).

Tot indica que, si hi hagués hagut mesures per prevenir l'entrada de virus i controlar els contagis en les residències, la xifra de morts a Espanya podria haver estat notablement menor. L'estudi POSEB ha identificat dificultats de gestió de la COVID-19 a què es van enfrontar els responsables organitzatius i institucionals de les residències de gent gran espanyoles entre gener i agost de 2020.

S'ha argumentat en repetides ocasions que el Covid-19 és una "malaltia dels grans '. Per a les cohorts més joves de la nostra societat fins i tot es va arribar a pensar que els efectes no els afectaven ells de la mateixa manera i, per tant, els majors que estaven en les residències havien de quedar-s'hi a l'atzar de la seva sort i de les cures d'un personal que es va veure desbordat per la manca de mitjans i la confusió dels diversos protocols a implementar-se. En algunes residències es van arribar a posar a les façanes cartells tals com: "Estem vius, no us oblideu de nosaltres".

Hi ha hagut tres elements que han fet a la gent gran particularment vulnerables davant de la COVID-19: la seva avançada edat, la freqüent presència de malalties concomitants i la seva generalment limitada autonomia, el que implica la necessitat del contacte humà quotidià per ser ateses. D'aquestes persones grans, més de tres-centes mil, no tenen una llar alternatiu: la Residència és la seva llar. Aquests centres són un servei essencial i la seva atenció durant una epidèmia hauria de ser una prioritat per al conjunt de la societat.

La coordinació intersectorial entre sanitat i serveis socials ha estat la gran assignatura pendent per confrontar una pandèmia com la que encara patim, a l'espera de la "miraculosa" vacuna. La posada en comú tant entre ministeris com entre conselleries autonòmiques, i entre les residències i els centres sanitaris, s'hauria d'haver plantejat ja abans de l'inici de l'epidèmia. La descoordinació entre els dos sectors sanitari i social ha resultat extremadament greu, com ha pogut constatar repetidament.

A Espanya, un 73% dels ciutadans creu que la crisi a les residències s'ha gestionat malament (segons una enquesta de l'estudi POSEB, amb 7.175 casos, realitzada entre finals d'agost i mitjans de setembre de 2020). La responsabilitat per la gestió de les residències està clarament repartida: un 45% dels ciutadans creu que les principals responsables de la gestió són les CCAA, un 24% pensa que és el Govern central i un 28% els dos nivells de govern . No obstant això, la politització de la crisi per part dels governs de fer dubtar als ciutadans de amb quanta serietat han de complir les mesures de salut pública. Es fa necessari desenvolupar estructures de coordinació entre el sistema sanitari i el de serveis socials i fugir de la "medicalització" de les residències, explorant alternativament la "sanitarització". S'hauria d'evitar, així mateix, l'excessiva "mediatització" de les dades amb la profusió d'enquestes en els mitjans sovint a la recerca del titular més cridaner o impactant.

Més enllà de les falles de gestió i d'efectivitat en les puntes institucionals, és indefugible preguntar-se si la gent gran segueixen constituint encara una generació prioritària en societats familistes com l'espanyola. Des de la perspectiva eugenista, comença a ponderar quin seria el límit d'una " raonable esperança " de vida, més enllà de la qual la societat en el seu conjunt hauria complert amb la seva responsabilitat cap als grans. La idea de "la gent gran primer", com apareixen en alguns mitjans de transport que porten a la gent gran als seus centres de dia, sembla perdre consens. Fins ara les nostres atencions i cures a la Tercera Edat han estat altament legitimats al formar part de la nostra filosofia de vida i els nostres valors civilitzatoris. Per l'alternativa eugenèsica es tractaria d'allisar els cursos vitals de la gent gran: ¿75, 80, 90 anys? Quina seria l'edat 'raonable' perquè els nostres pares i avis passessin a criar malves ...?