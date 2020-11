El Covid no entén d'autonomies, la mort tampoc

Diuen que no cal alarmar, tampoc cal amagar, però la veritat és que la situació de contagis i morts per covid que s'estan produint cada dia és molt preocupant. Les xifres que donen les autoritats sanitàries i polítiques així ho constata i hi ha seriosos dubtes que siguin les xifres reals. Hi ha veus que afirmen que el nombre és molt superior a l'oficial. La veritat és que tot i tenir una mica més d'experiència des que es va iniciar aquesta pandèmia, la preocupació de la ciutadania va en augment i la desconfiança cap a la classe política puja cada dia ja que la resposta que s'està donant a aquesta situació no és la qual espera la gent.









Els hospitals estan començant a saturar-se de malalts de covid, el missatge és que no es vagin a les urgències per aquesta saturació i per por de el contagi. Les restriccions d'acompanyants és cada dia més gran, l'atenció primària que és la primera amb la qual es troben els malalts està col·lapsada, no hi ha visites presencials - només en casos molt comptats - amb el consegüent enuig dels afectats que som tots. Les analítiques que es realitzaven als malalts crònics han passat dels sis mesos a l'any. Els retards en operacions són importants, el mateix que les visites als especialistes. Podríem seguir fent una llarga llista de restriccions. Això vol dir que les llistes d'espera que ja de per si eren insuportables, ara són tan llargues com la via del tren ¿Com pensen solucionar-ho? Posant pegats, però no aturant la fons de la qüestió.





Mentrestant, a Catalunya s'obren tres noves ambaixades al Japó, Austràlia i Senegal, i es vol crear una Nasa catalana. Com si això fossin temes prioritaris quan cal invertir aquests diners en salut per afrontar millor la situació que cada dia es complica més. Amb aquests fets s'està demostrant que la política partidista és més important que la salut de les persones.





El govern de Pedro Sánchez que segueix donant tombs en aquest tema, en altres també, en l'interessat intent de descentralitzar --necessita els vots dels partits que estan per la independència de les seves autonomies - el control de la pandèmia perquè cadascuna d'elles faci el que vulgui. La situació ha de ser liderada pel govern central, amb mesures iguals per a totes per tal de ser més eficaços i aconseguir que la ciutadania tingui més confiança, cosa que ara no passa Les persones, a més de tenir por, estan desconcertades: no saben què fer, ni quines mesures seguir.





El control d'una pandèmia és competència de govern central, que miri el que estan fent altres països europeus, i sense anar més lluny, França i Portugal que són els veïns més propers. Són els governs els que dirigeixen, no deleguen en altres governs regionals, Són decisions encertades. El que està passant a Espanya és per fer-s'ho mirar, les urnes passaran factura al PSOE sinó es corregeix aquesta situació anòmala. La mort no sap de descentralitzacions, el covid no té color polític.





Mentrestant, per si fossin poques manifestacions d'antisistemes --de una banda i un altre - estan posant la seva empremta en els carrers amb accions vandàliques, saqueig i múltiples destrosses amb l'excusa d'estar en contra de les mesures de confinament. Aquesta és l'excusa, el que hi ha darrere s'anirà veient. Si no es controla la situació, aquesta comportarà mals majors.