Jordi Llopart, una altra joguina trencada

Aquest dimecres ens arribava la notícia de la mort de Jordi Llopart, el primer atleta espanyol que havia aconseguit una medalla en uns Jocs Olímpics. Va ser a Moscou 1980, on va aconseguir la medalla de plata en els 50 kms marxa, un esport gairebé desconegut per a la gran majoria de públic. Després van venir altres triomfs, sempre en 50 kms.





Al costat del seu etern rival, Josep Marín, van ser els pioners de la marxa d'una disciplina que ha proporcionat grans alegries a l'esport espanyol.









Llopart va gaudir en el seu dia de reconeixement de l'esport i dels aficionats a la marxa. Es va retirar el 1992 al no aconseguir la marca per poder participar en els jocs olímpics Barcelona, que tanta il·lusió li feia. L'esport és així. No obstant això, no va deixar el món de la marxa, ja que va estar uns anys com a entrenador de figures com Daniel Plaça-també, pratenc com ell; o Jesús García Bragado, entre altres. Aquests anys van ser molt importants per Llopart. Després va arribar la davallada d'un gran atleta, una bona persona que sempre estava disposada a ajudar els altres





Vaig conèixer Jordi quan encara participava en competicions, mai va posar pegues a ser entrevistat. És més, tot eren facilitats. Quan se li convidava a participar en qualsevol acte solidari, ell era allà. No calia convèncer-ho, sempre deia que si. Van passar els anys, les coses a nivell professional no li van anar bé, i com sol passar en aquest país, els que han donat dies de glòria i alegries, acaben tirats quan deixen d'aconseguir més medalles. Són les joguines trencats que es deixen caure sense que ningú els doni un cop de mà. És la gran vergonya d'un país "avançat".





Jordi Llopart ja havia manifestat en diverses ocasions que a Catalunya li havia posat la creu després de la consecució de la seva medalla de plata a Moscou, on li va oferir a Espanya el seu triomf. "A qui li ho vaig a oferir sinó, doncs jo anava representat a Espanya", va arribar a declarar. Va ser en aquest moment quan els puristes d'una Catalunya provinciana i excloent van considerar que no era dels seus. Es va notar perquè ningú es va preocupar d'ell. Tampoc el consistori de la seva ciutat natal, el Prat, de la qual tan orgullós es sentia.





Amb 68 ha mort un marxador que ha triomfat en l'esport, però després de deixar-ho, no ha tingut una vida fàcil. Ha sobreviscut en els últims anys amb una pensió de 426 euros i se sentia abandonat per tots aquells que li van utilitzar. Tal era la seva penúria econòmica que quan el Comitè Olímpic va convidar a un homenatge li van haver de comprar un vestit perquè no tenia cap al seu armari.





Aquest és un país on es puja als altars a les esportives que triomfen, però quan deixen la competició, els deixen caure en el fang. Llopart no és l'únic que ha patit aquest tracte. Fa un any vam tenir el tràgic exemple de Blanca Fernández Vuit, la millor esquiadora que ha tingut aquest país, que va acabar els seus dies suïcidant-se per sentir-se abandonada i no haver aconseguit una feina per viure amb la dignitat que qualsevol ésser humà es mereix. En el cas dels esportistes que han aconseguit triomfar i deixar el nom del seu país ben alt, no mereixen acabar les seves vides d'aquesta manera.





Jordi Llopart no es mereixia viure amb 426 euros, ¿A algú se li cau la cara de vergonya? Encara que per que això passi, primer cal tenir vergonya ....





No es pot consentir que hi hagi més joguines trencades.