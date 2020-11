Absència de creativitat

Quan es va imposar el consens de Washington, no van ser pocs els opositors que van cridar defensant el nacionalisme, el valor de les fronteres, la història, les tradicions i en definitiva la cultura pròpia. Els arguments en pro i en contra de les conseqüències del TLC, segueixen aquí i he d'admetre que em vaig sorprendre per la ferotge defensa de la renovació d'aquest conveni comercial per part dels que van ser membres de el partit comunista i porristes de les postures nacionalistes; però així és la vida, l'únic innegable és que pesen més els interessos que les conviccions.









Una altra premissa que vaig aprendre de llavis de la meva àvia és aquella de "no hi ha res de nou sota el sol", la qual cosa cobra vigència en els arguments justificatius de l'abandonament de sòcol per part d'un vigorós moviment ciutadà, l'objectiu va ser sempre "NO a López ". Ens van ficar cavalls de Troia, de sobte descobrim fins criminals -defraudadores, venedors de droga, porros, rateros- l'única finalitat ha estat dividir-nos i desqualificar, per deixar lliure la planxa de sòcol abans el 30 de novembre; van ser alguns dels arguments esgrimits a una massa que inclou persones de tota la república, indígenes rarámuris, dones, joves i nens que creien estar guanyant. Coneix en la història aquest tipus d'estratègies ocorregudes al planeta després de l'antiga Grècia? Sap que va ser el que va derrotar el moviment de persones de color dirigides per Malcom X?





Tan van ser derrotats aquest tipus de moviments en els Estats Units, que amb tot i la mort de molts líders en diferents dècades -entre ells Martin Luther King- avui mateix un nombre considerables de nord-americans segueixen reclamant la igualtat, el respecte als drets civils i la demanda de justícia -els límits amb la venjança a vegades no són molt clars- que suposa pallisses als cossos policíacs generalitzant el qualificatiu de la maldat d'aquests.





L'estratègia, tipus Troia, suposa en si mateixa un cúmul d'emocions, algunes tan perverses, que deriven en: ambició sense límits, anhel de poder malaltís, engany, excés de violència contra el vençut a qui en ocasions s'empresona o assassina i per suposat traïció. Quants cavalls de Troia es van usar en la UNAM, a partir que va assumir la presidència el Llic. Gustavo Díaz Ordaz? Coneix algun dels "soldats" ocults en aquest cavall que encara avui segueixen sent personatges centrals que creixen en la política de Mèxic? Els que van participar als moviments estudiantils de us anys 60 a Mèxic, eren conscients el pes de la intervenció de la CIA?





La CIA, la DEA i molts altres organismes nord-americans, ha estat part constant de la relació bilateral que des que som nació, hem viscut. L'actual president de Mèxic sap això? Coneix a fons el tema el seu secretari de relacions exteriors? Quants dels ciutadans mexico-americans de: Frena, Si per Mèxic i una infinitat d'organitzacions empresarials, filantròpiques, culturals i molts etcèteres, estan conscients de la influència d'ells envers la nostra pàtria? Difícilment podem donar una resposta contundent, però si vull ressaltar l'opinió, en diàleg sobre el tema, d'un destacat jurisconsult -Manuel Obregón- qui assenyala que tots els governants, com humans que són, realitzen actes bons i dolents, i després d'una exhaustiva llista de 50 tòpics [1] en els quals qualifica si en el que portem de l'actual règim a Mèxic, hi ha avenços el lamentable resultat és un No rotund a totes les preguntes. L'altíssim cost de xarxes i publicitat encaminada a reforçar la imatge d'AMLO, han servit als mexicans a alguna cosa més que informar la suposició mantenir el seu alt percentatge d'acceptació?





D'antuvi entre l'envestida dels economistes contra els llicenciats en dret, la campanya constant de desprestigis els polítics a nivell global i l'impecable aprenentatge de molts dels governants de segle XXI del valor de les expressions massives, ens porta a una successió global de dirigents populistes, els quals, segons els vostres coneixements, es perpetuen en el poder o van de el poder a la presó i al revés Quants cavalls de Troia es van usar per derrotar Evo morals? De què origen van ser els que van propiciar l'arribo d'un dels seus col·laboradors de manera democràtica en la passada elecció? I Així podem seguir la pista al Perú on el legislatiu va destituir el president electe, però els seus seguidors, vociferen en contra de qui va rellevar; o als Estats Units d'Amèrica del Nord, on els recursos públics que haurien de invertir-se en salut o llocs de treball són usats per patrocinar el viatge mundial d'un dels propers a el comerciant convertit en polític, per convèncer als que han reconegut el triomf del seu opositor que l'elecció va ser fraudulenta.





Mentre la suposada conspiració i el sospitosíssim augmenta enfront d'una població creixent amb satisfactors cada vegada menys suficients i malalties incontrolables l'enuig s'universaliza davant de dirigents mancats de creativitat ja no diguem per resoldre problemes, ni tan sols per per mantenir els seus triomfs, és molt o poc, una setmana de dirigencia de el president del Perú? o sumar èxits amb els seus oponents, als quals segueixen vencent com enemics, infiltrant-los moderns cavalls de Troia. Això és creativitat?





***





[1] Va vendre l'avió; Hi ha millor educació; sistema de salut; investigació científica; cultura? Tenim menys pobres; baixar la inflació; va treure l'exèrcit dels carrers? Viu sense luxes; Esteu energies netes; Va acabar amb les màfies, el crim organitzat, el narcotràfic? .... Uufff, són 50