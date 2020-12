Els nostres emigrants i el Nadal

Avui és primer de desembre. Em desperto davant del mateix Àvila que ahir a la nit em va permetre veure com naixia una meravellosa lluna plena. Són dues nits de lluna crescuda que ens brinda desembre. Aquest mes, a l'igual que en els últims anys, porta amb si una nostàlgia obligatòria. Ja no són iguals els dies que arriba Pacheco a Caracas ni l'aparició del Capin Melao, la flor que decora la nostra majestuosa muntanya durant el Nadal. Les empremtes fortes de l'espai i temps s'han encarregat de esborrar-nos aquest sospir meravellós que ens situa davant d'un mes de treva, d'alegria, de PAU, on tot descansa per un període. Ens preguntem, perquè la diatriba, perquè angoixar-se, és l'època de la unió, de l'amistat, de respirar profund i ser conseqüent amb la bona vida.









No obstant això, encara que l'esforç mental està allà, no sempre és possible aquesta sincronia entre el mes que arriba i l'alegria que portava amb si. Estem davant un cap d'any tortuós, la pandèmia ens doblega, ens fa cautelosos, estem com esperant una urpada sorprenent mentre esperem l'anunci que la vacuna és real i que ens talli l'ensurt per aquests temps. Mentrestant, altres raons objectives perquè milions estiguin tristos, l'economia, la política i més, l'absència inevitable i per sempre de molts éssers estimats, però també, els que se'n van anar de país i que no s'haurien d'haver anat.





Imperdonable, cada vegada que pensem que la família veneçolana s'ha desintegrat, que l'absència és patiment per als que s'han quedat sostenint les bases d'una llar que es nega a l'entrega final. Per aquells que van ser, per terra, mar i aire amb la diàspora, que no podran estar al seu país i encara que estiguin bé, nadal mai seran el mateix. És que aquest cronista ha passat molts nadals fora de la seva terra i mai se celebren amb l'emoció, alegria i cordialitat d'aquesta nació de gràcia i en desgràcia en aquests temps. No importa el lloc, el clima o l'ambient, mai és el mateix. La distància dels fills converteix aquesta taula nadalenca en un espectacle en decadència, tot i que intentem fer creure que tot segueix el seu curs, que la tecnologia ens unirà una altra vegada en aquesta nadal, ja no és igual. Els absents en altres terres pateixen a igual que els que es van quedar.





Per això insisteixo a dir que el cost més alt que ha pagat la república en aquests últims anys . Estic convençut que, tot i que costarà molts anys esmenar la plana de tanta improvisació, els problemes econòmics, polítics i les seves seqüeles socials es superaran a mitjà termini. No obstant això, la substitució quantitativa i qualitativa del nivell del capital humà que hem perdut durant aquests anys trigarà molt a refer-se ja que a l'una de l'emigració dels nivells acadèmics de la nostra educació també han baixat, el que fa encara més difícil preparar un contingent humà capaç de inserir-se en la globalització i en el desenvolupament. Recuperar el que s'ha perdut és una tasca titànica. Sumem el trastorn afectiu migratori que marca la siquis tant dels que es van anar com els que es van quedar.





No seran pocs els veneçolans que aspiren a tornar a país si les condicions objectives que els van empènyer a anar-se'n canvien. Però, d'altra banda, la història ha demostrat que els contingents migratoris difícilment tornen al seu país d'origen si passa molt temps entre la sortida i les noves condicions favorables per al retorn. És, sens dubte, una tragèdia que tants veneçolans hagin hagut d'emigrar buscant millors condicions de vida i sobretot els més joves, apostant per un futur més pròsper.





També cal recordar que el perfil de l'emigració veneçolana li fa particularment fàcil els processos d'inserció en moltes economies pròsperes. Tota aquesta realitat que no podem amagar, ni maquillar, cal reconèixer-la per poder en el temps desenvolupar polítiques públiques apropiades d'estímul a l'emigració de retorn i de protecció als nostres nacionals en exterior perquè mai sentin que el país els va abandonar davant de la dura realitat de la seva nova destinació.





Mentrestant, Bon Nadal!, amics lectors.