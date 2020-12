Mario Bunge contra la superstició

No fa deu mesos encara que va morir Mario Bunge, destacat físic i filòsof argentí que va arribar a centenari. Propugnava una filosofia exacta basada en el realisme científic. El seu 'Tractat de filosofia' en vuit volums és una obra molt esmentada. Va donar classes arreu del món i en 1966 es va establir al Canadà, on va desenvolupar una càtedra de Lògica i Metafísica a la Universitat McGill de Mont-real. Va obtenir més d'una desena de doctorats honoris causa i importants distincions; entre elles i el 1982, el premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats.





Els proposo indagar sobre algunes de les coses que va dir sobre la superstició en general. Des de jove va escriure i va parlar contra els disbarats de les denominades seudociències, preses d'una ideologia màgica, entre les que va arribar a incloure la psicoanàlisi i el marxisme. A totes elles cal sotmetre-les a un examen crític, també per impedir que ens netegin la butxaca. Antic militant socialista, Bunge va afirmar que amb Marx es caminava al desastre, però que sense ell no s'arribava enlloc. El dogma havia de ser transformat en projecte de recerca. Creia que racionalitat i religió són compatibles: "el que compartim ateus i els religiosos de bona fe, els que no usen la seva religió amb finalitats polítiques o econòmics, és molt més que el que ens separa".





Sostenia amb rotunditat que la superstició, la pseudociència i la anticiència (diferents noms, però convergents) no són escombraries que pugui ser reciclada i transformada en una cosa profitós: "es tracta de virus intel·lectuals que poden atacar a qualsevol Llego o científic- fins al extrem de fer emmalaltir tota una cultura i tornar-la contra la investigació científica ".

El poder corrosiu de la credulitat es dispara si va de la mà de la política, és a dir, quan periodistes i polítics (més encara si exerceixen el poder) empren dades falses per manipular i confondre, per intoxicar amb prejudicis i apuntalar privilegis. En general, la mentida ve acompanyada de la prepotència, amb un to insolent i negatiu. Si cala, produeix un dany enorme que no és quantificable.





A la clara denúncia de tals desvaris cal saber distingir que hi ha sentiments i motius refractaris a la lògica i que estan molt arrelats. Cal comptar amb això. Més que voler imposar-se amb la raó (sovint, empesos per l'orgull), el que importa per desactivar una falsa il·lusió és encertar a convèncer als captats. No és gens fàcil, de vegades no és possible aconseguir-ho durant anys i anys.





En les seves memòries 'Entre dos mons', publicades el 2014, Mario Bunge assenyalava que la ciència no immunitza contra la pseudociència; cal recordar que parlava de "virus intel·lectuals que poden atacar a qualsevol Llego o científic". Però les falses ciències són una oportunitat per definir la ciència autèntica i per detectar símptomes de decadència intel·lectual. Deia el físic argentí: "Una filosofia que deixi passar heretgies científiques no mereix ser inclosa en la família de les epistemologies; i una societat en què el consum de seudociències és comparable amb el pressupost científic amb prou feines ha començat a desenvolupar-se o ja ha començat a decaure ".





D'altra banda, aquestes creences soscaven la confiança en el mètode científic i distreuen l'atenció de problemes de debò peremptoris. Bunge era categòric, unes vegades amb més raó que d'altres. Deia que l'abús de la informàtica és tan insà com el tabaquisme i més dissolvent que l'anarquisme. Lamentava que els joves occidentals ni conversaven cara a cara amb els seus amics, ni parlaven amb ells mateixos ni feien càlculs mentals: "caminen amb un enginy electrònic en mà i la ment en blanc, pendents gairebé sempre de missatges banals: són electrozombis". Em temo que no només els passa als joves i que per aquí es cola una vulnerabilitat que pocs troben a faltar: l'al·lèrgia a pensar.