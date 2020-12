Remodelació del govern central en el nou any?

Un dia sí i un altre també les diferències entre els dos socis de govern d'Espanya són més que evidents. El PSOE, partit centenari i amb experiència de govern, s'està deixant portar per una formació sense història ni experiència, d'ideologia bolivariana i amb un sentit d'Estat molt especial -per no dir nul-.









Les diferències de criteris i polítiques són tantes entre els socis de govern que cada dia la bretxa és més gran. Ja no amaguen públicament que no s'entenen, ni es suporten. Tot això està succeint quan el covid està fent de les seves per la irresponsabilitat de molts ciutadans, de manera que els dubtes dels que governen generen una situació que té descol·locada a la ciutadania.





En un panorama com l'actual, -no diguem en altre- l as diferències en el govern són immenses. Quan el que desitja la gent és un govern fort, cohesionat, que li inspiri confiança i que estigui pel que toca: el covid, afrontant la crisi econòmica i social derivada d'aquest amb decisió, fermesa i eficàcia. No obstant això, es visualitza tot el contrari, alguna solució ha d'adoptar el president de govern. S'espera un gest que visualitzi un sol govern amb els mateixos objectius ¿Quan es pot produir aquest gir de Pedro Sánchez? ¿Després de l'aprovació dels pressupostos i a l'inici de l'any que? Aquesta hauria de ser la data en la qual el president de Govern porti a terme una "remodelació" de govern, amb la sortida d'alguns membres- per no dir tots- de Unides Podem. A partir d'aquí s'ha de centrar en les polítiques que realment interessen a la malmesa ciutadania. que està ja massa cansada de tantes sortides de to i de prioritzar el que els interessa als partits i no a les persones. Precisament aquestes últimes haurien de ser la primera prioritat dels governants i de l'oposició, que també tindrà alguna cosa a veure en tant desgavell.





Més d'un es pregunta si la qualitat dels polítics incideix en la qualitat de la política, tenint en compte que els polítics són professionals de la mateixa. Per això, tal com passa amb altres professions, caldria avaluar la qualitat de les seves "prestacions". Segur que a un bon nombre d'ells en l'empresa privada ja ho haurien lloc de potetes al carrer. Molts polítics no tenen formació acadèmica i se'ls nota.





Pedro Sánchez no pot fer el sord al que està succeint al seu voltant. Està perdut credibilitat a Espanya, a Europa- també ha perdut poder i influència- i a Llatinoamèrica, un patrimoni que no es pot deixar perdre. Si el president no realitza els ajustos necessaris molts arribaran a pensar que està fora de la realitat i que potser el que pretén, en les seves aspiracions sense límits, és ser el pròxim president de la República que tant pregona el seu vicepresident i opositor Pablo Iglesias. Una cosa que posa els pèls de punta als que creuen en la Constitució del 78, que pensen que no és inamovible, però que ningú pot dir ara que no serveix per a res. Ho fan aquells que s'han servit d'ella, els que han crescut en llibertat sense sacrificis i els aprofitats que veuen una oportunitat per perpetuar-se en viure de la política i servir-se'n. " Quan la situació és adversa i l'esperança poca, les determinacions dràstiques són les més segures. ", Solia dir amb determinació Titus Livi.