'Locos por viajar': "A les agències que ens dediquem a enviar a viatgers a l'estranger mai se'ns té en compte"

La crisi del Covid-19 ha afectat especialment a el sector turístic. La cara més visible d'aquesta hecatombe econòmica és l'hostaleria, el comerç, i aquells sectors que s'han vist perjudicats per l'absència de turistes estrangers. No obstant això, hi ha un altre sector de mercat que també està sota mínims: el que es dedicava a enviar als espanyols a visitar altres països.





La situació és crítica: el 95% de les agències de viatges espanyoles va registrar una caiguda dràstica o paralització completa de les vendes durant la temporada d'estiu d'aquest any, i el 72% considera que a la tardor acabarà amb el mateix resultat, segons una enquesta realitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (Acave).





Amb aquest panorama i sense resposta per part de les institucions, 35 agències de viatges s'han unit per crear 'Locos por viajar', una comunitat fundada per defensar els interessos de el sector en un moment crucial. Aquest dijous, 17 de desembre, es manifestaran en diverses ciutats espanyoles, entre elles Barcelona, per reivindicar que ells també són part de el sector turístic i per tant, no haurien de ser ignorats per les institucions.





CatalunyaPress s'ha posat en contacte amb el portaveu de l'entitat, Jordi Garcia, per conèixer millor les motivacions d'aquesta associació.





Junta Directiva de Bojos per Viatjar





Per què ha nascut l'associació "Locos por viajar"?





Neix per donar veu a la nostra problemàtica derivada de la pandèmia per COVID-19 i, alhora, per crear comunitat amb aquells viatgers que esperen ansiosos al fet que les fronteres s'obrin per escollir destinació i tornar a viatjar.





A diferència d'altres associacions en què sota un mateix paraigua es troben diferents perfils d'agències, Locos por Viajar és una Associació formada exclusivament per agències de viatge emissores de producte propi. Tots els associats tenen les mateixes problemàtiques i objectius i aquests factors ens fan ser més àgils i determinants en la presa de decisions.





Sobre i quants membres la integren?





Dins de l'Associació podem trobar des d'empreses que porten més de 30 anys treballant en aquest perfil d'agència de viatges a agències que porten molt poc temps. El camí es va iniciar al març amb 7 empreses, avui som ja més de 40 i principis del 2021 es van a incorporar noves empreses. Aquest ràpid creixement ens ha animat molt a començar a caminar per un camí que espera aglutinar totes aquelles empreses que es puguin veure representades amb la filosofia de Locos por Viajar.





Jordi García: "El turisme no són només hotels i platges"







Quines són les vostres principals reivindicacions?





Els nostres principals objectius són la defensa dels seus membres i el seu interès comú; complir els ODS (Objectius de desenvolupament sostenible); fomentar el turisme ètic i sostenible; crear un lloc de participació i col·laborar amb altres entitats.





A més, reivindiquem donar veu i força a l'agència de viatges emissores. Vivim en un estat en què la paraula turisme només significa el visitant que arriba a Espanya a realitzar un tipus de turisme molt concret. I el turisme no són només hotels i platges. A les agències que ens dediquem a enviar a viatgers fora de les nostres fronteres mai se'ns té en compte, ni en els mals moments ni en els bons, i en canvi considerem que és un turisme molt més responsable i sostenible.





¿Després de la convocatòria de la manifestació alguna administració s'ha posat en contacte amb vosaltres?





No, i desconec si les administracions reaccionaran.





Què aerolínies estan tornant els diners als clients i quins no?







Hi ha algunes que sí i altres que no, lamentem no poder donar noms.