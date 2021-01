Monarquia i segle XXI són incompatibles

VOX segueix sembrant odi per tot arreu, quan no és trucant criminal al Govern d'Espanya, és penjant una bandera als peus del Crist de Monteagudo cridant a la lluita per una Reconquesta que només existeix en la seva imaginació, generant un clima de confrontació permanent, intentant vèncer en comptes de convèncer, imposar en lloc de persuadir, triant el verb insultar pel de dialogar, odiar davant estimar, expulsar abans d'integrar, fent crides continus a menysprear a qui no es quadri davant l'himne nacional i 'el seu' incondicional exèrcit profranquista, i acovardir el més pur estil xulo de pati de col·legi, i posar en el seu diana a qui simplement difereixen d'una política social, econòmica i laboral elitista i caciquil, mentre això passa, moltes institucions han posat els seus maquinàries en marxa per salvar el Soldat Felip VI.













'Necessitem una Casa Reial de segle XXI', diuen alguns dels seus defensors. 'El Rei Felip estarà a l'altura de les circumstàncies i sabrà adaptar el seu paper al segle XXI', diuen altres. 'La Monarquia és la nostra garantia de convivència al segle XXI', solen exclamar aquells que defensen la institució monàrquica.





Seguir amagant el problema que té la Casa Reial a Espanya, fent-li fins i tot un vestit a mida perquè no vegem els seus defectes, només portarà pitjors conseqüències per a la pròpia institució.





Monarquia i segle XXI són com l'aigua i l'oli, són simplement 'antònims', ja que una institució que es basa en el 'dret diví' com a forma d'accedir al tron dels privilegis, mai podrà adaptar-se a una societat que cada dia requereix més participació, més transparència i més democràcia.





Ningú dubta que la Casa Reial i les institucions de l'Estat, tornaran a donar-li una mà de pintura, i que fins i tot el dia que es presenti en societat la futura Llei de la Corona, se servirà un vi espanyol, i hi haurà gira per tot el territori nacional, i es presentaran documentals i vídeos on veiem a les infantes treure a passejar un gos, recollir plàstics de les platges, i fins i tot acostar-se una parell de dies a col·laborar amb algun banc d'aliments.

Però no serà suficient, les properes generacions no entendran com una institució que ha saquejat històricament aquest país, una saga que ha tingut en la seva història massa ombres, que ha venut la nostra ànima al millor postor, però sobretot, que segueix tenint en el llinatge el seu únic argument per conservar drets, quan a la resta dels mortals els costa guanyar-se cada dia el dret a l'educació, a la sanitat, a la justícia social i a la llibertat, acabarà sucumbint a la realitat més d'hora que tard.





Els nostres fills i néts no entendran per què havia bancs quan existeixen els mòbils, perquè imprimia la fàbrica nacional de moneda i timbre diners en ple 2021, com també s'estranyaran per què es mantenia una monarquia imposada per un dictador. Més encara, ¿té sentit que amb els diners dels espanyols seguim mantenint una escorta personal al Rei emèrit, i el Ministeri es negui a dir-nos el que ens està costant salvaguardar algú que s'ha rigut de nosaltres en les nostres nassos i és una mica més que un presumpte xoriço?





Cada dia neixen més Greta Thunberg, aquí, a Portugal, França, Argentina, Senegal, Índia, que lluitin contra les injustícies, contra el canvi climàtic, i que voldran participar en tot el que els envolta, i no entendran, com en ple segle XXI, algú defensava que no tots som iguals.