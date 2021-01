Contra Trump vivíem millor

Quan ja s'ha superat el final de l'"any en què vivíem perillosament", convé fer balanç i preguntar-nos sobre les perspectives de la "nova era", un cop s'ha confirmat constitucionalment la derrota de Donald Trump. Domina el nou ambient una incomoditat que està presidida per una pesada llosa d'incertesa. Aquest sentiment està causat per l'enormitat de el dany causat per la presidència de Trump. L'únic dubte que omple l'ambient és sobre la permanència del desastre causat pel quadrienni que ara acaba.













Inserit en el context de la satisfacció pel cessament del malson es detecta una predicció de certa nostàlgia. Es basava en la comparativament ben instal·lada estratègia de confrontació davant el que s'etiquetava com la formació d'una dictadura en el si de la més antiga de les democràcies de la història documentada. Ens preguntàvem què faríem en despertar, obsessionats per una agenda plena d'un sol "issue".





Alguns temíem que en el suprem moment d'expectació de l'èxit d'una estratègia de confrontació se'ns recordés que en el panorama d'importància i solitud del qüestionament de la irracional política de president se'ns acusés injustament. Insòlitament, havíem tingut un còmplice no desitjat i als el mateix temps crucial en la consecució del desallotjament de l'incòmode inquilí de la Casa Blanca.





No sabíem com podríem agrair, per així dir-ho, l'assistència de la pandèmia que encara tenalla el planeta. La irracional conducta del president en les successives etapes de l'aparició del Covid19, el seu desenvolupament, expansió i implantació en tot el planeta, s'havia convertit en el pitjor enemic de Trump i en el millor aliat de la conducta de l'oposició. Es transpirava 1 inconfessable sentiment consistent en què la implantació de virus i el consegüent negacionisme de Trump s'unissin als esforços de l'oposició política a aconseguir la defenestració, encara que fos a el límit de la seva administració.





Cada ésser humà infectat, especialment als Estats Units, i cada defunció certificada, respostos per l'erràtica política sanitària de Trump, es registraven com "vots" en el recompte de l'elecció de el 3 de novembre. L'esperança que el Covid19 s'esfumés màgicament una nit, com surrealistament va predir el propi Trump en la primerenca primavera de l'any 2020, representaria la defunció de l'imponent enemic que s'havia planat sobre la Casa Blanca.





Mentrestant, l'oposició al president en l'aparent si majoritari dels Estats Units i en una proporció universal a l'exterior dedicaven els seus esforços en una agenda exclusivament plena de reacció a cadascuna de les malifetes de el president. Però es notava l'absència d'una estratègia múltiple composta per un programa per "el dia després".





En el camp demòcrata es notava l'absència d'un pla per al futur. S'allargava la discussió sobre el millor candidat i el seu col·lega de tiquet. Aquest detall no es va dilucidar fins a la decisió en favor de Biden i després amb l'addició de Harris com a candidata a la vicepresidència. En un ambient reticent a la formació de "gabinets a la cuina", com ha estat el costum immemorial al Regne Unit, es notava l'absència d'un programa de govern per ser posat en pràctica després de el 3 de novembre.





A la vista del mal dissimulat sentiment d'inseguretat, en aquest ambient es temia que algun dia s'arribés a exclamar amb mal dissimulada nostàlgia: "contra Trump vivíem millor". Aquesta ocurrència té el seu origen en la meditació que el Partit Comunista espanyol va expressar en el moment de la re-instal·lació de la democràcia a Espanya després de la desaparició de règim franquista. El seu precedent va ser el reclam que les restes de el règim van exposar: "amb Franco vivíem millor". Els comunistes, a el veure que el seu espai reservat era ocupat pels neo-demòcrates, van confessar que quan eren a l'oposició soterrada tenien més poder efectiu que en la democràcia parlamentària.





L'oposició a Trump es pot veure forçada a expressar-se de la mateixa manera en que el sistema s'obri totalment a final de gener. Hi haurà basat tota la seva conducta en la crítica de totes i cadascuna de les "polítiques" de govern. En realitat, eren merament capritxos expressats en altes hores de la matinada mitjançant espetecs al mòbil. El monumental buit deixat pel desgovern de Trump estarà encara ocupat per l'atenció en l'aplicació de la vacuna apropiada i la comprovació de la seva excel·lència, tasca que s'estendrà al llarg de la resta de 2021.

Dependrà de l'eficàcia de la posada en marxa de les urgents mesures de el nou govern que l'electorat no se senti temptat a escoltar de nou els cants de sirena de 2016. La reconstrucció de l'economia, la reducció de el dany causat als sectors més necessitats , la millor integració de la immigració, i la lluita decidida per eliminar el racisme són algunes de les assignatures més urgents de el nou govern. Només amb la seva raonable resolució s'evitarà que part dels 70 milions que van votar el sortint president se sentin temptats a exclamar: "amb Trump vivíem millor".