Pena per Iván (Quintana) Perales

Tres anys després del seu 'Dret natural', Ignacio Martínez de Pisón ha publicat una altra nova novel·la: 'Fi de temporada' (Seix Barral). Encara que es tracti d'una història diferent, de nou conté una indagació sobre una confusa barreja de sentiments, on la rancúnia i el desconsol alternen amb la nostàlgia i fins l'alleujament.





Martínez de Pisón és un magnífic observador de la vida i retrata amb impecable estil les relacions que es broden voltant. La reverberació del passat, del que va passar i del que potser pogués no haver succeït mai, fa destacar d'un personatge que "un atapeït grumoll de sensacions li tallava la respiració".





Dos gats amb nom "van córrer a refugiar-se entre les ombres". O "una olor espesa a mandarines, tomàquets escalfats terra mullada ho envaïa tot". O l'àvia que per tancar una discussió va encendre la televisió, sense dir una paraula.





La connexió amb la música d'abans, com 'Here comes the sun', una cançó dels Beatles amb mig segle d'existència. O el vincle amb una pel·lícula polèmica com 'Thelma i Louise', de fa trenta anys i amb final infeliç.





Instal·lats els protagonistes vius a Tarragona, apareix de forma tangencial el desmantellament d'unes centrals nuclears. Tres en aquesta comarca, molt a prop unes de les altres. Ascó, Vandellòs I: "una construcció quadrada i sense gràcia com una immensa caixa de sabates que les onades haguessin arrossegat cap a terra, i al seu esquena Vandellòs II, arrodonida, amb aspecte de joguina i per a nens".





També s'adverteixen altres detalls que són minúsculs, però que tenen un abast res insignificant. Així, se'ns diu que el jove Iván es va adonar que s'estaven donant per fetes moltes coses i que de vegades ni ens plantegem el perquè d'aquesta obsessió d'esborrar el passat. És possible contenir l'efecte de les històries tortes en l'adolescència i redreçar, i, si és així, com fer-ho? De dues dones protagonistes s'assenyala que "la vida les havia avesat però no les havia endurit". Hi ha moments en què la vida t'obliga a triar i, per tant, a renunciar. "Iván es va preguntar si cadascuna d'elles hauria acabat sent l'altra en cas que haguessin intercanviat les circumstàncies".





A vegades ens domina l'expectativa d'un posat: "Rosa es va tirar de la punta dels dits per treure els guants de làtex, que es van desenganxar de la pell amb petits espetecs. Va dedicar uns segons a com posar el seu millor expressió de dona ultratjada ". Més enllà dels afectes, una xarxa de rutines dóna seguretat.





En Tolosa es recorre la mítica plaça Wilson i el carrer Étoile, seu de l'Ateneu Espanyol, i se'ns parla que el passat antifranquista d'una família quedava limitat a una reproducció d'un colom de la pau d'Alberti i a mitja dotzena de discos de Paco Ibáñez i Joan Manuel Serrat.





Ivan, un fill pòstum, es veia dominat pel sentiment de creure que havia nascut per omplir el buit deixat pel seu pare. La nostàlgia d'una vida que no havia arribat a viure, no ja el arribar a conèixer al seu pare sinó a tota la seva família paterna, Càceres. El conflicte entre el seu passat, que va poder no existir, i el futur de la seva mare supervivent es resol d'una manera desgraciada, sotmès a una relació tan possessiva amb prou feines espai per a ningú més. Una vella amiga de la família li recriminarà amb singular duresa estar "tan tancats en vosaltres mateixos que no sou capaços de veure els que estem a la banda", "com aquests arbres que no deixen que creixi res al seu voltant".





Per rematar, el desqualifica i li pronostica que tota la seva vida tindrà por i serà covard; "Em fas pena, Iván. Em dónes molta pena ". La manca de caràcter del noi li condueix a sacrificar la seva vida i la de la seva nòvia, al compadir sense maduresa a la seva mare i sotmetre a un enterrament viu; es condemna, doncs, de per vida. Una confusa barreja de sentiments, on la rancúnia i el desconsol alternen amb la nostàlgia i fins l'alleujament.