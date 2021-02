El Parlament català serà un quadrilàter

Ja s'han celebrat les eleccions catalanes, amb una participació de l'50,3%. És a dir, que la meitat dels votants s'han quedat a casa i no han participat en les mateixes. Alguns no ho han fet per por de la pandèmia, altres perquè estan cansats dels polítics i els altres, perquè que passen i creuen que això no va amb ells. Sigui pel motiu que sigui, no han volgut votar. Després, que no es queixin que les coses no funcionen. A la fin com se sol dir "tenim els governs que ens mereixem".













Sessió al Parlament / @ EP





El resultat electoral ha donat guanyador a el PSC de Salvador Illa. Ha guanyat en vots i ha empatat en escons. El que no vol dir que vagi a governar, segur que no. Ja ho van deixar clar els partits independentistes que van signar de pròpia mà que no pactarien ni donarien suport a la investidura de l'socialista. Qui governarà llavors ?. ERC i JXcat amb el suport de la CUP - que ara si pot entrar al govern- faran que es repeteixi l'executiu que tants maldecaps ha donat a la ciutadania i que ha portat Catalunya a la situació actual. Si això és així, la Generalitat es convertirà en el camarot dels germans Marx i tornarem al de sempre.





Però anem a pams. La CUP estarà disposada a donar suport a Laura Borràs que està imputada per quatre presumptes delictes de falsedat documental, frau, prevaricació i malversació de cabals públics? .si és així , ¿Què demanarà a canvi? . Després de la campanya que hem viscut amb pulles, insults i retrets que s'han prodigat ¿ ERC pactarà amb JXCat per seguir amb la situació de paràlisi, discrepàncies i baralles que han tingut en els últims temps ?. En política tot és possible i res és descartable.





En les compareixences dels polítics després de conèixer els resultats, el republicà Aragonès, es mostrava content per haver superat a Borràs, i ja li enviava el primer missatge a el president, Pedro Sánchez: vol referèndum i amnistia per als presos polítics. Ho ha dit ben clar i perquè s'assabentin al món l'ha pronunciat en català, castellà i anglès. Tot un míssil dirigit a la línia de flotació de govern, o el que és el mateix, ja sap el que els espera en aquesta legislatura si abans no hi ha nous comicis.





També pot succeir, que el PSC des de fora doni suport de legislatura a ERC, amb els comuns dins de el govern a canvi dels suports dels republicans a Pedro Sánchez. Res és desgavellat.





Altres de les sorpreses de la nit electoral ha estat l'entrada de VOX al Parlament, s'esperava, però no amb 11 diputats que ha aconseguit en les quatre províncies i ha donat, com era el seu objectiu "el sorprasso a el PP ja Ciutadans". Aquest últim el gran perdedor de les eleccions. Una situació que hauran d'analitzar en profunditat els dirigents de el partit taronja aquest mateix dilluns.





Amb aquest panorama, que suposa també la pujada de la CUP, a 9 escons, el nou Parlament entrant de Catalunya, amb els dos extrems ideològics formant part de la mateixa: C UP i VOX promet un espectacle garantit. Disposar d'11 diputats i les ganes que tenen de ficar-los canya als independentistes, i al revés, els antisistema que no poden ni veure els ultradretans, es donaran fins al carnet d'identitat.





L'hemicicle es convertirà en un quadrilàter. I el president o presidenta no ho tindrà gens fàcil per controlar i frenar als seus senyories. Així que, al Parlament va ser de tot menys avorrit. A la situació que ja era dolenta, només els faltava 11 diputats de VOX i 9 de la CUP. ¿Circ, quadrilàter ?, cosa així tindrem.





La democràcia, per sort, pot fer rars companys d'escons i cal acceptar-los, agradi o no.