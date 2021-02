Hem estat mesos i mesos anhelant una vacuna contra la coronavirus, com un mannà que ens permetés deixar enrere el mal son de la pandèmia. Ara s'han aconseguit diverses, considerades d'alta eficàcia, el problema és la seva distribució i que tots ens puguem vacunar. Es posa a prova la capacitat de fer-ho aviat i bé. No pocs van dir, en públic o en privat, que no tenien intenció de ser els primers a vacunar--escépticos i temorosos de ser conillets d'Índies- i que esperarien a veure com evolucionava la salut dels primers a fer-ho.





Tot d'una, quan va ser anunciada l'obtenció de diferents vacunes -gairebé a l'alimón-, es va generalitzar la idea que anaven a funcionar i que ens anaven a salvar del malson. Alguns càrrecs públics es van afanyar a vacunar-se, i ho van fer de forma dissimulada o d'amagat. La perspectiva social havia canviat ja de forma radical i van ser censurats per la seva prepotència i fins i tot forçats a parar. Ja no eren herois altruistes de la humanitat o ingenus inconscients, sinó vivales. Vaivens que dóna la vida.





En qualsevol cas, cal saber que els experts també s'equivoquen i que cap vacuna és de el tot inofensiva. A mitjan el segle XX, un error en la fabricació de vacunes contra la pòlio va produir serioses desgràcies. Però avui dia la regulació dels fàrmacs és incomparablement superior, no té res a veure. És cert que sovint s'abusa dels medicaments, però també que les xarxes socials estan plenes de desinformació i d'errors d'embalum sobre la realitat de les vacunes en general. Llegeixo que fa deu anys (no tinc a mà dades més recents) el 20 per cent dels pares nord-americans creia que les vacunes causaven autisme. L'assumpte és fer por sobre la ignorància i traficar amb la salut pública. No només hi ha interessos econòmics gens sans en la indústria dels antidepressius, també n'hi ha entre els qui de forma sistemàtica desacrediten les vacunes.





"Vacunes i controvèrsia" (Miguel Escudero). foto @EP





El metge danès Peter C. Gotzsche assenyala en el seu llibre 'Vacunes' (Capità Swing) que els grups negacionistes (o antivacunes) tenen tant poder en els Estats Units que "els científics han optat per autocensurar en lloc de buscar la veritat"; denúncia, doncs, que cedeixin davant estafadors i xarlatans. Gotsche afirma que tothom hauria de vacunar-se contra el xarampió (model de vacuna beneficiosa) i que la vacuna contra la poliomielitis és un dels més grans fites de la investigació sanitària ( "és necessària i punt"). I què dir de la vacuna contra la verola, ja eradicada, però que "va provocar la mort de cinc-cents milions de persones en els últims cent anys de la seva existència". No obstant això, és taxatiu a l'remarcar que ningú té per què vacunar-se contra la grip; adverteix que són productes biològics amb un risc de contaminació molt superior al d'altres medicaments. Insisteix que les vacunes contra la grip estan molt menys esteses del que es podria creure. Es mostra particularment crític amb l'ocultació de dades i planteja una anàlisi comparativa entre beneficis i danys: "En l'àmbit sanitari, gairebé mai s'utilitza el terme danys. Es parla d'efectes secundaris, el que és un eufemisme ".





Certament, Gotzsche es mostra molt bel·licós. Com profà que sóc en la matèria, he llegit el seu llibre i amb compte escric sobre el que a tots ens afecta. Ell denuncia el conflicte d'interessos que hi ha entre les agències de medicaments, l'OMS i altres institucions: "Les quotes dels estats membres de l'OMS -diu- només cobreixen prop de l'10% del seu pressupost; la resta l'aporten socis públics i privats. Aquest 90% donat pels socis influeix en les polítiques de l'OMS ". L'ombra del dubte hi és, el que ens faltava en temps calamitosos. Em quedo amb que no hi ha recomanacions vàlides a escala mundial, per exemple: el risc de contraure hepatitis varia de gran manera d'un país a un altre.

Pel que fa als casos de la Covid 19, aquest metge apunta el que molts llecs ja han comentat: resulta impossible saber si una persona va morir a causa de virus o tenint el virus. I compara la mitjana anual de morts als Estats Units per ictus o cardiopaties (unes vuit-centes mil) amb el total de morts relacionades amb el coronavirus en aquest país (a data de 12 d'abril de 2020, unes vint mil).

Sigui com sigui, intentaré vacunar-; quan em toqui.