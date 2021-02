Com ho sabia MVM?

La lectura dels llibres recents m'ha conduït a un parell de textos de fa gairebé quaranta anys, que avui podríem revisar pel seu interès. Roberto Fernández, catedràtic d'Història a la universitat de Lleida i ex president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), m'ha portat amb el seu 'Combat per la concòrdia' (Espasa) a unes impressionants declaracions de Josep Tarradellas, en 1980, que ningú sembla saber ni recordar. Per la seva banda, David Jiménez Torres, doctor en Estudis Hispànics per Cambridge, en el seu assaig '2017' (Deusto) m'ha tornat de forma lateral a la referència d'un revelador article de Manuel Vázquez Montalbán.





Es tracta de 'Així estan les coses', publicat el 29 de maig de 1984; tot just un mes després que Pujo l guanyés per segona vegada la presidència de la Generalitat, i la primera per majoria absoluta. Cinc mesos més tard ABC li nomenaria 'espanyol de l'any' i just un any després moriria Josep Pla.





Com podia posar la mà al foc Vázquez Montalbán per Jordi Pujol? foto @EP





L'escriptor Manuel Vázquez Montalbá n, un veterà militant de l'PSU C (el nom de el partit comunista a Catalunya), encara no havia complert els 45 anys d'edat. En aquella circumstància es va pronunciar de facto com 'pujolista' a El País:





"De Pujol es podrà pensar que ha estat un mal banquer, que és de la dreta camuflada o que és lleig, però ningú, absolutament ningú a Catalunya, sigui de l'credo que sigui, pot arribar a la més lleu ombra de sospita que sigui un lladre ".





Com ho sabia, com podia posar la mà al foc per ell? És una mostra evident de greu irresponsabilitat intel·lectual, també política. El fiscal Carlos Jiménez Villarejo, un altre antic militant de PSUC, va interposar per aquestes dates una querella contra Jordi Pujol per apropiació indeguda i falsedat documental en el cas Banca Catalana; un desfalc d'uns 20.000 milions de pessetes.





Amic de Rafael Ribó (un comunista acomodat que al juny portarà 17 anys seguits com a Síndic de Greuges, un rècord bananer), Vázquez Montalbán prosseguia així:

"Jo no sé si els cinquanta anys pròxims de pujolisme al poder que s'acosten es van a deure més a el procés incoat a Pujol per 'apropiació indeguda' oa aquest rosari de malapteses i omissions que estan reconstruint el mur de silenci entre Catalunya i Madrid ".





Sorprèn i meravella el seu ull clínic. I, per descomptat, la benevolència 'comunista' cap al pare del 'Procés'. A l'endemà d'aparèixer tan 'arriscat' article, Pujol va dir des del balcó de la Generalita t: "que amb Catalunya no s'hi juga i que no val el joc brut. Sí, som una nació, som un poble, i amb un poble no es juga. D'ara endavant, d'ètica i moral parlarem nosaltres ".





Seguint pel túnel de el temps, els proposo anar a gener de 1980 (quatre anys abans). Julio Merino, director de Diari de Barcelona (dimitiria a el mes següent, dos després del seu nomenament), entrevistava Tarradellas, que va declarar:

"Coneixent a el personatge (Pujol), jo ho tinc clar. Lluitarà i pactarà fins amb el diable per ser president, perquè aquí espera tenir el seu millor escut. Miri, amic meu, aquest home en tant que esclati l'escàndol del seu banc s'emboliqués l'estelada al seu cos i es farà víctima d'el centralisme de Madrid. Ja ho estic veient: 'Catalans, Espanya ens roba ... No ens donen ni la meitat del que nosaltres els donem ia més trepitgen la nostra llengua ... Catalans, ¡Visca Catalunya!'. Sí, aquesta serà la seva política quant arribi a la Presidència, el victimisme i el nacionalisme a ultrança. Déu, així va començar Companys! ".





Va encertar de ple, fins i tot en els detalls; sabia de què anava la cosa. No sé si és més sorprenent la seva lucidesa o la ceguesa de tots els altres. Pel que fa a Vázquez Montalbán, causa estupor la seva adhesió 'comunista' a l'supremacista Pujol i la rendició a la seva figura emergent. Consentir el seu projecte, les seves paraules i les seves accions, riure-li les gràcies i mirar a un altre costat, com si fos el mal menor, ha estat desastrós. No només se li va cedir l'hegemonia de l'llenguatge i el poder en el seu propi territori, sinó que a el dia d'avui el nacionalisme perifèric segueix condicionant la política nacional, mancada d'una sòlida política d'Estat.





Tot camina degradat en el curt termini. Les rotundes complicitats de l'PP i de PSOE, juntament amb la renúncia de Rivera a el projecte de Cs, han obert la porta a la dreta radical de Vox; la falsa solució de el nacionalisme espanyol a el problema de la convivència ciutadana.