La CUP i els Comuns, la clau per formar govern a Catalunya

Segueixen les negociacions per formar govern a Catalunya, sense que almenys públicament, hagin avançat massa per les condicions i vetos que es van posant els partits entre si. Mentrestant, la formació que més vots ha aconseguit el 14F segueix amb la seva estratègia de presentar la candidatura de Salvador Illa per per ser votada al Parlament, tot i que és coneixedor que els números no sumen si no fan un pacte amb els republicans, cosa que no serà possible per la malvolença d'alguns dirigents d'ERC amb el socialisme català, i perquè Aragonès vol ser el president de la Generalitat de Catalunya.





Dolors Sabater amb Oriol Junqueras i Pere Aragonès (EP)





Han transcorregut 14 dies des de les eleccions i encara no sembla clar quins seran els partits que formaran part de govern o van a donar-li suport des de fora. ERC i JxCat són els que tenen més números, tot i les desavinences públiques que han tingut al llarg del seu govern, ara en funcions. Però necessiten un altre partit i, a més escenificar la unitat dels partits independentistes, cosa gens fàcil. Això vol dir que la CUP ha d'estar ficat en la "pomada". Un cop més els antisistema posen condicions i vetos per donar suport, i fins i tot no descarten entrar a formar part del nou Govern. I sense deixar de banda la seva aspiració de presidir el Parlament, cosa bastant improbable. Els republicans volen ampliar el ventall i demanen als Comuns de Colau que entrin a formar part de govern, Aquests ja han respost que amb el partit de Puigdemont no governen i no volen saber res.





Davant d'aquesta situació, a Jesica Albiach - i al Consell del seu partit també- se li ha ocorregut que una bona fórmula seria que ERC i el seu partit dels Comuns formin govern amb el suport des de fora dels socialistes als quals demana generositat perquè aquesta és l'única opció realista. Salvador Illa, d'altra banda, guanyador de les eleccions, li ha contestat amb la mateixa fórmula però a l'inrevés, és a dir, que els republicans els donin suport en un govern de socialista i els Comuns. S'oblida Albiach de la generositat que estan tenint ells amb el govern de Pedro Sánchez a què dia sí i un altre també, Pablo Iglesias pica per tal d'aconseguir un titular, sense importar-li la governabilitat i la imatge d'aquest país.





És curiós que els partits que estan en el cinquè i sisè lloc en vots, la CUP i Comuns, tinguin la clau d'un govern perquè les picabaralles personals impedeixin un govern de PSC i ERC, partits que han estat el primer i el segon en vots i igualats en escons. Això està perjudicant Catalunya davant la impossibilitat de tenir ja un pacte que faciliti la governabilitat amb la que està caient. Una situació d'irresponsabilitat màxima.





Es fa necessari, més que mai, que es dugui a terme la modificació de la Llei Electoral perquè els vots de totes les persones valguin igual: una persona un vot. Seria la manera d'acabar amb situacions com la que s'estan vivint.