Laporta, La CUP i la pandèmia, 3 alegries per a aquest 2021

Potser per aquesta soledat, i perquè les eleccions a la presidència el Barça són diumenge que ve, aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra entraven, per ordre judicial, en les oficines del Camp Nou per fer-se amb la documentació de l'anomenat cas Barçagate, que ja gairebé tothom sap de què va, perquè tots els mitjans han publicat la notícia que ha corregut com la pólvora. Sense cap dubte és l'ocasió perfecta per desviar l'atenció informativa a aquest esdeveniment i oblidar-se de les destrosses i saquejos que estan duent a terme els "angelets" dels antisistema que resulten que són de fora: italians, francesos i una espanyola, segons deia TVE a la seva edició de migdia de informatiu territorial de Catalunya. Els altres passaven per allí i es van quedar mirant...





La policia autonòmica tenia l'ordre judicial de registrar les oficines del club blaugrana, però no de detenir l'expresident Bartomeu i a tres exdirectius de la seva junta. Si no tenien ordre de detenció qui va ordenar la mateixa que fins i tot va portar a Bartomeu a passar la nit a la comissaria? Demanarà la jutgessa encarregada responsabilitats per l'actuació de Mossos? De moment no es coneix si això serà així. Com diuen alguns, està per veure.





En plena campanya electoral blaugrana, es produeix aquesta operació. Què hi ha darrere de la mateixa? No podia esperar el seu senyoria una setmana més? A què candidatura de les tres que es presenten beneficia la detenció de Bartomeu? A dues d'elles, entre les quals no hi ha Jaume Freixas.





A més d'un li agradaria saber el paper que ha tinguten a la detenció de Bartomeu el conseller d'interior Miquel Samper, que va ser nomenat el setembre de l'any passat quan es parlava que les eleccions podrien celebrar a la tardor d'aquest any. Miquel Buch, anterior conseller, havia perdut la confiança el llavors president, Quim Torra, per les actuacions de Mossos en els disturbis que van realitzar els independentistes. El conseller Buch va defensar l'actuació dels mateixos. Actitud que va incomodar el presi i a bona part de l'independentisme, que van decidir carregar-se Buch. Per controlar millor la policia catalana, Puigdemont va nomenar a un home de la seva confiança: Samper.





Qui vol Puigdemont que guanyi les eleccions del Barça? Una de les dues candidatures independentistes, amb preferència pel seu amic Joan Laporta que tornarà a ficar la política independentista al club per desgràcia dels milions d'aficionats que tenen els blaugranes. L'equip del Barça és la millor plataforma d'internacionalitzar el conflicte català, amb ressò mundial que no tenen els partits polítics.





Si Laporta guanya les eleccions, la CUP entra al govern i segueix la covid fent de les seves, la veritat és que el futur de Catalunya cada vegada es veu més negre.