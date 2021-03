Aquest 8M estic amb tu

En un dia, com aquest 8M, tinc sentiments contradictoris.





Un sentiment d'agraïment cap a totes aquestes dones que ens han precedit i que han fet que la vida de milions de dones, com tu, com jo i com totes a les que vols, sigui millor que la seva.





M'embarga també un altre sentiment d'esperança cap a totes aquestes altres dones a qui els passarem el nostre testimoni de lluita per l'equitat en la nostra societat, aquestes altres noves generacions, que com la meva filla que avui fa 16 anys, en aquest 8 de març, tenen "molt clares les seves idees" sobre els que són, el que volen o com volen ser tractades.





A més sento una immensa tristesa al recordar a les que ja no són aquí avui, fruit del masclisme més violent. Sent plenament conscient d'aquelles altres dones que pateixen tot tipus de violència pel fet de ser dones en el més absolut silenci i solitud.





I a totes, sense excepció, només puc dir-los el mateix que diu la lletra d'aquesta cançó que una altra meravellosa dona m'ha enviat aquest mateix matí de 8M tan especial: "Estic amb tu".





















Estic al costat de totes les dones aquest 8M, amb cadascuna d'elles, estiguin on estiguin avui. Compartim aquesta ànima femenina amb qui també ens acompanya en aquesta vida, una majoria d'homes feministes amb els que sí que aconseguirem tots els nostres objectius i una societat millor per a tots i totes.





Feliç dia de la dona treballadora !.