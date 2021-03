Seguir somiant per la Integració

En dies passats vaig tenir l'oportunitat d'assistir a una taula de treball en el marc del II Congrés de reflexió sobre Integració Desenvolupament a Amèrica Latona i Europa GRIDALE. Vaig compartir en una taula de reflexió on van participar experts en matèria d'integració i funcionaris internacionals, entre d'altres; Ricardo Rozemberg, especialista en Integració i Comerç de l'INTAL. Ignacio Bartesaghi, de la Universitat Catòlica de l'Uruguai (UCU). José Elías Durán Lima, Cap Unitat d'Integració Regional de la Divisió de Comerç Internacional i Integració de la CEPAL. Miriam Gomes Saraiva, Universitat Estadual do Rio de Janeiro, Brasil. • Santiago Rojas, representant a Argentina de la CAF. Mariana Aparicio de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Francisco Santos de la Universitat de Loyola Andalusia - Espanya. Sota l'estupenda moderació Rita Giacalone, Professora, Universitat dels Andes (Veneçuela i Universitat de la Plata (Argentina). Volia deixar algunes inquietuds que lamentablement la limitació de banda ampla no em va permetre abordar, però aprofito llavors per deixar algunes idees que recullen una imperiosa necessitat de replantejar el tema de la integració regional. Precisament, el SP del SELA, ambaixador Javier Paulinich, en dies recents fitava en una frase una necessitat. que "resulta imperatiu enfortir la integració regional però no amb paraules o declaracions sinó amb fets concrets que beneficiïn el ciutadà de a peu. en aquest context s'ha d'acordar un nou pacte social postpandemia a la regió ".













Sens dubte estem davant l'obligació de tornar a somiar en la integració llatinoamericana amb sentit de realisme i sense lligams ideològiques. Hem de reconèixer que estem davant d'una crisi de l'esquema d'integració. Realitats com els incompliments de les metes d'integració, dels compromisos contrets, de la nostra feble estructura institucional i el poc dinamisme dels nostres mercats interns són un exemple del dèficit d'integració. Per cert ben reflectit en l'Índex d'Integració d'Amèrica Llatina i el Carib que produeix el SELA.





Necessitem una regió oberta, amb lliure trànsit de persones, amb fronteres obertes que no és el mateix que fronteres integrades, amb homologació d'estudis, amb ciutadans lliures identificats com Llatinoamericans ". En aquesta línia de pensament voldria fer unes reflexions sobre el nostre regionalisme. Tenim més de tres-cents acords comercials notificats davant l'OMC. Per la seva banda, si alguna cosa ha tractat de fer el conjunt de governs de la regió llatinoamericana per dècades és la de convertir aquesta part del continent en una regió en el sentit més ampli de la paraula. No en el simplement geogràfic, que de per si ho és, sinó com a entitat política i econòmica. No obstant això, si bé la natura s'ha encarregat de bona manera donar-nos una entitat força homogènia, els homes encomanats de fer la política en aquesta part de món més s'han apropat a unir-nos per la via de la retòrica que per la de la integració àmplia , verificable i perdurable. És a dir, sense institucions sòlides, blindades als vaivens de la política i els localismes de torn.





Vegem. Dos grans etapes per avaluar els esforços per integrar la regió. Sense menysprear els esforços al llarg de la història i el llegat dels nostres alliberadors per la construcció d'una regió unida més que integrada, podem veure dos períodes ben diferenciats, els anys noranta i el cicle que correspon a l'inici del mil·lenni. A la primera etapa, ens caracteritzem per un embull d'acords comercials i d'integració que van ser proliferant i consolidant-se en una dècada a on s'imposava una visió liberal de l'economia i d'inserció en els processos de globalització que acceleradament es produïen. A la nostra regió teníem com a puntes de llança la CAN, l'Acord d'Integració Centre Americà, Caricom i posteriorment Mercosur. A aquests se sumen els TLC entre alguns països de la regió, especialment impulsats per Xile i Mèxic. El G 3 va ser un d'aquests esforços. Avui tenim l'Aliança de al Pacífic cada vegada més sòlida i evolutiva.





Amb el regionalisme obert es buscava entre altres propòsits conformar una economia de major escala per a la regió. Era difícil intentar penetrar l'economia mundial amb economies de menor dimensió. Veneçuela tenia major opcions com a membre de la CAN que com a actor individual excloent per suposat la seva fortalesa com a proveïdor de petroli. Un altre dels objectius que es perseguia era fer que les nostres empreses fossin més competitives. Els governs estimulaven a les seves empreses a competir per desenvolupar les seves capacitats exportadores. D'altra banda, aquests processos d'integració i al seu torn d'ampliació de mercats permetia l'estalvi de divises convertibles, així com atraure inversions directes basades en l'amplitud dels nous mercats que s'obrien entre els països de la regió. Un inversor estranger a Veneçuela, per exemple, es muntava en el mercat Andino sense major dificultat. En aquest exemple aquesta una dels fonaments clau de la visió de conjunt dels beneficis de la integració.





Aquesta fortalesa integradora buscava també permetre-li a la regió una major capacitat negociadora davant de tercers. S'entenia que una regió unida negociaria amb més paritat davant les grans economies, especialment els Estats Units i la CE. Avui l'altre gran actor seriosa Xina. Tota aquesta llista de propòsits per a la regió buscaven a més tres grans objectius, ampliar els fluxos de comerç entre els països de la regió, desenvolupar la infraestructura regional i generar riquesa a la regió amb la seva conseqüent efecte en la creació d'ocupació estable .. Aquesta visió era el preàmbul a nous i majors consumidors amb opció d'elecció de productes.

Entendre el regionalisme d'aquesta manera era la frontissa a una futura unitat política. No obstant això, veiem que les diferencia polítiques porten a la regió cap a un nou regionalisme que ens col·loca en una transició i amb noves tendències que afavoreixen el polític sobre l'econòmic. La cooperació per sobre de la competència i la retòrica com a eina de desintegració de l'arquitectura comercial que bé es perfilava com la base d'una regió fort i molt més dinàmica. Els tècnics descriuen la nostra integració com un plat d'espaguetis, creus, solapaments, avenços i retrocessos tant en l'intern com cap a actors extra regionals.





La veritat és que amb el temps hauríem d'anar donant ordre a aquesta enginyera variable que permeti que tinguem un procés d'integració harmònic, blindat davant temptacions focals o locals, amb sentit humà de la integració en on el ciutadà de la regió es senti de la regió no només per vocació sinó perquè siguin pres totes les previsions que garanteixin l'enfortiment de la relació local amb beneficis tangibles per als seus pobladors. Insisteixo que hem de somiar en aquesta unitat possible.