Perdona'ls, que no en saben

En aquesta setmana -anomenada santa per la cristiandad- es va recordar el passat divendres, les 7 frases -expressades per Jesús de Natzaret durant la seva agonia a la creu- que han transcendit al llarg de dos segles. Què és el que Jesús sí sabia respecte dels que el van envoltar a principis de l'era definida avui per la seva presència a la terra? Vostè, estimat lector, sap coses per les quals caldria demanar-li al Pare que perdoni algú?





Processó de Setmana Santa (EP)





Impossible passar per alt, l'escena en la qual dos homes, suposadament "polleros", llancen des de dalt del mur divisori entre el nostre país i el nord-americà a dues nenes. Tota la setmana em vaig preguntar si la petició de perdó havia de dirigir-se als governants de país d'origen de les petites, als traficants de persones el mètode de veritat és criminal, als pares o tutors d'aquestes gairebé nadons -una de tres anys i una altra de cinc- als líders mundials que dissenyen polítiques migratòries o la humanitat en el seu conjunt que, per la seva passivitat, ha arribat a la conformitat amb aquest tipus de violència. Però a més d'això vam saber de la confrontació entre ciutadans i policies, aquests últims matant sense pietat a una mare de família a Quintana Rosego i els primers agredint als que pel seu treball tenen la missió de protegir l'ordre Qui són més delinqüents, els que exageren o mal apliquen les mesures de detenció- en l'exercici de la "autoritat" - o aquests que organitzen una emboscada per acabar amb la vida i béns dels responsables de tenir cura de la normativitat?





La venjança, l'odi, l'atac als inversors, les mentides i en general totes aquestes conductes mancades d'amor i servei envers els governats Són motius per a implorar perdó? Qui ha de perdonar a governs, insensibles que critiquen als seus pobles "per plorar" o que dicten mesures de confinament com una estratègia per evitar que es reuneixi la gent pensant? La pregària del Crist a la creu, es multiplica per veus molt diverses, que manifesten la seva inconformitat, per la destrucció de les selves a Chiapas i tota la península de Yucatán; també ho van dir en el seu moment els que ens van donar dades de què i com es afectaria la flora i fauna de nord del nostre país per la construcció d'un mur divisori que sorprenentment alguns de la nostra nació aplaudir. Saben el que fan els que pretenen desqualificar l'àrbitre ciutadà que li dóna un alt marge de fiabilitat als processos democràtics? Podran ser perdonats els membres de tribunals -de tota mena, fins i tot electorals- que fan servir el seu talent per disfressar de just el que són barbaritats pseudo-jurídiques? Què possibilitat d'arribar perdó transcendent tenen els superbs que fan servir el poder -de la mida que aquest sigui- per alimentar la seva vanitat? Sabran tots ells, el mal que estan fent als seus parells i a la humanitat en el seu conjunt?





El llinatge de Caín sembla haver-se reforçat en aquest segle XXI. Així com en l'època en què Jesús de Natzaret va predicar, va sanar i va ensenyar, van semblar multiplicar-se els envejosos i els disposats a propagar la rancúnia i la rancúnia. Mereixen els adults majors ser discriminats al grau del maltractament físic i fins al desig de l'extermini? Sembla just que una dona que diu haver ofert sexe comercial a una persona gran, el pateig i copegi "perquè no li va pagar". Quin dels dos ha de ser perdonat? El mateix predicament ens van donar per a la reflexió els evangelistes, en relatar-lo que van dir cadascun dels dos homes que suposadament van conversar amb "el rei dels jueus" quan vessava sang a la creu. Mentre que en el discurs i les avaluacions propagandístiques se'ns afirma que la inseguretat ha disminuït, les escoles de tot el país són robades i vandalitzades pels que s'assumeixen com un poble savi mereixedor de justícia financera A més de l'evidència en la falsedat de la premissa difosa Algú ha utilitzat els mecanismes de "intel·ligència" -perquè se suposa que no seria espionatge- per arribar fins als majoristes que compren el robat? Qui mereix més indulgència el drogoaddicte que es porta una tapa del paviment per adquirir la seva droga, el que es compra per augmentar guanys a la seva empresa comercialitzadora de metalls o l'autoritat -fiscal o responsable de seguretat administrativa- que coneixent del fet és omís per castigar?





Els mitjans -massius o xarxes- ens aclaparen amb escenes de l'eficàcia i rapidesa amb què persones mancades d'ètica i sentit del respecte al dret aliè, furten l'ordinador d'un acte, les caixes d'una empresa, els productes de la botigueta o la fleca, la bossa d'una dona en el restaurant o caminant al carrer al seu domicili Qui ha absolt a aquests delinqüents que amb impunitat segueixen multiplicant les seves malifetes? Qui s'assumeix com déu capaç d'indultar a compte i de manera general a aquests delinqüents?





Enmig del dolor físic, espiritual i emocional de qui ha estat conegut i acceptat per milions de persones com el seu salvador de la condemna eterna, va realitzar un més dels seus actes d'amor,en demanar al seu diví pare, gràcia per als infractors de l'ordre ; no per ser menys dolents, simplement per no saber el que fan. Sobre tenim en entorn nostre, persones compromeses a ensenyar a un altre, el valor del respecte a la norma i els valors que des del poder mateix en moltes ocasions s'ometen? Saben el que fan els que amb desvergonyiment violenten les lleis -fiscals, de procediment processal, penals civils- només perquè tinc el poder polític? Per descomptat que hi ha molts que, si saben el que fan; aquests no estan en possibilitat de ser perdonats, llevat que hi hagi un acte de penediment de grau tal que propiciï en si mateix la reparació del dany causat, per la perversitat i el cinisme.