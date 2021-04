Europa, les vacunes i 'campi qui pugui!

Portem ja un any convivint amb l'amenaça del Covid-19. En aquest temps, per desconeixement, les autoritats polítiques i sanitàries, així com els investigadors han estat desconcertades davant aquest virus desconegut que a més ha anat mutant en altres varietats sense tenir controlada la primera. En aquest temps s'han pres decisions a corre-cuita, és normal.













Però ara, ja es té experiència per organitzar molt millor de com s'està fent. La UE, com deu, s'ha erigit en l'organitzador de la greu pandèmia pel que fa a coordinador i altres coses més- la compra de vacunes després que les institucions pertinents, ja siguin Agència Europea del Medicament i altres organismes reguladors aprovin que són aptes per a ser administrades.







Desenvolupar una vacuna porta entre 10 i 15 anys perquè sigui administrable en humans. En aquesta situació d'emergència, en tot el món, els investigadors han hagut de treballar a corre-cuita, la situació així ho requereix. A hores d'ara ja compten amb diverses vacunes per ser subministrades a tota la ciutadania- els que té diners per pagar-la-, però els efectes secundaris d'aquestes vacunes realitzades en temps rècord aixequen dubtes, incertesa i por. Més quan cada dia surt que un nombre persones, poques diuen els especialistes, té efectes secundaris importants, alguns d'elles han mort. La desconfiança ha fet efecte en la població.





La manca de planificació, de la UE a la compra de les vacunes preventives- pillatge pel mig- que no acaben d'arribar, els efectes secundaris d'algunes d'elles, més l'ordre de l'administració de la mateixa està sent caòtica, encara que diguin el contrari. No hi ha un criteri únic el que produeix més por i inseguretat. Cada dia surt alguna cosa nova que descol·loca a les persones que se sent abandonades i insegures.





La polèmica de la vacuna AstraZeneca està cada dia sent notícia, pels efectes que aquesta produeix. Alguns països no la volen administrar, altres, que ja tenen un nombre important de persones vacunades amb la primera dosi es planteja no posar la segona, Espanya està entre aquests països. Mentre països com França i Alemanya planegen posar la segona dosi pendent amb altres vacunes com Pfizer o Moderna. I hi ha una tercera opció i és que hi ha països que no van a seguir les directrius de la UE i volen adquirir la famosa vacuna russa.





Davant aquesta situació, la ciutadania té la impressió que la unitat s'ha trencat i que cada un va a la seva per salvar-se de la millor manera possible. Llavors la pregunta és ¿per a què serveix la UE si estem ara en "campi" qui pugui? És hora que es tranquil les autoritats comunitàries, que no corri el pànic i que actuïn com un bloc que es diu Europa. Si en aquestes situacions de crisi, no es respon com s'espera d'ells, flac favor estan fent i es torna a una altra etapa de l'Europa dividida i l'individualisme serà de nou la política practicable.





Deia José Luís Sampedro que "Europa és com un cap que mai es posa a el telèfon". Mentrestant, la por a l'efecte de la vacuna està fent que el 40% dels madrilenys i el 25% dels gallecs no vulguin posar-se la vacuna d'AstraZeneca. A Catalunya, un nombre important de gent no està acudint a vacunar-se. Què passa quan no volen aquesta vacuna? Algú hauria d'explicar el que passa.