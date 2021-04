Equador: una amarga derrota electoral. Llum groga per al progressisme i l'esquerra de la regió

Tant en l'Equador com a l'exterior, els analistes polítics no esperaven una derrota electoral del candidat Andrés Arauz, dofí d'ex mandatari Rafael Correa i de la seva coalició Unió per l'Esperança (Unes). El triomf de Arauz a la primera volta havia estat contundent, en treure-li 13 punts d'avantatge al seu seguidor més proper, precisament, el guanyador del balotatge, Guillermo Lasso, banquer conservador, membre de l'Opus Dei i de la dreta oligàrquica equatoriana. El recompte final de la segona volta li va donar el triomf a Lasso per una diferència de 5 punts (52,51% de la votació contra el 47,49% de Arauz). La derrota no estava en els càlculs de la comanda de Arauz; segons enquestes circulants, la decisió final estaria, com a molt, molt renyida entre els dos candidats, però sempre atorgant el triomf de Arauz.









Davant d'aquest escenari, aparentment inesperat, cal analitzar les possibles raons de la derrota del candidat del progressisme i de l'esquerra equatoriana. En primer lloc, s'assenyala que Lasso no va guanyar en aquestes eleccions, sinó que les va perdre l'ex president Correa en un escenari polític molt polaritzat entre correistes i anticorreistes. Segon, es constata tot i ser majoria electoral, política i social, amb un 67% de la votació en primera volta, els sectors progressistes i d'esquerra no van aconseguir conformar un bloc antineoliberal al balotatge enfront del candidat conservador. L'Esquerra Democràtica, liderada per Xavier Hervas (quart a la primera volta) es va abstenir de donar suport a Arauz, contribuint a la derrota d'aquest. Per la seva banda, els moviments indigenistes agrupats en la Confederació de Nacionalitats Indígenes de l'Equador (Conaie), tan colpejats i perseguit especialment per les polítiques d'ajustos de govern de Lenin Moreno al 2019- van cridar a el "vot nul ideològic" a la segona volta electoral, és a dir a abstenir o anul·lar el vot, afavorint el triomf del representant de la rància oligarquia equatoriana. Com la majoria dels països de la regió, Equador es troba colpejat per la pandèmia, en un escenari crític en el sanitari i amb un crític deteriorament econòmic i social de vasts sectors de la ciutadania. Al seu torn, la corrupció travessa l'àmbit públic i privat. El país i el proper govern haurà d'enfrontar amb una herència de deute extern amb el Fons Monetari Internacional (FMI) d'US $ 10.700 milions, i amb processos judicialitzats ( "lawfare") encara no finalitzats a ministres de Rafael Correa i a el mateix expresident . Seran anys difícils per a la societat equatoriana, especialment per als moviments socials, indigenistes i partits polítics d'oposició. Si bé és cert que la clàssica recepta neoliberal de l'Estat mínim, de les privatitzacions dels recursos de l'Estat i l'aniquilació de polítiques socials ve en retirada a la regió, tot indica que els quatre anys que segueixen seran costa amunt per a la societat equatoriana.

Llum groga per al progressisme i l'esquerra de la regió

Els moviments socials, indigenistes, el progressisme i l'esquerra democràtica de la regió estaven esperançades en el triomf d'Andrés Arauz, ja que amb això coronaven parcialment un avanç estratègic de les forces polítiques i socials anti neoliberals del continent. Ja el camí s'havia iniciat amb l'arribada a el govern d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Mèxic; Alberto Fernández a Argentina i Luis Arce a Bolívia. A Colòmbia, l'esquerra havia donat importants passos amb Gustavo Petro en les passades eleccions presidencials d'aquest país.

El progressisme i l'esquerra democràtica es troba avui amb un escenari totalment diferent als primers quinze anys de segle XXI, marcat per governs progressistes.





Actualment el continent es troba sotmès a una aguda crisi de representació política que es tradueix en un divorci partits polítics-societat civil. Això es manifesta en un afartament ciutadà en contra les elits polítiques, empresarials, en contra del sistema de polític imperant i, el qüestionament a l'acció dels partits polítics. L'economia de la regió té un PIB negatiu els efectes les assumeixen les majories socials amb: increment notable de la desocupació, pèrdua dels llocs de treball formals i l'augment del sector terciari; una pobresa que s'expandeix exponencialment, i nivells preocupants d'extrema pobresa. El resultat d'aquesta explosiva equació és una accelerada abstenció electoral en molts països d'Amèrica Llatina i el Carib, i una creixent desconfiança de la ciutadania cap a les institucions polítiques, debilitant així les extenuades democràcies del continent. Un escenari amb aquests ingredients és brou de cultiu per a propostes populistes, messiàniques i individualistes.





Les properes conteses electorals seran decisives per provar hegemonies en disputa a la regió. La segona volta al Perú, al juny d'aquest any, s'enfronta a un desconegut candidat d'esquerra amb el fujimorisme. Al novembre d'aquest any, l'oposició a Xile ha de demostrar que és majoria política i social a través d'una candidatura única per afrontar a la dreta salvatge actual i la que prevalgui pos Piñera. Durant el 2022, ben bé dues eleccions presidencials concentraran l'interès internacional i regional, i seran determinants per anar definint aquesta mena de tauler regional entre les forces conservadores neoliberals i les forces polítiques i socials anti neoliberals. La primera serà a Colòmbia, al maig, on el progressisme i l'esquerra d'aquest país pot arribar a competir-seriosament el govern a Duc i la dreta colombiana. Brasil serà la mare de totes les batalles a l'octubre; amb seguretat s'enfrontaran Bolsonaro i Lula da Silva, qui va quedar habilitat judicialment per competir en les properes eleccions presidencials.

La urgència política

És absolutament necessari donar-se el temps requerit per a la recreació dels objectius polítics del progressisme i de l'esquerra llatinoamericana. Les pressions pandèmiques no han de postergar urgents definicions al voltant del tipus de societat, a el model socioeconòmic, a el disseny i l'abast de l'Estat que hauria de sortir enfortit d'aquesta prova de foc que ens va imposar aquest temps excepcional. Finalment, juntament amb l'imprescindible balanç polític que aquest progressisme i l'esquerra hagi de realitzar-i que segueix estant pendent- cal avançar cap a la constitució d'un bloc anti neoliberal històric per derrotar aquesta dreta retrògrada de Llatinoamèrica. Les forces polítiques i socials progressistes no han d'escatimar esforços per afrontar a aquests grans desafiaments del moment actual