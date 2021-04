Mes de l'infant

En diverses dates, el món dedica quan almenys un dia a l'any, per celebrar que a la infància se li han reconegut drets com a éssers humans, inclosos en ells l'educació, l'habitatge i la salut. Mèxic és un dels països que en el seu moment per unanimitat van adoptar tots els enunciats de la Convenció dels Drets de l'Infant, document i manifestacions els autors van tenir en ment el fet històric de l'explotació laboral dels petits, la seva inclusió en exèrcits -locals o internacionals- la seva participació en perversions de tota mena inclusivament la sexual, sense ignorar totes les intervencions alienes a la natural família que va procrear al menor, amb preteses justificacions socials i polítiques com es va fer en les campanyes nazis, les societats soviètiques i en diverses congregacions modernes i antigues que pretenen justificar la limitació al desenvolupament sa dels menors d'edat amb pseudo arguments, religiosos o polítics. Què és el que s'està movent a certes persones majors en alguns dels estats de la república mexicana que pretenen usufructuar les necessitats infantils d'un grup d'orfes?





Nens jugant amb un estel (EP)





A voler o no, amb raó o sense, els adults del món ens vam veure obligats -per la pandèmia- a mesurar de diferent forma el nostre temps; i els que han tingut el privilegi de recordar la seva pròpia infància o estar en contacte amb la d'avui, en la majoria dels casos hem reconsiderat la nostra activitat amb aquesta part de la història per la qual tots passem. Vas tenir traumes que van condicionar els teus ressentiments contra persones de diferent gènere al teu? Molts avui avis s'han vist constrets a analitzar la diferència de prioritats que al llarg de l'existència vam donar a l'atenció dels fills en família Li vam donar més temps a la diversió que a la convivència per al desenvolupament amb els que esperaven de nosaltres una guia amorosa i educada? Et importava més la feina d'assistir a una reunió de pares a l'escola?





Si de cas els teus vicis et van posar al límit del criminal en contra d'algun nen en entorn teu Estaries disposat a celebrar aquest mes de l'infant reconeixent el teu delicte i sol·licitant el perdó d'aquell que avui com adult manifesta un reclam pel que li vas fer ? Per descomptat en un context de celebració fins per la mala fama dels que han estat víctimes o victimaris, als nens d'avui també se'ls agredeix amb la difusió de l'escàndol i la repetició de les conseqüències mortals o limitants de la llibertat que els agredeixen, de veritat els delictes de lesions, segrest, i homicidi disminueixen per la pertinaç reiteració del dolent que passa de manera quotidiana? Com pots disminuir la por que els nostres fills vint i fins i tot els néts quan manifesten "no vull viure a Mèxic perquè em fa por"?





Tant els nens del present com els que tenim ja dècades que passem per aquesta etapa de desenvolupament necessària per a la maduresa, hem tingut l'oportunitat de reflexionar en aquest i molts altres temes que semblen absents de la modernitat de segle XXI. Avui es convida als pre-adolescents a ser part de congressos legislatius experimentals en els quals per desgràcia d'ells mateixos el que sembla prevaler és la confrontació en contra dels que -segons alguns pares o mestres- mereixen ser desqualificats. Abona aquest exercici "educatiu "que la democràcia mexicana sigui millor en el futur? Recordo un nen de 8 anys que li va dir a la seva tia "Escolta jo sé tot el que has fet de benefici per als nens que atén la teva organització de beneficència, el que no comprenc és perquè ets priista". Aquesta postura va arribar a l'extrem promogut per la mare d'aquest avui adult mexicà, a incrementar l'enveja i fins l'odi per una familiar, que avui adulta major ha patit l'aïllament promogut per grups en el poder que demonitzen a PRI, el PA o el PRD, sense que amb certesa els joves que ho fan sàpiguen de manera objectiva, com és que aquests grups al segle passat van promoure la instal·lació d'escoles i hospitals, les beques, crèdits a paraula en el camp, assegurances contra desastres a la població rural, centres de desenvolupament infantil al llarg de la geografia, llocs de resguard per a mares els propers fustigaven i pegaven. I sí que és veritat estàvem molt lluny de la perfecció, havia abusius, un que un altre ignorant es colava; però el país caminava, hi havia la possibilitat de transcendir d'un estrat social de pobresa a un altre de classe mitjana, podies estudiar i treballar i amb les limitacions pròpies de la imperfecció de món. Molts fins vam poder remuntar-amb el suport de mestres, psicòlegs d'institucions fundades en l'àmbit de la salut i gent de bé- les limitacions originals. Per què llavors preferim per als nens d'avui fer-los creure que el poder "legítim" esdevé de la desqualificació i l'atac a l'altre, tot i que no ignorem amb certesa qui és i que ha realment fet? Es minora aquest dany per acudir a esdeveniments massius amb celebracions plenes d'obsequis materials? I el que és més greu: es compensa el dany universal a la infància, amb l'actuar, pervers d'autoritats i irresponsable de familiars de nens migrants?





No són molts; però hi ha grups que encara conserven els valors que edifiquen a la família i com a conseqüència valoritzen als nens. A molts se'ls qualifica d'antiquats, retrògrades, i fins a "atorats a l'edat mitjana" però amb tot i això, la majoria d'aquests subjectes, es mouen en l'àmbit de la fe -sense que sigui important si la fe, sigui jueva, musulmana, catòlica, cristina reformada, ortodoxa... - i li demanen al creador valor per evitar que per les crítiques o la por, augmenti o sorgeixi la tendència a amagar-se o la disminució de forces per testificar les coses positives, que poden sorgir fins i tot en un confinament com l'obligat per la pandèmia. Aquestes persones, donen gràcies perquè davant la dificultat segueixen unides i demanen a Déu, perquè a ningú li falti aliment ni sostre, i amb aquesta finalitat són capaços de sortir per atorgar al veí una paraula d'amor, o un joc respectuós que permeti eradicar en els nostres fills i els fills del proïsme, la por que els ha envaït.