Perú, un país que té por a un camperol amb llapis

El procés electoral actual que viu el Perú amb vista a elegir el proper president del país, el 6 de juny, està desvetllant totes les misèries intel·lectuals i morals del bicentenari Perú oficial. L'oligarquia peruana, els seus intel·lectuals, opinadors, empresaris evasors, religiosos, mitjans corporatius... tots en guerra desigual contra un pagès amb llapis.





Les circumstàncies polítiques col·loquen a l'electorat peruà en una disjuntiva inevitable: o optem per la coneguda corrupció pública o optem per la dignitat promissòria. D'això es tracta el proper 6 de juny.





Kieko Fujimori vol ser presidenta per evitar la presó

Keiko Fujimori, candidata presidencial del Perú oficial que aglutina l'oligarquia nacional, i a la gran majoria dels de Lima obnubilats per les promeses neoliberals que mai els arriben, vol arribar al Palau de Pizarro per evitar entrar a la presó per delictes de corrupció. El Ministeri Públic del Perú demana 30 anys de presó per Keiko per delictes com a organització criminal, obstrucció a la justícia, entre d'altres.





Pedro Castillo, un pagès amb llapis en mà promet revertir el neoliberalisme

Pedro Castillo, pagès, mestre rural i dirigent magisterial, des de les profunditats de l'Ande peruà, amb els seus 51 anys d'edat, materialitza la promesa de la "reserva moral" i "orgull / dignitat nacional" del Perú.





Promet revisar els contractes de privatització, nacionalitzar el gas de Camisea, cobrar impostos a les empreses, convocar una Assemblea Constituent Popular, renunciar al seu salari presidencial...





Les enquestes electorals, que ara sí que parlen de Pedro Castillo, reiteren la imparable superioritat creixent de Castell sobre Keiko. Per més que els mitjans corporatius pro Keiko s'esforça per ocultar les places i carrers abarrotats per seguidors de Castell, les xarxes socials, com el Facebook, evidencien que a les xarxes socials i a l'interior del Perú Castell ja va guanyar les eleccions.





Il·lusos i corruptes disparen contra Pedro Castillo

En aquest context absolutament incòmode per l'oligarquia peruana, tots els empresaris evasors d'impostos que es van enriquir amb els processos de privatitzacions, fins i tot les i els de Lima de classe mitja il·lusos que presumeixen honestedat intel·lectual i rectitud moral, ara, fan pinya contra Pedro Castillo acusant-lo de " radical "," desestabilitzador de la democràcia "" terrorista ". Fins i tot l'esquerra neoliberal li exigeix a Castell moderar el seu programa de govern!

¡Lima viu una històrica consternació col·lectiva mai abans vista en la seva història davant el creixement electoral imparable d'un pagès amb llapis en mà!





Li tenen por al pagès o al pagès amb llapis?

En el Perú oficial actual, el pagès continua sent un "ningú". Un NO ciutadà, condemnat a carregar amb la responsabilitat d'alimentar el país sense gaudir de cap dret, ni oportunitats. Molt menys de drets polítics.





Per a la oligarquia i el peruà acriollat el pagès és un gandul. Un ésser viciós de qui ningú ha de fiar-se. Per això, ara, quan veuen avançar a un camperol cap al Palau de Pizarro, fins i tot els necessitats de Lima arenguen: "Ve el comunisme, ve el terrorisme. Ens va a llevar tot ".





Aquesta reacció malaltissa contra el pagès Pedro Castillo és l'externalització del pensament i sentiment arcaic de l'oligarquia peruana que mai va evolucionar ni tan sols al nivell de la pensada lascasiano del segle XVI que concedia el benefici del dubte sobre la humanitat de l'indígena.





Perú, un país on pagesos i indígenes són motius de sospita

En l'intent d'Estat modern peruà, les i els camperol mai vam ser, ni som, ni serem, ciutadans. L'Estat peruà i el seu aparell ideològic es funda i se sosté en la negació i subordinació de la pagesia.





Formalment Ramón Castella, allà pel segle XIX, va alliberar dels tributs a la pagesia. I, en 1969, Velazco Alvarado, mitjançant la Reforma Agrària, va emancipar formalment als pagesos. Però, tot això va ser i és lletra morta. En els fets, pel Perú oficial i per a la il·lusa gent de Lima, indígenes i camperols seguim sent la "músculs rudes a explotar laboralment".





L'oligarquia li tem al camperol Castell, no només perquè, ara, es proclama a les urnes com a subjecte sociopolític, decidit a governar un país trencat moral i intel·lectualment, sinó perquè aquest diabòlic pagès s'acosta a rabents al Palau de Pizarro llapis a mà per governar un Estat pensat i organitzat per i per criolls colonitzats.





Un pagès, llapis en mà, ve a governar a Perú crioll. A aquest país que va presumir superioritat cultural, per segles, enfront dels seus veïns com Bolívia, només perquè tenia com a seu de govern a la ciutat virreinal de Lima amb aroma de naftalina. Això és una derrota mental i intel·lectual per l'oligarquia i els seus acriollats de Lima. Un ignorant pagès, un ningú, li ve a educar llapis en mà. És que la gent de Lima i els seus patrons no basaven la seva superioritat en el seu projecte de civilitzar al Perú profund? Com és que ara, 1 incivilitzat, un indesitjat des de els Andes, avança proclamant civilitzar i modernitzar a país? Això els fa mal fins al moll de l'os als oligarques i als seus servents culturals.





La por, llavors, no és només a l'"insolent" camperol que avança cap al Perú crioll de la limenyitat, decidit a governar el país, sinó el terror és abans de res al pagès que llapis en mà aguaita al feu de la podridura corrupta del Perú oficial per emprendre una promesa revolució intel·lectual i moral. Pedro Castillo, ara, és el Bruixot dels Andes que l'oligarquia peruana i els seus Lima temen.