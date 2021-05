Celebració laboral, França, mares, mestres

Inicia el cinquè mes de l'any, amb una celebració mundial del dia de treball -o dels treballadors en altres països- sense desfilades i en canvi amb manifestacions a diverses geografies, totes elles reprimides pels cossos policíacs, de llengües i cultures variades. Què poden celebrar els milions de desocupats, amb l'argument de la pandèmia per Covid-19? Quantes organitzacions -públiques o privades- donaran liquidacions justes als que no seran ja contractats? Quins països han disposat d'assegurances d'atur amb la necessària infraestructura per tal de donar suport als sense feina a aconseguir alguna cosa per continuar funcionant laboralment?





Imatge de recurs (EP)





Maig és també -en el cas de Mèxic- el mes del triomf sobre l'exèrcit francès [1]. Imagini el que significa per a escolars de primària saber que vam vèncer a un exèrcit europeu que ens envaïa! Per descomptat poc se'ls revela del context i del que va donar origen, temps després, a l'arribada de Maximiliano d'Habsburgo. I per descomptat en una societat de fet matriarcal -tot i que el pragmatisme implica posar per davant al mascle abans proveïdor i de vegades misogin, violador, adorador de la seva procreadora i per tant guadalupano. A l'igual que amb molts altres esdeveniments comercials, el nostre país ha estat campió en vendes en el 10 de maig tot i oferir a les mares, bàsicament estris domèstics, que de vegades els faciliten la feina de casa casolanes o de pla es guardin en una vitrina per quan hi hagi festa.





Cinc dies després, és el dia dels mestres -professors ara en l'argot de l'educació no universitari- encara que entre les divisions sindicals, la lluita política que és bastant ruda per grups a favor o en contra del govern; i en això poc o gens es diu de la decisió de no aplicar més la prova d'avaluació -PISA- de lectura, matemàtica i altres matèries que s'admet en 87 països afiliats a l'OCDE. Encara quedem alguns "vells", per recordar als nostres mestres d'escoles públiques -des de la primària a la universitat que excepte les seves excepcions per a confirmació de la reglamentació van ser veritables artífexs del nostre desenvolupament, no només acadèmic sinó cívic, físic i fins i tot moltes vegades emocional.





Per descomptat hi haurà suspensió de classes el divendres 21 de maig, on els estudiants no tindran activitats a causa de la reunió que porta a terme el personal docent, anomenada Junta de Consell Tècnic Escolar (CTE), i tot això, sense que se sàpiga si la modalitat serà virtual o presencial, segons "la percepció" de qui mana totes les estratègies. En l'àmbit polític, sense arribar a l'extrem de violar la llei que marca els temps de reunions ordinàries del poder legislatiu, aquest maig la comissió permanent serà urgida, a donar-li viabilitat a diverses normes com, la qual estableix impostos a la riquesa, les vinculades amb els casos en què pot extingir-se el domini dels amos sobre les seves propietats i fins els passos a fer quan es dictamini "la desaparició de poders" o el "desaforament de governador o autoritats" incòmodes en els estats lliures i sobirans que facin enutjar a qui té el poder de la imposició. Què fa la CNDH, quan es violen els drets d'una dama de 80 anys, traient del seu habitatge, després d'una sèrie de xicanes aprofitades per autoritats locals per donar-li un cop al senyor Ebrard mentre es trobava a Rússia? De quina manera les instàncies judicials imparteixen justícia en casos com el que esmento, si tots estan més preocupats perquè no els suspenguin o persegueixin els agents de govern?





Aquest mes de maig a escassos dies de complir amb la responsabilitat ciutadana de votar a efecte de mantenir una relativa eficàcia democràtica, l'ambient es crispa cada dia més. La ineficàcia en l'aplicació de les lleis i la urgència de liquiditat d'alguns professionals, els porta a convertir-se gairebé en extorsionadors dels seus clients -per igual enginyers, metges i fins advocats- i en el cas de personal operatiu es multipliquen els auxiliars domèstics -majordoms o senyores de neteja- que pretenen cobrar fortes quantitats tot i que no sàpiguen coses bàsiques com separar les escombraries, sacsejar la pols, escombrar o netejar; els plomers que en realitat són canvia peces i els electricistes que amb prou feines tenen capacitat de posar un focus, sense deixar-li elements per a un futur incendi. Tindrem un millor ambient a l'acabar el mes de maig? Els temors derivats de la pandèmia ¿podran disminuir la tensió que hi ha entre veïns d'un edifici o un condomini de cases difícils d'administrar? Triomfaran el pròxim sis de juny ¿els vaticinats per les enquestes, l'abstencionisme o la participació responsable i informada dels votants?





El major repte que tenim com a humanitat sorgeix de l'adversitat Serà suficient viure de les rendes que ens permet el "guardadet" de tota la vida? Si no tenim humilitat per reconèixer com és que arribem a aquest punt, segurament patirem -arribant als límits de la depressió com seria el suïcidar o inserir-nos en moviments que satisfacin alguna set de venjança- o si més no serem incapaços d'adaptar-nos a partir de l'anàlisi dels factors individuals, familiars i comunitaris que ens permetin dissenyar nous models, compensatori i de protecció per plantejar reptes diversos als quals ha respost la nostra vida abans de viure l'infortuni. Tenir èxit no necessàriament és fàcil, per més resilient que es vulgui ser; però mai ho aconseguirem si no ens atrevim a provar nous mètodes i recórrer altres camins. Tens tot el mes de maig per organitzar-te i decidir com aconseguir l'èxit, a partir de l'exercici democràtic que hem construït al llarg dels anys.





***





[1] Al 1862 a Puebla, l'avanç de l'exèrcit francès va ser detingut per les tropes a càrrec de general Ignacio Saragossa Curiosament el cinc de maig és més celebrat als Estats Units d'Amèrica del Nord, que, a Mèxic, sense que hi hagi moltes explicacions sobre un tema que mesos després va resultar en invasió i imposició d'un emperador estranger.