Matisse i Bonnard

Veig un llibre de poques pàgines i de títol suggestiu: 'Cartes entre dos amics' (Elba). El agafo amb gust. Cada vegada s'escriuen menys cartes i, a mesura que passa la vida, més valor em mereix l'amistat. Es presenten aquí postals i cartes que entre 1925 i 1946 es van escriure Henri Matisse (1869-1954) i Pierre Bonnard (1867-1947), dos pintors francesos apassionats pel color. Jean Clair (l'àlies que Gérard Regnier va adoptar amb poc més de vint anys d'edat), membre de l'Acadèmia Francesa i exdirector del Museu Picasso de París, ha escrit un pròleg. Subratlla que tots dos compartien la convicció que "el quadre ha de viure per si mateix la seva pròpia vida".





Gravat de Matisse (EP)





No recloure'ns en una especialitat i apropar-nos a realitats que no freqüentem, ens permet accedir a perspectives noves. Matisse, el més conegut d'aquests dos artistes, es va situar en l'efímer moviment fauvista i va evolucionar admirant l'atmosfera mediterrània. Per la seva banda, Bonnard, que va estar dins del grup Nabis (de profeta), va ser publicista, autor de litografies exòtiques i també va descobrir la Mediterrània. Era advocat i fill d'un ministre de Defensa. Vegem algunes de les coses que es van dir, la seva manera de relacionar-se, sempre de vostè. El 1933, Bonnard al·ludia al fet que la pintura pot arribar a ser alguna cosa, sempre que un es lliuri del tot a ella: "Crec que ens entenem sobre aquest punt". Dos anys després, Matisse li aconsellava a ell i a la seva dona que prenguessin "totes les precaucions per evitar l'epidèmia de grip Fa uns deu dies la vaig agafar per una petita imprudència. Em vaig quedar en un corrent d'aire que havia d'haver evitat. Hi ha moments en què em crec molt fort. Vaig pagar per això. He estat al llit durant cinc dies amb febre i una bronquitis que encara no acaba ", i Bonnard li va respondre que també havia estat" una mica tocat, però sense febre i tinc molta cura de no fer-me el jove ".





A partir de l'ocupació alemanya de França, tots dos pintors no van poder seguir veient-se com abans. El 1940, Matisse l'animava amb familiaritat: "el meu compare". I, sempre parlant d'art: "Estic paralitzat per un no sé què convencional que m'impedeix expressar-me com m'agradaria en la pintura. El meu dibuix i la meva pintura se separen ".





Al seu torn, Bonnard li escrivia: "Quan penso en vostè, penso en un esperit net de tota vella concepció estètica, això és l'única cosa que em permet una visió directa sobre la naturalesa, la més gran felicitat que pot experimentar un pintor. Aprofito una mica d'això gràcies a vostè ". Els dos es guardaven una devoció mútua: "Tinc molta necessitat de veure una altra pintura que no sigui la meva".





El 4 juliol d'aquell any, en què Hitler es va passejar per París com un emperador filmat per a la posteritat, Bonnard semblava insensible a això i es felicitava que hi hagués un armistici. "Fins ara, la vida aquí ha romàs sense canvis, però s'anuncien privacions, començant per la gasolina, així que trobaré a faltar fer el meu viatge a Cannes". Dos mesos després declararia ser gairebé un presoner de la seva muntanya. Li confessava que li agradaria veure-li, "ja que les preocupacions materials i les inquietuds del futur em turmenten molt i tinc por que la pintura em vagi a abandonar per falta de llibertat d'esperit (...) Desitjo que la catàstrofe no arribi".





Per aquelles dates, Matisse no amagava la seva desconsol: "Hi ha aquí tal depressió, una angoixa general derivada de tot el que es diu i es repeteix". I ja a l'octubre del mateix any, li deia que no deixaria França llevat que l'obliguessin, i es feia ressò de la mort de Paul Klee, "d'una rara sensibilitat"; el pintor suís alemany Klee, que tenia deu anys menys que ells, va ser denunciat pels nazis per la seva art degenerat i estava també obsessionat, com ells dos, amb el color: "El color i jo som una sola cosa. Jo sóc pintor ".





A el mes següent, Matisse parlaria de les seves tribulacions per una operació de càncer i li diu: "Tinc necessitat de veure a algú i és a vostè a qui volgués veure. Esperem. És el que ja ens anem acostumant a fer en aquest moment ". Per Bonnard, el fons de la seva existència era el contacte constant amb la natura. Al febrer de 1942, li comunica a Matisse que de feia sis dies que la seva dona Marthe havia estat enterrada: "Ja pot imaginar la meva tristesa i la meva soledat plena d'amargor i de preocupacions sobre la vida que encara puc portar".





Matisse li transmet el seu condol, li dóna ànims i li recomana reprendre el treball artístic com a manera d'alleugerir la malenconia, perquè el seu dolor es alleugi. El dóna per fet, "el més aviat possible", i li estreta molt cordialment la mà. "El meu volgut Bonnard, bona salut, bona feina i bon ànim". El 1946, quatre anys després i un abans que Bonnard morís, Matisse li dirà que conviu amb una tela seva, "tan misteriosa i tan fascinant".

Són xerrades d'amics artistes que humanitzen.