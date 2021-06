Salveu les vostres vides

Són temps on corren molts rumors en relació a la vacunació Covid i res per curar-se de fòbies, filias i "fake news" com explicar als que encara no s'han vacunat amb que es trobaràn al vacunar-se a Catalunya. Fer un "vacuna tour".







La definició breu del procés de vacunació es podria resumir en tres paraules: àgil, organitzat i eficaç.





Quan a cada franja d'edat li notifiquen que pot reservar el seu dia i hora de vacunació, el sistema "vacuna-covid" de CatSalut ofereix uns resultats ràpids. Si les opcions que t'ofereixen no són les que més et convenen per la teva situació familiar o laboral pots anar repetint la consulta tantes vegades com sigui necessaries, fins que et confirmen el dia, l'hora, el lloc i un codi de reserva per mail. En el meu cas em prou amb dos consultes "on-line" en dies consecutius i vaig triar un centre de vacunació massiva ubicat a la Fira de Barcelona.







Posteriorment Salut t'envia un SMS al teu telèfon per recordar el torn de vacunació, amb el dia, l'hora i el lloc per als més desmemoriats o despistats. Fent aquest procés molt senzill.







SMS d'informació de la cita de vacunació / @PGP





Les indicacions amb grans pancartes per accedir al teu lloc de vacunació són clares i concises, i estan molt ben ubicades per arribar a la primera "cua" del centre, la cua exterior.





Un dels panells informatius de vacunació / @PGP





En el meu cas vaig triar un dels dies més calorosos de l'any a Barcelona, i és clar, sense massa oportunitats d'esperar a l'ombra. Per si de cas segons pinti el temps, informeveu-vos abans i porteu un ventall, aigua i gorra. Consell perquè a ningú li doni una "insolació".







Esperant torn a la primera cua abans d'accedir a el centre de vacunació / @PGP





Però pel que fa al centre de vacunació quan obre les seves portes s'accedeix de forma ràpida, esglaonada i ordenada al recinte preparat per acollir a centenars de persones amb les degudes mesures de seguretat i controls de pas pautats. Tothom segueix les indicacions, espera el seu torn i respecta al personal de seguretat i sanitari en un acte de civisme col·lectiu admirable. És un trànsit tranquil on a més es respecta que les persones amb discapacitat accedeixin sense barreres i de manera preferent. En una cura per tots de deu sobre deu.





Segona cua d'accés a la zona d'acreditació / @PGP







Abans d'accedir a la zona d'acreditació es proporciona des del control d'accés gel hidroalcohòlic per mantenir les mesures de seguretat Covid que tothom compleix. Davant les finestretes d'acreditació on es mantenen les distàncies de seguretat, tots presenten la seva targeta sanitària i DNI, i ràpidament a través d'ordinadors connectats, els administratius sanitaris comproven que tens reservada la teva cita en aquest centre de vacunació i et permeten passar. ¡En menys d'un minut !.





Tercera cua a la Zona d'acreditació senyalitzada a terra amb la distància de seguretat / @PGP











Posteriorment passes a la zona de "boxs sanitaris" on el personal present va regulant el nombre de box que et pertoca, per ordre d'arribada i on esperes el teu torn, esperant que acabin amb la persona que et precedeix. Com podeu comprovar per vosaltres mateixos tot està degudament senyalitzat en tot el recorregut.





Quarta cua davant els boxs sanitaris esperant torn de vacunació / @PGP









Quan entres t'atén una infermera o infermer qui t'informa de la vacuna que t'ha assignat, te la s'administra en una punxada "indolora" en un braç, mentre una administrativa, a la qual li facilites la teva targeta sanitària, t'incorpora a la base de dades de vacunats del sistema català de salut.









Infermera administrant la vacuna corresponent / @PGP





Posteriorment et faciliten informació sobre els possibles efectes secundaris i et demanen que romanguis en l'àrea de descans, 15 minuts. Aquesta àrea significa una successió de cadires on es compleix la distància de seguretat i on romans assegut, tranquil·lament mentre transcorre el temps per anar-te'n i envoltats de tot tipus d'informació sobre la vacunació. Després dels 15 minuts pots abandonar el recinte de vacunació.





Àrea de descans on s'espera 15 minuts després de la vacunació / @PGP









El meu procés de vacunació ha durat amb quatre torns de cua, acreditació, punxada i temps de descans, 35 minuts.





Panell informatiu ubicat a l'Àrea de descans / @PGP









Al sortir accedint a la Meva Salut he pogut imprimir el meu certificat de vacunació.







Tràmit a la Meva Salut per descarregar el justificant vacunal / @PGP





Us he volgut pujar les fotos realitzades durant el meu procés de vacunació ( "vacuna tour") perquè una imatge val més que mil paraules. És un recorregut en un centre de vacunació massiva ben estructurat i organitzat, en el qual moltes persones al mateix temps són ateses i vacunades. Tot funcionant com un rellotge suís.







Des de la meva humil experiència, la meva recomanació és clara, cal vacunar-se perquè la nova normalitat sigui la nostra, de tots. Hem de cuidar-nos. Conec un parell d'"antivacunes" que curiosament són tots joves i a vosaltres em dirigeixo especialment per parlar-vos amb dades a les mans: les vacunes al llarg de la nostra història han salvat 37 milions de vides i aquests són dades reals i comprovables no "teories".





També podreu comprovar que el Covid ens deixa aquest mapa de món reflectit per la Universitat de Hopkins amb 3,8 milions de persones mortes en el que va de pandèmia, 176 milions de persones infectades i 2.396.000 de persones salvades. I això tornen a ser dades que no "invents".





A tots els que han fet possible que tinguem accés a la vacunació. Gràcies !. Fer-ho possible ha hagut de ser molt, però que molt difícil i cal valorar-lo i agrair-ho. Per això m'atreveixo a repetir-i insistir: Salveu les vostres vides!