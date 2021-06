Des de Nyonyostia

El fenomen de 'Pàtria' és sorprenent. Tot d'una, tot just fa cinc anys un llibre encertar a captar emocions que estaven bloquejades per l'odi o la ira continguda, pel temor a ser marcat i assetjat; per la por de ser agredit, apallissat o assassinat. Malsons en què van confluir misèria, brutalitat, mort, projectes trencats. Emocions que es desfogaven en la intimitat i que, sovint, es reprimien en públic per no quedar confosos amb els que prèviament, i després de molts anys de rodatge, eren reconeguts com pudents i estaven així desproveïts de tot respecte a la seva condició personal.





Sens dubte, l'impacte d'aquesta novel·la ha estat superior gràcies a la seva versió cinematogràfica; una sèrie de diversos capítols que arriben a impressionar a moltes més persones. El seu autor, com és ben sabut, és Fernando Aramburu, 1 de Sant Sebastià que viu a Alemanya des de 1985. Ha confeccionat un volum amb articles seus publicats a la premsa i que ha titulat 'Utilitat de les desgràcies' (Tusquets).





Imatge de la sèrie Pàtria @ep





Aramburu va ser professor durant vint anys, fins que va decidir lliurar-se exclusivament a escriure, i té consciència de la imperiosa necessitat d'educar el gust per recollir matisos tant de comprensió com de delit. Entén que el menyspreu per la poesia i la manca d'afecció a extreure bellesa voltant és una deformitat per a la qual no hi ha curació. En aquesta tasca despectiva s'alien la desgana, la mandra i la desídia, el soroll, la frustració i la manca del mínim respecte. El desdeny per la disposició riallera i per atendre les paraules dels que ens parlin des del seu espai personal; conquerit i afermat any rere any, vicissitud després vicissitud. El rebuig per la intimitat, per estar a soles i en silenci amb els propis pensaments, que no es volen tenir.





Compte Fernando Aramburu que el 1980 es va traslladar a Saragossa per concloure els seus dos últims cursos de Filologia, anava amb un amic que estudiava Història: "veníem de Nyonyostia, com diuen alguns. Això vol dir que ens baixem del tren persuadits d'haver arribat a un lloc de qualitat inferior ". Des de fa anys, altres bascos denominen nyonyostiarras als habitants de Sant Sebastià, o Donosti, al considerar esnobs, estirats, afectats; tot i que, pròpiament, carrincló sigui algú molt apocat i de curt enginy. Aquest menyspreu narcisista als altres, als que es mira amb la prepotència dels mals ulls, va topar immediatament amb la realitat que va trobar a Caesaraugusta. Un territori amic, on amb ràpida cortesia va ser convidat a entrar en els espais privats. "Érem joves i lliures en un país que acabava d'obrir de bat a bat les finestres després de llargues dècades d'aire tancat, un país ansiós per modernitzar-se i superar els seus complexos. Saragossa va ser, en aquest sentit, un escenari favorable; d'aquí el meu agraïment ".





Per tot això, Aramburu adverteix que no cal deixar-se infectar per prejudicis que inoculen estupidesa en les ànimes i els cossos. Per cert que als alabesos alguns bascos els diuen també 'pataters' per no dir vilatans. La qüestió és deixar anar parides i despropòsits a la infeliç idea de no avorrir-se. De debò creiem en aquestes proclamades identitats catetes? ¿No ens adonem que això prova el palurds que podem arribar a ser?