L'espiritualitat zen de la flauta shakuhachi

La música de la flauta de bambú shakuhachi ha estat sempre associada amb l'espiritualitat i amb el budisme zen, en concret, amb els monjos Komuso, una secta fundada el Japó al segle XIII. El nou disc de mestre Rodrigo Rodríguez, Blowing Zen - Shakuhachi Meditation Music, estudia precisament les possibilitats que ofereix aquest instrument per a la meditació i la introspecció.





L'argentí de naixement Rodrigo Rodríguez ha estudiat al Japó música clàssica i tradicional com a alumne del reconegut mestre de shakuhachi Kohachiro Miyata, vinculat al llinatge Mu-Ryu, i és un expert de talla internacional en la interpretació d'aquest instrument, així com en les tradicions associades a ell.





El shakuhachi arriba a l'arxipèlag nipó al segle VI procedent de la Xina, però la seva interpretació evoluciona d'una forma totalment autònoma i independent de la que té lloc en el continent a causa de l'aïllament a què se sotmet Japó. Es tracta d'una flauta de bambú que es toca verticalment com la flauta dolça a diferència de la travessera.





Els monjos Komuso de la secta Fuke, coneguts com "els monjos del buit", utilitzaven des del segle XIII aquest instrument dins de la pràctica ritual del Suizen o "zen bufat". Aquests religiosos portaven una espècie de cistell de vímet al cap, que els cobria la cara per complet, com a símbol de la seva desafecció terrenal. El fet que el shakuhachi sigui interpretada en vertical els permetia tocar sense haver de descobrir-se el cap.





D'acord amb el relat del missioner francès Edmond Papinot (Dictionnaire d'histoire et de géographie du Japon. 1906), la secta es va crear a la Xina ia 1248 el bonze Kakushin va viatjar allà des del Japó per rebre la doctrina, aprenent a més a tocar la shakuhachi al temple Gokoku-ji. Quan va tornar a l'arxipèlag en 1254, Kakushin es va dedicar a recórrer el país predicant i tocant la flauta juntament amb els seus deixebles, un dels quals, Komu, va donar el nom genèric a la secta Komuso. Durant l'era Tokugawa molts samurais sense senyor es van unir a la secta, portant llargs barrets per no ser reconeguts. Amb la restauració Meiji els Komuso van ser abolits.





La música de shakuhachi és evocadora i hipnòtica; és com una crida a l'interior de l'ésser, com un diàleg íntim amb un mateix, com una crida a la calma i a la introspecció procedent de la natura. D'un mestre de shakuhachi, es diu que pot invocar una quietud interior en els oients, "com un tranquil riu que reflecteix la lluna d'hivern". Es tracta per tant de melodies idònies per a la meditació.





Sense claus, ni llengüeta, com altres instruments de vent occidentals, està construïda de bambú madake (més dur i resistent que el vulgar) i, malgrat el simple de la seva estructura, és capaç d'emetre un complet i complex ventall melòdic que abasta sons captivadors carregats de misteri i encís. Està construïda d'una sola peça, a diferència d'altres flautes orientals, i consta de cinc forats.





Com molts altres occidentals abans i després, Rodrigo va patir amb la música japonesa el que Jay Keister (Seeking Authentic Experience: Spirituality in Western appropriation of Asian Music. 2005) defineix com una epifania, "una sobtada, transcendental experiència que altera la nostra forma de percebre l'art i la vida ". Prossegueix Keister descrivint com entre els músics els músics de shakuhachi occidentals, l'interès inicial per l'instrument sovint sorgeix d'una d'aquestes epifanies que, de sobte, alteren la forma en què l'individu percep i concep la música.





Aquesta nova forma de sentir té el seu origen en la trobada amb sons estranys, que semblen procedir d'un altre món, de manera que aquest exotisme res familiar és "la base del seu poder", sent la seva separació de qualsevol significat cultural específic cosa que "impulsa seu poder espiritual a l'ésser percebut com a autèntic i pur ".