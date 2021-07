Antonio de Literes i la grandesa del barroc tardà espanyol

Antonio Literes: Sacred cantates for alt

Concerto 1700





Si hi ha un període interessant en la història de la música espanyola -dels molts que hi ha- és el que té lloc amb l'arribada de segle XVIII, on les formes tradicionals comencen a barrejar-se amb els sons nous procedents de l'estranger, especialment d'Itàlia. Es tracta d'una època que ha treballat extensament en els seus repertoris el conjunt Concerto 1700, que, dirigit pel violinista Daniel Pinteño, ha dedicat el seu últim projecte discogràfic a les cantades sacres d'Antonio de Literes. Les quatre obres que integren l'àlbum van ser trobades a l'arxiu de la catedral de Guatemala i catalogades en 2003, però mai havien estat gravades fins ara. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a una beca Leonardo concedida pel BBVA.





Concerto 1700 és un grup fundat el 2015 que ha centrat el seu treball en l'obra de compositors i mestres de capella espanyols de segle XVIII, que per unes o altres raons no és massa coneguda pel gran públic. D'aquesta manera, entre la seva discografia recent trobem Amorós Senyor, dedicat a l'organista madrileny José de Torres (1670-1738), i Italy in Spain, integrat per sonates per a violí de finals del segle XVIII. Antonio Literes: Sacred cantates for alt pretén llançar llum sobre l'obra religiosa d'aquest compositor, que és la que ha tingut una menor repercussió.





I és que Literes és més conegut per la seva música escènica, tant per les nombroses sarsueles que va escriure, com per les seves dues òperes, especialment per Els elements, un exemple del seu treball realitzat per la noblesa de l'època, ja que està dedicada a la duquessa de Medina les Torres i Sanlúcar, i que va formar part de les celebracions del seu aniversari. Està inspirada en la Metamorfosi d'Ovidi i narra l'harmonització final del caos i la foscor després de la contesa dels quatre elements (terra, aire, foc i aigua).





Antoni de Literes, nascut a Mallorca el 1673, va arribar a Madrid en 1686 per ingressar al Real Col·legi de Nens Cantorcicos, de manera que set anys després va passar a ocupar el càrrec de violó principal a la Reial Capella, on va exercir la resta del seu cursa. La seva obra s'enquadra en la cruïlla entre la tradició musical espanyola de segle XVII i les noves formes renovadores que van arribar d'Itàlia i França amb els primers Borbons. De fet, va seguir l'estela de canvi que va iniciar Sebastián Durón, desenvolupant una línia creativa que ha estat definida com de transició.





No obstant això, a diferència de Durón, Literes no va patir els atacs del frare benedictí Benito Jerónimo Feijoo i Montenegro, qui en la seva obra Teatre crític universal expressa la seva indignació sobre les influències italianes que impregnen d'artificiositat i amanerament la música que sona en els temples, i sospira per la sobrietat de temps passats. Segons la seva opinió, no corresponen al culte als "Menuetes, Recitats, Arietes, Alegros", ja que la composició religiosa ha de infondre "gravetat, devoció i modèstia".





I si condemna els esforços renovadors de Sebastián Durón, en canvi es mostra complagut amb Antonio de Literes, de qui afirma que és dels compositors "que no han cedit del tot a la moda; o juntament amb ella, saben compondre preciosos rectes de la dolça, i majestuosa Música antiga ". En particular, expressa el seu desig que Literes s'hagués dedicat exclusivament a escriure música sacra perquè "el geni de la seva composició és més propi per a fomentar afectes celestials, que per inspirar amors terrenys".





Amb tot, les quatre cantades que ha gravat Concerto 1700 fan gala d'una frescor i d'un esperit alegre que contrasten en gran manera amb aquesta gravetat que enyorava el pare Feijoo en els temples. Les peces recuperades són Ja per l'horitzó (1728), Si el vent (ca. 1725), Quan en orris, Senyor (1733) i De aquell fatal mos (1730). La veu de contratenor Carlos Mena és acompanyada en el disc pels violins de Pinteño i de Pau Prieto, i per Pablo Zapico, guitarra barroca i tiorba, Jacobo Díaz, oboè, Ignacio Prego, clau i òrgan, Ester Diumenge, violoncel, Ismael Campaner , contrabaix, i Ricard Casan, trompeta.





Encara que Antonio Literes: Sacred cantates for alt té un valor musicològic i històric indubtable, la veritat és que la simple escolta dels seus sons tan exquisits com animosos constitueix una experiència altament recomanable.