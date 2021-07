¿Els jueus? No, els sionistes

Ara fa 115 anys de la rehabilitació, no completa, de l'capità alsacià Alfred Dreyfus, erròniament acusat de traïció a favor d'Alemanya. Havien transcorregut dotze anys des que s'iniciés el 1894 el cas que porta el seu nom i que va deixar dividida a la societat francesa en dos bàndols convulsos i irreconciliables, un d'ells intensament antisemita. No es pensa prou en els perjudicis irreparables que ocasiona l'exercici de la desraó i el lliurament a la desmesura. De fer-ho, estaríem més decidits a prevenir-los, a denunciar-los i a combatre les injustícies que se'n deriven.





El periodista hongarès Theodor Herzl, doctor en Dret, feia tres anys a París com a corresponsal d'un diari austríac liberal i va cobrir el cas Dreyfus. Va deixar la seva posició de jueu moderat i va passar a l'activisme sionista. Segons les seves paraules, 1895 va ser l'any del seu bolcada ideològic: era inútil combatre l'antisemitisme, calia abandonar Europa i establir l'Estat d'Israel en algun lloc de la planeta.





Al començar 1896, Herzl va publicar el seu assaig 'L'Estat jueu'. I a l'any següent es va celebrar a la ciutat suïssa de Basilea el Primer Congrés Sionista, en ell es va escollir un himne i una bandera nacionals. Es va pensar en diversos llocs per ubicar el futur Estat: Argentina, Uganda, Xipre o Texas. Finalment, es va decidir Palestina, tot i que més de el 90 per cent de la seva població era no jueva. Però estava tot per fer, i per desfer.





La nord-americana Alison Weir ha publicat fa poc 'La història oculta de l'Estat d'Israel' (Capità Swing), un llibre breu que informa amb detall sobre les martingales que van culminar en l'ocupació de Palestina; amb un treball de manipulació i contagi desenvolupat durant anys, amb diners a cabassos. L'entrada dels Estats Units en la Primera Guerra Mundial, en contra dels seus interessos i del que promet. Activistes lliurats, com la societat els Perushim (en hebreu, els separats), fundada el 1913, una fraternitat militar secreta que feia jurar lleialtat als seus membres: "Estàs a punt de fer un pas que et vincular a una sola causa per a la resta de la teva vida. Per espai d'un any tindràs l'obligació absoluta complir amb un deure per al que se't podrà requerir en qualsevol moment, a qualsevol lloc i a qualsevol preu. Passat un any, i fins que hàgim complert el nostre objectiu, formessis part d'una germandat, i aquest vincle serà per a tu més important que qualsevol altre de la teva vida: més estimat que la teva família, la teva escola o el teu país. A l'entrar en aquesta germanor et converteixes en fidel soldat de l'exèrcit de Sió ".





El 1917 es va fer pública la Declaració Balfour, un contracte entre el Govern britànic i la Federació Sionista de Gran Bretanya per convertir Palestina, llavors part de l'Imperi otomà, a la llar nacional dels jueus.





Davant d'una hipòtesi desagradable, el bon científic no es fa enrere i la contempla cara a cara. ¿Va arribar a haver-hi alguna connexió nazi sionista, a partir d'interessos comuns? Els nazis volien els jueus fora d'Alemanya; els sionistes volien instal·lar-se a Palestina.





Estrella de David @unsplash





S'han documentat, assenyala Alison Weir, casos de sionistes fanàtics que van explotar, van exagerar, van inventar, fins i tot van perpetrar incidents 'antisemites' amb el doble objectiu d'oferir suport i empènyer els jueus a emigrar a la pàtria sionista, la qual es va anar omplint a successives onades. De vegades es forçava a anar als jueus més pobres. Es va reclutar en camps de desplaçats. Compte també que molts dels refugiats del vaixell Exodus havien sol·licitat visats per emigrar als Estats Units i no desitjaven establir-se a Israel.





Acabada la Segona Guerra Mundial i destapat l'atroç Holocaust, l'organització terrorista Irgun, dirigida per Menahem Begin, va volar amb explosius l'hotel Rei David de Jerusalem, ocasionant 91 morts i 45 ferits. El 22 de juliol es van complir 75 anys d'aquesta matança, que el 2006 era encara celebrada per Netanyahu. Una placa cínica resa en el lloc: "Per raons conegudes només pels britànics, no va ser evacuat", després d'unes trucades efectuades minuts abans de les explosions.





El terrorisme sionista no va parar, comptava entre els seus membres amb l'influent rabí Korff, fanàtic i pervers, per a qui "la diferència entre l'ànima d'un jueu i les ànimes dels no jueus (...) és més gran i més profunda que la diferència entre l'ànima d'un ésser humà i les ànimes el bestiar ". Per què hi ha tantes frases i fets que ens resulten familiars en contextos molt diferents? Abans de dos anys, la Gran Bretanya va abandonar la zona, on manava des de 1931. Mig any abans s'havia decidit partir Palestina en dos Estats. I després tot es va accelerar: la matança de Deir Yassin, com a símbol de brutalitat, i un estat bèl·lic enfrontat a el món àrab, sense aspecte de concloure.