El físic, matemàtic i astrònom anglès, Sir Isaac Newton , basant-se en els estudis de Galileu i Descartes, va publicar en 1684 la primera gran obra de la Física: Principis matemàtics de filosofia natural, també coneguts com Principia . A la primera de les tres parts en què es divideix l'obra, exposa en tres lleis les relacions existents entre les forces i els seus efectes dinàmics: les lleis de la dinàmica. Primera Llei de Newton o Principi d'Inèrcia, segona Llei de Newton o Principi Fonamental i tercera Llei de Newton o Principi d'Acció -Reacció.











La tercera llei de Newton o principi d'acció i reacció estableix que quan dos cossos interaccionen apareixen forces iguals i de sentits oposats en cada un d'ells. És a dir, quan un cos A exerceix una força sobre un altre cos B, B reaccionarà exercint una altra força sobre A de igual mòdul i direcció encara que de sentit contrari. La primera de les forces rep el nom de força d'acció i la segona força de reacció. Les forces d'acció i reacció tenen el mateix mòdul i direcció, però sentits contraris. Llavors ... per què no s'anul·len? Aquestes forces no s'anul·len mútuament ja que s'apliquen sobre cossos diferents.





Ara entrem de ple en un exemple de física aplicada a l'actualitat informativa. Sembla ser que l'empresa Desokupa ha decidit crear el canal de youtube "Desokupa TV" .













En ell, capítol a capítol, com en una telesèrie, se'ls veu exercint de "germans grans" dels amos de pisos o edificis "Okupats" de tot Espanya. I per a mostra un botó d'una actuació al Poble Sec de el passat 4 de juny amb "segrest incorporat". Aquest vídeo de gairebé 25 minuts ve carregat d'imatges que no són "mentida", ni ficció, sinó "realitat augmentada". Si us plau, no perdeu detall. Aneu parant i tornant per captar tota la dimensió de la mateixa, amb tots els seus matisos i actors implicats. Us adverteixo que pot ferir la vostra sensibilitat perquè ve carregat de "paraulotes", moltes. No us faré "spoiler" però el final és gairebé un Quetin Tarantino .





















No us espanteu, sí, aquesta és la tercera Llei de Newton aplicada a l'any 2021 - (acció-reacció) - i sobre un tema de rabiosa actualitat. Veure per creure !. És estrany, però m'he quedat sense paraules estimats lectors al veure aquest vídeo. Vosaltres també ?.