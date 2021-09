Els polítics fan de periodistes i els periodistes ¿de polítics?

Hi ha una frase de Mafalda que defineix molt bé el que passa: "Que aixequi la mà els que estiguin farts de veure el món manejats amb els peus". Una definició que es podria aplicar a moltes coses, situacions o actes. Crec que és universal i precisa com tot el seu repertori, això l'hi deu al seu "pare ''. Quino, un geni, que ens ha deixat fa uns pocs anys.





Des de fa ja un temps, el món de la comunicació, amb les noves tecnologies a l'abast de qui vulgui fer ús d'elles, ha canviat i de quina manera. Tots volen ser periodistes, informadors, opinadors i fins manipuladors de la realitat que no els beneficia. Aquella frase "sabater al teu sabates" no es compleix, ni tan sols el Zapatero que va ser president de govern del Regne d'Espanya després de la seva "assessorament" - ben pagat, per cert- a govern del dictador Maduro, que té conya la cosa.





Pablo Iglesias @ep





Del que es tracta ara, és de tenir un espai: Twitter, bloc o un canal - amb beneficis econòmics o polítics que a la fi es tradueixen en el mateix- d'aquells que volen fer de periodistes "famosos", o millor d'estrelles. És la moda i ja se sap el que sol succeir amb ella: tots volen ser els primers a lluir-la. Saben de tot, donen lliçons i són els 'més millors' del món. Exemples ja tenim massa, per desgràcia: ¿Seran persones frustrades? Doncs va bé al país perquè això sembla una plaga!





La moda ha arribat també als polítics, amb càrrecs, responsabilitats de govern, senyories, i fins als que han deixat la política i diuen que se'n van, però a la fi, d'una altra manera, pretenen continuar estant. És el cas de Pablo Iglesias, que ha trigat dos telediaris en seguir ficant cullera al seu partit. Per a això res millor, com ell ha declarat, que acollir-se a l ' "ofici" de periodista / comentarista perquè ell vol fer "periodisme crític" per exercir-lo amb "més rigor", perquè per a' l'autèntic ', els altres no ho fan. Es referirà al periodisme crític que feia a La Tuerka? Respirava objectivitat per tot arreu i a més es va dir al seu dia que els diners per al canal provenia d'un país democràtic i poc crític amb els mitjans de comunicació com és l'Iran, resort de llibertats i exemple per al món. Iglesias ha tornat al periodisme "crític" per ser el portaveu de la veritable informació i salvar el país dels periodistes als quals ell ha posat una etiqueta i els ha apuntat a la seva llista negra.





La vocació sobtada d'alguns polítics d'esdevenir entrevistadors en el seu propi canal de YouTube, com és el cas de Juan Gabriel Rufián - té nom de protagonista de telenovel·la sudamericanas- que ha debutat recentment. Diuen que l'ha fet per contrarestar a la dreta que està copant les xarxes. Anem, que afirmen que l'esquerra és molt dolenta en això i que la dreta i especialment la ultradreta són uns mestres. Amb aquest canvi de paradigmes, on els polítics fan de periodistes, els influencers molts dels quals, són estrelles, amb ingressos milionaris, Està en perill la professió de periodista? Alguns pensen que sí. Igual, tal com està el panorama- hi ha exemples- els periodistes es dedicaran a fer política sense ser elegits, la cosa pot canviar. Deia Mafalda que "un dia es posarà de moda ser un imbècil i alguns no sabran què fer amb tanta fama". Tornarà el sentit comú? O com el covid, és una pandèmia que necessitarà vacuna?