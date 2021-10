La pica a Flandes de la presidenta del Parlament català

En altres temps, l'ètica era una disciplina important en la vida política. En l'actualitat, molts polítics en general i governants no només fan cas omís d'ella, sinó que la rebutgen. Per què ho fan? Es preguntaran. Algunes causes d'aquest "desinterès" per l'ètica poden estar en interessos econòmics; perquè hi ha compromisos de grup; perquè es pràctica la corrupció; perquè els que ocupen els càrrecs no són polítics de vocació; o perquè es vol el poder a costa del que sigui. Aquesta és la resposta.





En l'exercici de les seves funcions - polítics, i governants actuals- com es pot apreciar cada dia, l'ètica ha estat exclosa, i no involuntàriament. Qui forma en ètica pública als que governen? Si no es formen, com van aplicar-la en l'exercici de les seves funcions? Com van a transmetre aquests valors? Cal no oblidar que la teoria política assenyala que hi ha una sèrie de qualitats que han de tenir els que exerceixen càrrecs institucionals: lleialtat per a la constitució establerta, capacitat per a les responsabilitats del càrrec i posseir virtut ètica i justícia. Cada institució ha d'estar guiada amb els principis ineludibles de la gestió pública, la transparència, l'equitat, el pluralisme, l'evidència, l'eficàcia, l'eficiència, l'austeritat i la intolerància total amb la corrupció.





Laura Borràs @ep





Aquest dimarts, la presidenta de la segona institució de Catalunya, Laura Borràs, realitzava el seu primer viatge institucional fora de Catalunya. Ho feia a Flandes per entrevistar-se amb la presidenta de parlament flamenc, Liesbeth Homans, a la qual va agrair que Bèlgica sigui un lloc segur per als exiliats independentistes catalans. Com es pot comprovar, una actuació "institucional" per defensar els fugits, que es paga amb diners públics. Tot un exemple ètic i "legal" d'una representant pública al servei d'uns determinats interessos. Després d'aquesta gesta i per arrodonir la seva jugada es va anar a visitar als Puigdemont i companyia. Tot això ho ha fet amb total impunitat i embolicat en una visita institucional. Si es mira el seu Twitter, la presidenta de Parlament escrivia "Flandes sempre s'ha significat a favor de la causa de Catalunya, especialment els últims anys".





Diuen qui ocupa qui ocupa un càrrec ho honra, no és el cas de la Laura Borràs, que en massa ocasions deshora a la institució que representa a tota la ciutadania. Aquests són els riscos i conseqüències de deixar que persones sense ètica governin. Perquè a la fi, la pregunta és: Qui governa a què governa? Diuen que hi ha mecanismes per fer-ho, però pocs funcionen.

Una de les causes que ve provocant la desconfiança en les en les persones que governen les institucions públiques, totes, és l'absència de principis i valors ètics, el que dóna peu a l'increment de vicis o actituds antiètiques com ara la corrupció, l'abús de autoritat, el tràfic d'influències i una llarga llista d'etc.





A la fin, igual resulta que la Laura Borràs, ha anat a posar una pica a Flandes, reeditant als famosos Terços de Flandes - en aquest cas, els terços Puigdemont -. El que és greu de l'assumpte és que tot es quedarà com estava, perquè ella considera el Parlament i Catalunya com la seva finca particular, i en ella pot fer el que li vingui de gust. Serà la Borrás un cavall perxeró?