Manuel Vilas i l'espiritualitat sonora de l'arpa

Manuel Vilas

Compendi nombrós. Diego Fernández de Huete









El nou treball discogràfic del músic compostel·là Manuel Vilas està dedicat a un dels més destacats tractats d'arpa de la música antiga espanyola: el Compendio numeroso de Diego Fernández de Huete, el primer volum el qual va veure la llum en 1702. Vilas és un expert en la interpretació d'arpes històriques, i, en concret, de l'arpa de dos ordres, un instrument característic de la Península Ibèrica que constava de dues files de cordes.





L'arpa va gaudir de gran popularitat en la música espanyola dels segles XVI i XVII, i assenyala el musicòleg Rafael Mitjana (La música a Espanya, 1920) que ja estava present en la recopilació d'obres d'Antonio de Cabezón de 1578 (publicada pel seu fill Hernando), Obres de música per a tecla, arpa i viola de mà, i també en el tractat de Lucas Ruiz de Ribayaz Llum i nord musical de 1677, que s'ocupa d'aquesta i de la guitarra. No obstant això, el Compendi de Fernández de Huete és l'obra més important escrita per a aquest instrument.





Manuel Vilas va realitzar estudis sobre arpes antigues dels segles XII a XVIII a Madrid amb Núria Llopis, i a Milà amb Mara Galassi. A part de la seva activitat professional com a solista, és col·laborador de nombrosos grups de música antiga, i també de solistes, de manera que ha tocat en més de seixanta discos. El 2008 va fundar el conjunt Ars Atlantica per recuperar les cantates procedents del palau Contarini, pel que va comptar amb la col·laboració de la mezzosoprano Marta Infante.





Ara, en aquest treball Vilas recupera la figura de Diego Fernández de Huete, nascut a terres toledanes cap a 1650, que va ocupar el lloc d'arpista de la catedral de Toledo a l'octubre de 1681, atès que des de la primera meitat del segle XVII aquest cordòfon havia estat admès en les orquestres eclesiàstiques. Fins a la seva arribada, la plaça no havia conegut una estabilitat, ja que els titulars se succeïen amb rapidesa: Pedro Ferrer (1665-1670), Gerónimo Favre (1671-1676) i Juan de Ilizarri (1677-1681). Fernández de Huete exercirà el càrrec durant gairebé trenta anys, fins que el 1710 la seva pèrdua de visió obliga a buscar un relleu. Per cert, és el primer músic que s'encarregarà en exclusiva de l'arpa al temple, ja que fins al seu predecessor immediat, Ilizarri, l'arpista es veia en l'obligació de complir igualment les funcions d'organista.





El llibre en qüestió, Compendio numeroso de zifras harmòniques, amb Theorica, i pràctica, per harpa d'una ordre, de dues ordres, i d'òrgan (primera i segona part), apareixeria imprès a Madrid, a la impremta de l'organista de la Capella Reial Joseph de Torres i Martínez Bravo, en 1702. L'obra constava de tres parts -la segona es va publicar en 1704-, cadascuna d'elles subdividida en tres llibres, però, sembla ser que el tercer mai va arribar a veure la llum. Es tractava d'un mètode per aprendre a tocar l'instrument, com indica l'epístola que conté adreçada al rei Felip V, que el defineix com "guia dels aficionats i despertador als professors". Donada la creixent demanda d'arpistes per tocar en tot tipus d'institucions eclesiàstiques que té lloc en l'època, aquest volum adquireix una utilitat de primer ordre.





La primera part de 1701 té un primer llibre dedicat a l'arpa d'un ordre que conté vint exemples compostos de danses i sons hispans i criolls. El segon està integrat per sis sèries de diferències per a arpa d'un i de dos ordres, titulades Gallardas, Españoleta, La tarantela i Bacas , a més de dues cercaviles de vuitè to. Finalment, l'últim llibre es basa en una selecció de cançons amb barreja d'estils, amb noms com Canzion ytaliana, Canzion alemanya, Canzion francesa o Canzion portuguesa.

Per la seva banda, el volum editat el 1704 en la seva introducció indica que tracta de "el que perteneze al culte diví", és a dir, música sacra, si bé, com indica Andrés Cea Galán (La xifra hispana: música, tañedores i instruments , 2014), resulta molt difícil de distingir el sacre del profà en la música instrumental dels segles XVI a XVIII, i és probable que part del repertori contingut en la primera part del Compendi hauria pogut trobar lloc en el cerimonial d'àmbit litúrgic.





Manuel Vilas ha seleccionat per al disc disset de les peces incloses en els llibres de xifra del Compendi, en la seva major part procedents del volum de 1701, danses i cançons de diferents llocs, tot i que també ha inclòs una obertament religiosa, Déu vos salve Maria . A part del valor que té com a recuperació de patrimoni musical del nostre país, el disc ens acosta a la bella sonoritat d'aquest instrument, que, en paraules del propi Diego Fernández de Huete, constitueix un "mitjà eficaç per asserenar les tempestes de l'esperit, i conciliar la devoció per les alabanças divines".