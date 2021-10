A prop de la històrica ciutat alemanya de Weimar va funcionar durant vuit anys, entre el 1937 i el 1945, un camp criminal de maltractaments; no tenien càmeres de gas. El van titular Buchenwald i a la seva entrada dominava una frase que amb lletres de ferro forjat deia Jedem das Seine , és a dir: "A cadascun ho és seu".





Per la seva indecència absoluta, els miserables nazis eren incapaços d'aplicar-se a ells mateixos aquesta llegenda carregada de prepotència i crueltat. La gorra de les SS ( Schutzstaffel : esquadres de defensa; una constant històrica: agressors que diuen defensar-se) presentava al seu bec una calavera i unes tèbies platejades, per acovardir i infondre pànic als seus enemics; l'afició per fer mal.





Pixabay





No es pot ni s'ha d'oblidar determinades coses. Si la Primera Guerra Mundial va produir uns deu milions d'orfes, al final de la Segona Guerra Mundial, només a Europa i segons càlculs de la Creu Roja, hi va haver tretze milions de nens que van perdre els seus pares. A la zona ocupada pels soviètics sembla que hi havia gairebé un milió dos-cents mil nens no acompanyats, la majoria alemanys. Els nazis havien assassinat un milió i mig de nens als camps d'extermini, dos de cada tres eren jueus. Tot això és desolador i repugnant. No n'hi ha prou de dir mai més! cal treballar sense parar per la pau del respecte i la concòrdia. La resta són coques i pa pintat d'hipocresia i postureig ideològic.





Catherine Bailey, productora i directora de televisió, ha escrit 'Fins que ens tornem a veure' (Crítica), un detallat relat del malson d'una dona alemanya a qui els nazis van robar els dos fills. Va ser en el context de la directriu Nacht und Nebel (nit i boira) amb què els nazis castigaven les famílies dels seus opositors en països ocupats. En el seu llenguatge pervers, als 'desapareguts' els anomenaven vernebelt , és a dir: borrosos, confusos o ennuvolats.





Es tracta de Fey von Hassell, filla d'un exambaixador a Itàlia que va estar relacionat amb un complot per assassinar Hitler. Hi va haver diversos intents fallits i en tots va intervenir el general de divisió Henning von Tresckow, que va obtenir la Creu de Ferro amb només 17 anys (després de la segona batalla del Marne, el 1918). El seu oficial de llavors va vaticinar que o arribaria a cap de l'Estat Major o moriria al patíbul per rebel·lia. Era un ferri antinazi que a partir del 1942 no va ser perdut de vista per la Gestapo. Eren temps per no refiar-se de ningú.





Després de sortir ferit en un atemptat, Hitler es va dirigir per ràdio amb aquestes paraules: "Els meus camarades, homes i dones d'Alemanya, no sé quantes vegades han intentat assassinar-me. Si avui em dirigeixo a vosaltres és, en primer lloc, perquè pugueu sentir-me la veu i saber que estic bé i, en segon lloc, perquè conegueu un delicte sense comparació en la història alemanya. Una reduïda camarilla d'oficials ambiciosos, immorals i alhora criminals i estúpids va ordir un pla per eliminar-me i, amb mi, a l'Alt Comandament de la Wehrmacht al complet”.





La jove Fey von Hassell s'havia casat el gener del 1940 amb l'oficial italià Detalmo Pirzio-Biroli, antifeixista acèrrim i home de centre esquerra. Vivien a Itàlia i van tenir dos nens, Corrado i Roberto. A la prolongada absència de Detalmo, la seva dona va ser objecte de la represàlia 'nit i boira'. Detinguda per les SS, va ser separada dels seus fills, als quals se'ls va assignar una nova identitat i van ser portats a Wiesenhof, un orfenat amb més de 60 nens robats la majoria. Hi va haver final feliç, però sempre relatiu, ja que els malsons recurrents van turmentar aquells nens durant molts anys. I encara van tenir sort. El 1948, tres anys després d'acabada la guerra, es considerava que a Europa uns 42.000 pares encara continuaven buscant els seus fills segrestats.





Al caòtic final del feixisme italià, els partisans iugoslaus van entrar a Udine, prop de la frontera de l'actual Eslovènia, i van llançar aquest missatge a la població:





"Ciutadans d'Udine, avui rebeu la nostra targeta de visita: el terror acompanya la nostra victoriosa marxa. Aquells que en el fons dels vostres cors espereu els anglesos, els protectors de la burgesia i els adinerats, ploreu sobre les ruïnes de les vostres llars i mediteu sobre els vostres pecats Quedeu dit d'una vegada per totes, perquè després no us estranyi: Friuli (la petita regió italiana de Venècia Julia) pertany a la zona d'influència bolxevic i, per tant, els patriotes a què heu de donar suport són els patriotes comunistes de la Brigada Garibaldi. Si no esteu disposats a fer-ho per amor, ho fareu per obligació”.





El 1945, el totalitarisme no havia quedat totalment derrotat i amenaçava des d'una altra ideologia opressiva. Un nou terror s'anunciava, i ho feia de manera literal, sense embuts.