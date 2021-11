Batalles culturals

Parafrasejant Hanna Arendt, es pot dir que els ciutadans ideals d'una democràcia distingeixen la ficció de la realitat i valoren allò que és veritable. A 'Els orígens del totalitarisme' la pensadora alemanya afirmava que “el subjecte ideal del règim totalitari no és el nazi o el comunista convençut, sinó aquells que no són capaços de diferenciar la ficció dels fets, i per als qui el veritable i el fals ha deixat d'existir”; això és, la veritat els resulta indiferent, ni chicha ni llimona . I deixen fer, doncs, els qui manen.





Es parla sovint de la guerra cultural , però més aviat hi ha batalles contínues per parlar i escoltar bé o malament, amb termes adequats o inadequats. No és un assumpte fútil, cal saber qüestionar les paraules en circulació, repetides sense parar perquè calin i entrin a la mollera de la gent; cada lèxic porta encapsulada una successió d'idees. Així, la insistència d'alguns a parlar del règim del 78 no és innòcua, ja que busca connectar amb el règim del 18 de juliol , expressió amb què es reconeixien els franquistes, de manera que es cola una despectiva deformació de la nostra democràcia. Passa el mateix amb la fórmula Estat Espanyol per evitar el nom d'Espanya i amagar la seva realitat nacional. No diguem la distinció matxacona de Catalunya i Espanya, en comptes de dir Catalunya i la resta d'Espanya.













Manuel Cruz es refereix al seu llibre 'Democracia. L'última utopia' (Taurus) a la tècnica de manipular de manera obscena i planificada i agitar registres emotius . Si bé al·ludeix directament a Trump, explica també l'expressió tramposa de posar les urnes , emprada pels processistes , quan mai no s'han deixat de posar quan tocava. Tot això és groller i pesat, però s'ha de combatre, perquè és contagiós. S'ha d'exigir, per exemple, precisar què vol dir aprofundir en l'autogovern de les autonomies, cosa que és una expressió buida. No diguem la cínica i indecent cantarella de: “Em disculpo si algú s'ha pogut sentir ofès”, al·legant haver estat malinterpretat després de llançar porqueria i calúmnies sobre altres persones. O la falca del prometo per imperatiu legal , en la presa de possessió de càrrecs electes, actes que són en si un 'imperatiu legal'; a més d'absurd, és erosiu i no s'hauria de consentir. Totes aquestes són oportunitats perquè els ciutadans actuïn com a tals i manifestin amb sentit crític la seva voluntat de ser-ho, no deixant sense replicar els populistes del seu entorn per la seva suplantació, enmig d'una ficció nebulosa. Cal “despullar totes les mentides”, reclamava Pasolini, i deixar en evidència la propaganda capciosa, en cas contrari estarem perduts. Callarem sempre?





No és tolerable que ningú, encara menys un càrrec públic, redueixi el seu debat a frases buides i mentideres, amb paraules impertinents cap als seus adversaris. Se m'acut no pocs noms de diferents partits. Quan aquests polítics encapçalen una llista electoral sé que no la recolzaré, encara que ens vinguin amb el conte de la Caputxeta Vermella o el del feixisme que no mor mai.

El professor Cruz al·ludeix en un peu de pàgina de l'assaig citat a una frase de Jaron Lanier, informàtic que va encunyar el concepte de 'realitat virtual': “La versió del món que veiem és invisible per als que ens malinterpreten, i viceversa”. Cal esmenar aquesta incomunicació, i procurar que qui sigui s'assabenti del que diem mitjançant un llenguatge transparent, concís i ben travat. En qualsevol cas, és a les nostres mans fer-nos intel·ligents, en grau suficient, per captar els signes de la impostura i la mala fe. O, lliures de por, denunciar en veu alta i de manera raonable el que considerem un error o un disbarat. Sense veritat no hi ha democràcia.





És freqüent la demonització dels liberals, que ara anomenen 'neoliberals', sinònim de dreta reaccionària i capitalisme salvatge; no es parla en canvi de neosocialistes, amb prou feines de neocomunistes. Hi ha, en canvi, un liberalisme igualitari, a la proa de la reforma permanent i al qual importa sobretot la dignitat dels éssers humans i combatre el fatalisme de la desigualtat entre ells. Ortega anomenava liberalisme el pensament polític que anteposa la consecució de l'ideal moral a tot allò que exigeixi la utilitat d'una casta, una classe o una nació, i que coincidia amb qualsevol dels possibles socialismes que “sorgeix en el mateix instant que neix una rebel·lió contra una cosa injusta”, va escriure fa una mica més d'un segle.





Indalecio Prieto va dir que era 'socialista a força de liberal'. Manuel Cruz reivindica la utopia democràtica que es pugui ser 'liberal a força de socialista'. Però aquests matisos suposen acabar amb la rigidesa de les etiquetes i la seva falsedat, i també saber criticar els teus .