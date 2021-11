Iván Redondo és un mercenari ideològic?

Les persones que es dediquen a la professió de polítics –és en allò que s'ha convertit aquesta, en una professió més que en una vocació remunerada– es canvien de partit polític. Alguns en diuen “evolució ideològica” i altres, canvi de jaqueta pel vil metall. Aquesta evolució la justifica afirmant que el partit a què pertanyia no ha resultat ser el que pensava. S'oblida d'explicar que es canvien perquè ho han desplaçat o senzillament no se senten ben tractats. Vol dir que els partits no tenen ideologia? Ja fa algun temps que han deixat de tenir-la. Gairebé tot s'hi val i massa vegades els representants elegits han deixat de fer els que els seus electors volen, veient-se reflectit en els vots rebuts en els diferents comicis, perquè les propostes presentades creien que eren les millors, cras error.





Però els canvis “ideològics” no són només patrimoni de la classe política, sinó també d'aquells que els envolten, als quals molts, massa, els mou l'interès més universal de tots: els diners... És lícit? No, és humà, però sense ètica.





El mes de juliol passat, amb els ajustos de l'equip de govern del president Pedro Sánchez , i davant la sorpresa de tots, el seu totpoderós i “fidel escuder” Ivan Redondo sortia de Moncloa, segons ell per decisió pròpia, encara que les males llengües parlen de un cessament fulminant per la desmesurada ambició i les queixes d'uns quants del carrer Ferraz i del consell de ministres. Es va marxar dient: “Vaig decidir parar, pari” però va afegir més, “cal saber guanyar, saber perdre i saber parar”.





Iván Redondo @ep





Redondo s'havia convertit en una de les persones més poderoses d'Espanya gràcies al seu assessorament al president del govern Pedro Pedro Sánchez i al control, mitjançant la coordinació, de tots els ministeris, a més de la comissió de l'Executiu. Però ja se sap, quan a un l'ambició li puja massa i es creu el gran déu de l'univers, algú, de cop, el baixa a la terra sense cap consideració, ni tan sols pel treball a la figura del líder que el va ajudar a arribar a Moncloa.





Encara que, al principi podria semblar que la seva actitud seria elegant davant de “la seva marxa”, poc va durar la imatge transmesa. L'excusa, la presentació d'un llibre escrit pel controvertit periodista, Toni Bolaños , que li ha servit per anar presentant per les principals places, el llibre. De passada aprofitar l'ocasió per donar uns quants dards enverinats, advertiments i “prediccions” al seu excap i “companys”. La primera aparició mediàtica la va tenir amb Jordi Évole, en una entrevista on, trencant la seva anterior imatge estètica, apareixia amb una vestimenta semblant a la que més d'una vegada ha portat Julio Iglesias: jersei blanc, blazer blau i pèl lleugerament més llarg de allò habitual. Volia donar una imatge de canvi i modernitat… Segur que algú li va assegurar que aquest estil no li anava gaire bé. Així que, en les següents aparicions, tornava a la seva vestimenta habitual, amb corbata inclosa i cabell acabat de tallar.





Revisant la seva trajectòria professional, - de moment, ha desembarcat professionalment al diari del comte- se'l podria catalogar de “mercenari” ideològic. Redondo va començar el seu camí de mercenari cap a l'any 2009 per assessorar Antonio Basagoitia . Després va ser contractat per Pio Garcia Escudero i va realitzar més d'un treball per a Mariano Rajoy , Garcia Albiol i Monago . La seva etapa a Extremadura es recorda com el flagell dels socialistes de Vara i per constituir un govern pretorià dins del govern del president extremeny. A les segones eleccions, Monago va perdre els comicis, perquè segons els seus familiars va fabricar un personatge que no tenia res a veure amb Monago. Amb aquesta actitud va aconseguir força enemics dins i fora. En aquell moment va començar el seu allunyament dels populars amb què va estar treballant durant deu anys.





Va ser allà per l'any 2017 quan Redondo comença a col·laborar amb Pedro Sánchez en la preparació de les primàries que va guanyar. A partir d'aquí va venir l'ascens i el descens amb el líder socialista del qual diu que són amics personals. “ La política no és assumpte propi ni de filòsofs ni moralista; la política és l'art de treure una situació determinada el millor partit possible ”, deia el polític i escriptor francès Maurice Barrés.





Actualment, després del circ mediàtic pel llibre de Bolaños, i dels seus floretes a Yolanda Díaz i al seu amic Pablo Iglesias -té molts amics polítics- s'ha passat a Unides Podem o la plataforma que vol constituir l'encara vicepresidenta Díaz. Per això està treballant. No deu lleialtat als seus anteriors caps i amics. Com a bon mercenari, no té cap objecció per haver treballat amb PP, PSOE, i ara amb els comunistes. D'això se'n diu habilitat sense ètica, amb una missió de mercenari que ha convertit el seu treball en un gran circ mediàtic, que alimenta cada dia de la mà d'Esglésies i la col·laboració en aquest acte de Bolaños Tres personatges de moda: Redondo, Iglesias i Bolaños, que constitueixen tres potes per a un banc anomenat diners i poder. Com deia Groucho Marx: “Aquests són els meus principis, i si no li agraden, en tinc d'altres”.