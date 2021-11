​Els pressupostos de Catalunya, en mans dels antisistema

Pere Aragonès @ep





Hi ha una frase de l'economista i teòric social nord-americà Thomas Sowell que hauria de fer reflexionar l'anomenada classe política i especialment la que té competències de governs: “No es pot subvencionar la irresponsabilitat i esperar que la gent sigui més responsable”. Això és el que està passant a Catalunya, en aquest capítol dels “Pressupostos 2022”, on el govern de Pere Aragonés es troba pres de la CUP , partit antisistema i al qual li han donat tot el protagonisme i la responsabilitat perquè siguin ells els que "dissenyin" els pressupostos de Catalunya, al preu massa elevat, per tal de mostrar que el bloc independentista va a la una. Escenificació que ningú no es creu i que només produeix una degradació del govern i una incoherència política, social i econòmica que posa de manifest que les persones no estan entre les prioritats dels que governen. El que volen és continuar governant sense importar-los el peatge que han de pagar i que suposa, a més, debilitar la figura del president i d'un govern democràtic.







Aragonés és un president que cada dia estava claudicant davant dels cupaires. Encara més, alguns afirmen que s'ha convertit en el feliç d'ells i dels seus socis de “desgovern”. No està exercint amb autoritat i es deixa manejar els fils, com si fos una marioneta. Altres pensen que ho fa per "responsabilitat de país"





Perquè no es digui, el president català ha mantingut reunions d'última hora i per aquest ordre, amb els Comuns –diverses– i després amb Salvador Illa. El resultat final és que no han arribat acords perquè dels primers, JXCAT no vol tenir res a veure amb ells. Pel que fa als socialistes, hi ha una mena de repulsa i menyspreu que ve de lluny - temes personals de Junqueras amb alguns socialistes- i això ho traslladen a la política, fet que resulta incomprensible i que només demostra el nivell polític dels qui ho practiquen.





Davant aquest panorama en què es troba l'aprovació o no dels pressupostos catalans que estan en mans de les assemblees "populars" dels antisistemes de la CUP i només d'ells, això demostra, entre altres coses, un total menyspreu a les regles democràtiques i a l'oposició -que no se sol posar d'acord en gairebé cap ocasió- i que se sent menyspreats i no estan d'acord- han presentat per separat, tots, esmenes a la totalitat. El que ha quedat de manifest una vegada més és que la divisió social i política no s'ha acabat amb les eleccions i amb les promeses dels republicans. Una actitud molt exemplaritzant per a la societat que mira sorpresa el que està passant, i que pot tornar a acabar en noves eleccions. “El problema és que l'entorn polític modern ha començat a actuar amb la irresponsabilitat pròpia de l'art, reduint la vida a un concert absolutament fictici; ha transformat la societat en un teatre i el poble en una massa d'espectadors...”, deia el polifacètic escriptor Yukio Mishima.